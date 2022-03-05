Тагильский weekend топ-14: масленичные гуляния и романтические концерты к 8 Марта

О том, чем заняться с 5 по 8 марта
Первые весенние выходные будут вкусными и насыщенными, ведь тагильчан ждёт широкая Масленица. А ещё в ближайшие дни советуем посетить праздничные концерты и мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Подробно о лучших событиях праздничного уик-энда — в нашей подборке.
Масленица
1. Гуляния в посёлке Черноисточинск (0+).
Где и когда? 6 марта с 12:00 до 16:00 в «АртРезиденции» (Кирова, 2а).
О чём? Уже во второй раз в Черноисточинске пройдут гуляния, посвящённые одному из самых весёлых народных праздников. В этот день на территории старинного завода Демидовых запланированы мастер-классы, силовое шоу, старинные русские забавы, ярмарка мастеров.
Зачем идти? Чтобы посоревноваться в ловкости, силе и смекалке.
2. Масленичная сказка в театре кукол (0+).
Где и когда? 6 марта в Нижнетагильском театре кукол (Ленина, 14).
О чём? Нижнетагильский театр кукол готовит сюрприз для зрителей, которые в этот день придут на спектакли. Гостей перед представлениями ждёт игровая шоу-программа с весёлыми скоморохами, играми и фотозонами.
Зачем идти? Чтобы хорошо провести выходные с ребёнком.
3. Блинные «Висимские выходные» (0+).
Где и когда? С 6 по 7 марта в посёлке Висим.
О чём? Туристическая компания «Штурм» предлагает поездку в Висим на два дня. В программе — катание на снежном банане, прогулка до смотровой площадки горы Белой, кулинарный мастер-класс по приготовлению пищи в русской печи, жаркая баня на дровах и много блинов. Забронировать тур можно по телефону 8 (950) 206-22-08 или на сайте.
Зачем идти? Чтобы встретить весну на природе.
4. Масленица в «Ермаковом городище» (0+).
Где и когда? 6 марта в 14:00 в этнопарке «Ермаково городище».
О чём? В программе праздника — шоу ряженых блинов, игровая анимационная шоу-программа, игры, состязания и забавы, чаепитие с румяными блинчиками из русской печи и традиционное сжигание огромного чучела Масленицы. Для гостей организован автобус: выезд от Садовой, 22 в 13:30, отъезд из этнопарка в 19:00.
Зачем идти? Чтобы весело встретить Масленицу.
5. Масленица в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (6+).
Где и когда? С 2 по 6 марта в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».
О чём? В историко-техническом музее «Дом Черепановых» и в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» пройдёт Масленица по всем правилам и традициям. Гостям праздника расскажут о значении выражений «пить чай вприглядку, внакладку и вприкуску». Предварительные заявки принимают по телефонам 8 (909) 021-08-14 и 8 (909) 022-44-21.
Зачем идти? Чтобы познакомиться с историей праздника.
Где послушать музыку?
6. Выступление дуэта Александры Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+).
Где и когда? 6 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? В воскресенье гостей бара ждёт приятный романтический вечер в преддверии праздника. Атмосферу будут создавать вокал Александры Новгородовой и гитарные рифы Кирилла Гачегова.
Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.
7. Концерт группы JALLA (18+).
Где и когда? 5 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? Каждый год группа JALLA исполняет в баре жаркую латиноамериканскую музыку и на этот раз ждёт всех своих поклонников в субботний вечер.
Зачем идти? Чтобы петь и танцевать.
8. «Свидание в Париже» от оркестра «Тагильские гармоники» (6+).
Где и когда? 6 марта в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).
О чём? Воскресный вечер можно провести под чарующие звуки аккордеона. В филармонии прозвучат песни из репертуара великих шансонье Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена и Шарля Азнавура.
Зачем идти? Чтобы насладиться песнями французской эстрады.
9. Концерт Константина Зущика и группы Diddley Dogs (18+).
Где и когда? 5 марта в 19:00 в «ГагаринClub» (Хохрякова, 17).
О чём? В этот вечер Константин Зущик исполнит композиции в образе великого Элвиса Пресли, а создать атмосферу эпохи рок-н-ролла ему поможет группа Diddley Dogs.
Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.
В музее
10. Лекция «Женские образы в искусстве» (6+).
Где и когда? 5 марта в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).
О чём? В музее искусств предлагают взглянуть на живописные и скульптурные портреты женщин. С гостями мероприятия поделятся интересными фактами о героинях работ Василия Худоярова, Григория Мясоедова, Ивана Крамского, Антонины Ржевской, Марии Диллон и Зинаиды Серебряковой. Записаться на лекцию можно по телефону 8 (3435) 25-26-47.
Зачем идти? Чтобы узнать о красавицах, которых изображали русские художники.
11. Встреча с фотографом Егором Майером (18+).
Где и когда? 5 марта в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).
О чём? На выставке пройдёт авторская экскурсия от фотографа Егора Майера. Также гостей ждёт выступление музыканта-саксофониста Данила Ветошкина.
Зачем идти? Чтобы насладиться красотой фешн-фотографии.
Где заняться творчеством?
12. Детская творческая мастерская «8 Марта» (6+).
Где и когда? 6 марта в 12:00 во Дворце культуры им. Окунева (Вагоностроителей, 1).
О чём? Гостями программы могут стать дети до 9 лет. Ребята смогут смастерить что-то своими руками. Проведут занятия Екатерина Банникова и Анастасия Багманова.
Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.
13. Мастер-класс «Браслет в технике макраме» (12+).
Где и когда? 5 марта в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).
О чём? В музее предлагают создать браслет в технике макраме, который сможет стать украшением или приятным подарком к 8 Марта для родных и близких.
Зачем идти? Чтобы создать красивое украшение.
В кино
14. Марафон кинофестиваля стран Арктики Arctic open (6+).
Где и когда? 5 и 6 марта в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).
О чём? В эти дни в кинотеатре пройдёт киномарафон лучших художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Фестиваль призван познакомить зрителя с новыми российскими и зарубежными фильмами, которые показывают, как живут северные, арктические территории.
Зачем идти? Чтобы посмотреть картины из России, Норвегии, Дании и Франции.
Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.