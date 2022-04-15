Тагильский weekend топ-14: нетворкинг в Чёрной, тайны актёрской профессии и фото из Норвегии

О том, чем заняться с 15 по 17 апреля

Наконец-то в Нижний Тагил пришла долгожданная настоящая весна. Теперь даже в будние дни хочется не сидеть дома, а только гулять! В эти выходные предлагаем вам увидеть фотографии из Норвегии, послушать живую музыку от тагильских исполнителей и вместе с детьми сходить на интересные лекции в музеи. Обо всех мероприятиях этого уик-энда рассказываем в нашей традиционной пятничной подборке.

Где послушать музыку?

1. Концерт ВИА «6 вин и лёгкие закуски» (18+).

Где и когда? 16 апреля 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В субботу для гостей бара выступит очень большой состав — тринадцать тагильских музыкантов. Среди них Ася Марамыгина, Олег Вахрушев, Наташа Мишина, Ирина Цветкова, Антон Серебренников, Антон Попов, Роман Долгих, Павел Матвеев, Юлия Олюнина, Алексей Зимин, Александра Миронова, Евгений Киприянов и Данил Зинеев.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Концерт Ярослава Климанова «Письма к звёздам» (12+).

Где и когда? 17 апреля в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Музыкант Ярослав Климанов исполнит свои авторские песни. На концерте прозвучат новые и уже знакомые композиции, переводы и стихи Ярослава.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.

3. Концерт-квартетник «По странам и струнам» (16+).

Где и когда? 16 апреля в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Концерт-квартетник — это разножанровое состязание двух струнных квартетов, которые вряд ли бы встретились на обычном концерте. На одной сцене выступят академический ансамбль «Демидов-камерата» из Нижнего Тагила и народный оркестр «13 струн» из Екатеринбурга. В программе — популярные танго, музыка кино, переработки народных песен, классика и немного джаза.

Зачем идти? Чтобы послушать музыкальный баттл.

4. Вечеринка «Легенды Чикаго» (18+).

Где и когда? 16 апреля в 22:00 в кабаре-баре Muse (Дзержинского, 31).

О чём? В этот вечер шоу-балет Delirium и певица Maruny создадут настоящую атмосферу Чикаго. Для гостей обязателен тематический дресс-код.

Зачем идти? Чтобы необычно провести субботний вечер.

В музее

5. Апрельский лекторий «181» (12+).

Где и когда? 16 апреля в 14:00 в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Лекция будет посвящена писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. На ней расскажут о детстве писателя, которое связано с заводским производством в Нижней Салде. Позже детские впечатления юного Дмитрия войдут во многие его произведения.

Зачем идти? Чтобы узнать что-то новое об известном земляке.

6. Геологическая секция клуба «Друзья музея природы» (12+).

Где и когда? 16 апреля 15:00 в Музее природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а).

О чём? Новая встреча клуба посвящена геологам и коллекционерам минералов. Гости мероприятия узнают, чем занимаются геологи и как называли их на раннем этапе становления горного дела в России. А ещё участников научат собирать «рюкзак геолога» в полевой выход.

Зачем идти? Чтобы узнать интересные факты о профессии геолога.

7. Творческие встречи на Демидовской даче (16+).

Где и когда? 16 апреля в 15:00 в музее «Демидовская дача» (Красногвардейская, 5а).

О чём? Размышлениями о своей работе поделятся артист Нижнетагильского драматического театра Василий Саргин и актриса драмтеатра и преподаватель колледжа искусств Мария Харламова. Для участия в мероприятии нужно предварительно заполнить форму на сайте.

Зачем идти? Чтобы поближе узнать артистов.

8. Встреча по профориентации «Декоративно-прикладное искусство» (12+).

Где и когда? 20 марта с 15:00 до 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В рамках программы профориентации для учащихся старших классов в области художественных профессий музейщики подготовили разговор на тему декоративно-прикладного искусства. На встрече ребята смогут пообщаться с ювелиром и выполнить практическое задание по созданию эскиза изделия. Заявку на встречу можно оставить в группе музея или по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы задать вопросы о работе художников-прикладников.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Интересное

9. Фотовыставка «В промежутке» (18+).

Где и когда? 15 апреля в 18:00 в креативном кластере Samoro.doc (Мира, 49/24).

О чём? Проект фотографа из Норвегии Марии Канавин посвящён жизни, семейным взаимоотношениям и корням. Все работы девушки — это личное размышление на темы принадлежности, идентичности и истории.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую фотовыставку из Норвегии.

10. Нетворкинг-встреча «Что такое креативный кластер и как это работает?» (18+).

Где и когда? 16 апреля с 12:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? В креативном кластере на территории Демидовского завода резиденты проекта поделятся опытом проведения мероприятий в «АртРезиденции» и расскажут, как создать свой проект и инвестировать в него.

Зачем идти? Чтобы завязать полезные знакомства.

11. Мастер-класс «Морской пейзаж» (12+).

Где и когда? 16 апреля в 14:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77).

О чём? Занятие живописью — это отличный способ справиться со стрессом. Участники мастер-класса нарисуют живописный морской пейзаж. Записаться на занятие можно по телефону 8 (908) 637-78-96.

Зачем идти? Чтобы творчески провести выходные.

В кино

12. Драма «Подельники» (16+).

Где и когда? С 14 апреля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Первая полнометражная картина екатеринбургского режиссёра Евгения Григорьева, в которой снялись известные российские актёры Павел Деревянко, Юра Борисов и Лиза Янковская. Картина расскажет историю молодой пары, которая приезжает жить в российскую глубинку.

Зачем идти? Чтобы поддержать авторское кино уральского режиссёра.

13. Комедия «Родители строгого режима» (16+).

Где и когда? С 14 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? Сатирическая история о том, как пожилые родители молодого мэра заперли его на перевоспитание.

Зачем идти? Чтобы посмеяться над отношениями родителей и детей.

14. Военная драма «Африка» (6+).

Где и когда? С 14 апреля в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? На окраине блокадного Ленинграда в опустевшей деревне остаются трое детей и их мать. В один из дней сыновья отправляются в лес и оказываются перед недетским выбором — спасти семью или собаку, которую они находят на месте боя.

Зачем идти? Чтобы посмотреть нетипичный военный фильм.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.