Тагильский weekend топ-14: масленичные гуляния и романтические концерты к 8 Марта

О том, чем заняться с 5 по 8 марта

Первые весенние выходные будут вкусными и насыщенными, ведь тагильчан ждёт широкая Масленица. А ещё в ближайшие дни советуем посетить праздничные концерты и мероприятия, приуроченные к Международному женскому дню. Подробно о лучших событиях праздничного уик-энда — в нашей подборке.

Масленица

1. Гуляния в посёлке Черноисточинск (0+).

Где и когда? 6 марта с 12:00 до 16:00 в «АртРезиденции» (Кирова, 2а).

О чём? Уже во второй раз в Черноисточинске пройдут гуляния, посвящённые одному из самых весёлых народных праздников. В этот день на территории старинного завода Демидовых запланированы мастер-классы, силовое шоу, старинные русские забавы, ярмарка мастеров.

Зачем идти? Чтобы посоревноваться в ловкости, силе и смекалке.

2. Масленичная сказка в театре кукол (0+).

Где и когда? 6 марта в Нижнетагильском театре кукол (Ленина, 14).

О чём? Нижнетагильский театр кукол готовит сюрприз для зрителей, которые в этот день придут на спектакли. Гостей перед представлениями ждёт игровая шоу-программа с весёлыми скоморохами, играми и фотозонами.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести выходные с ребёнком.

3. Блинные «Висимские выходные» (0+).

Где и когда? С 6 по 7 марта в посёлке Висим.

О чём? Туристическая компания «Штурм» предлагает поездку в Висим на два дня. В программе — катание на снежном банане, прогулка до смотровой площадки горы Белой, кулинарный мастер-класс по приготовлению пищи в русской печи, жаркая баня на дровах и много блинов. Забронировать тур можно по телефону 8 (950) 206-22-08 или на сайте.

Зачем идти? Чтобы встретить весну на природе.



Фото: «Штурм-сплавы по Чусовой, походы, активный отдых» во «ВКонтакте»



4. Масленица в «Ермаковом городище» (0+).

Где и когда? 6 марта в 14:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? В программе праздника — шоу ряженых блинов, игровая анимационная шоу-программа, игры, состязания и забавы, чаепитие с румяными блинчиками из русской печи и традиционное сжигание огромного чучела Масленицы. Для гостей организован автобус: выезд от Садовой, 22 в 13:30, отъезд из этнопарка в 19:00.

Зачем идти? Чтобы весело встретить Масленицу.

5. Масленица в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (6+).

Где и когда? С 2 по 6 марта в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал».

О чём? В историко-техническом музее «Дом Черепановых» и в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» пройдёт Масленица по всем правилам и традициям. Гостям праздника расскажут о значении выражений «пить чай вприглядку, внакладку и вприкуску». Предварительные заявки принимают по телефонам 8 (909) 021-08-14 и 8 (909) 022-44-21.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с историей праздника.

Где послушать музыку?

6. Выступление дуэта Александры Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+).

Где и когда? 6 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В воскресенье гостей бара ждёт приятный романтический вечер в преддверии праздника. Атмосферу будут создавать вокал Александры Новгородовой и гитарные рифы Кирилла Гачегова.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

7. Концерт группы JALLA (18+).

Где и когда? 5 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Каждый год группа JALLA исполняет в баре жаркую латиноамериканскую музыку и на этот раз ждёт всех своих поклонников в субботний вечер.

Зачем идти? Чтобы петь и танцевать.

8. «Свидание в Париже» от оркестра «Тагильские гармоники» (6+).

Где и когда? 6 марта в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Воскресный вечер можно провести под чарующие звуки аккордеона. В филармонии прозвучат песни из репертуара великих шансонье Эдит Пиаф, Мирей Матье, Джо Дассена и Шарля Азнавура.

Зачем идти? Чтобы насладиться песнями французской эстрады.

9. Концерт Константина Зущика и группы Diddley Dogs (18+).

Где и когда? 5 марта в 19:00 в «ГагаринClub» (Хохрякова, 17).

О чём? В этот вечер Константин Зущик исполнит композиции в образе великого Элвиса Пресли, а создать атмосферу эпохи рок-н-ролла ему поможет группа Diddley Dogs.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время.

В музее

10. Лекция «Женские образы в искусстве» (6+).

Где и когда? 5 марта в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В музее искусств предлагают взглянуть на живописные и скульптурные портреты женщин. С гостями мероприятия поделятся интересными фактами о героинях работ Василия Худоярова, Григория Мясоедова, Ивана Крамского, Антонины Ржевской, Марии Диллон и Зинаиды Серебряковой. Записаться на лекцию можно по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы узнать о красавицах, которых изображали русские художники.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



11. Встреча с фотографом Егором Майером (18+).

Где и когда? 5 марта в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На выставке пройдёт авторская экскурсия от фотографа Егора Майера. Также гостей ждёт выступление музыканта-саксофониста Данила Ветошкина.

Зачем идти? Чтобы насладиться красотой фешн-фотографии.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Где заняться творчеством?

12. Детская творческая мастерская «8 Марта» (6+).

Где и когда? 6 марта в 12:00 во Дворце культуры им. Окунева (Вагоностроителей, 1).

О чём? Гостями программы могут стать дети до 9 лет. Ребята смогут смастерить что-то своими руками. Проведут занятия Екатерина Банникова и Анастасия Багманова.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.

13. Мастер-класс «Браслет в технике макраме» (12+).

Где и когда? 5 марта в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? В музее предлагают создать браслет в технике макраме, который сможет стать украшением или приятным подарком к 8 Марта для родных и близких.

Зачем идти? Чтобы создать красивое украшение.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



В кино

14. Марафон кинофестиваля стран Арктики Arctic open (6+).

Где и когда? 5 и 6 марта в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? В эти дни в кинотеатре пройдёт киномарафон лучших художественных и документальных фильмов Международного кинофестиваля стран Арктики Arctic open. Фестиваль призван познакомить зрителя с новыми российскими и зарубежными фильмами, которые показывают, как живут северные, арктические территории.

Зачем идти? Чтобы посмотреть картины из России, Норвегии, Дании и Франции.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.