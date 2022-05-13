Тагильский weekend топ-14: лекция о Феллини, тагильские блогеры и Stand Up

О том, чем заняться с 13 по 15 мая

Очередная короткая рабочая неделя после майских праздников подошла к концу. В эти выходные в Нижнем Тагиле откроются сразу две фотовыставки, в музее расскажут о связи изобразительного искусства с киноработами знаменитого режиссёра Федерико Феллини, в барах будет играть живая музыка. Чтобы вам было легче определиться с тем, куда пойти, мы подготовили свежую подборку самых интересных событий.

Музыкальные выходные

1. Концерт екатеринбургской кавер-группы Artis (18+).

Где и когда? 13 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Каверы на всем знакомые композиции исполнят профессиональные музыканты из Екатеринбурга.

Зачем идти? Чтобы послушать крутую музыку и потанцевать.

2. Дуэт Bossa Nova из Екатеринбурга (18+).

Где и когда? 14 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Дуэт Дарьи и Александра Ивановых подарит гостям бара романтичное джазовое настроение.

Зачем идти? Чтобы насладиться субботним вечером под красивую музыку.

3. Концерт «Музыкальная жара» (18+).

Где и когда? 13 мая в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а).

О чём? В эту пятницу в клубе живой музыки «Труба» выступят Сергей Волков и Дмитрий Перов.

Зачем идти? Чтобы энергично провести вечер пятницы.

4. Гала-концерт всероссийского фестиваля-конкурса «Возьмёмся за руки, друзья» (12+).

Где и когда? 14 мая в 12:00 в Нижнетагильском драматическом театре (Ленина, 33).

О чём? На фестиваль приедут более 40 конкурсантов из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Москвы, Тюмени, Челябинска, Озёрска, Кургана и Иркутской области. Хедлайнером вновь станет народный артист России Олег Погудин, уже выступавший на тагильском фестивале в 2018 году.

Зачем идти? Чтобы послушать душевные песни.



Фото: Нижнетагильский драматический театр



Выставки

5. Открытие выставки «Киндерзенен. Тринадцать сцен из жизни ребёнка» (12+).

Где и когда? 14 мая в 18:00 в креативном кластере SAMORO.doc (Мира, 49/24).

О чём? Новая выставка французского автора Лионеля Жюссере посвящена каникулам в сельской местности. Эта серия фотографий представляет собой мечтательное путешествие, иногда наивное, иногда тревожное, часто загадочное.

Зачем идти? Чтобы взглянуть на творчество французского фотографа.

6. Открытие выставки «Всё тайное становится явным» (12+).

Где и когда? 13 мая в креативном кластере SAMORO.doc (Мира, 49/24).

О чём? Фотографии автора Миши Давыдова из США, как говорит он сам, зачастую сложно понять с первого взгляда: в них вдруг перестают работать законы физики, происходит подмена понятий и символов, случаются истории, которых не существовало на самом деле.

Зачем идти? Чтобы увидеть на снимках несуществующую реальность.

В музее

7. Лекция-беседа «Реальность фантазии Федерико Феллини» (12+).

Где и когда? 14 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В рамках лектория «Режиссёр-художник» в музее расскажут про связь режиссёра Федерико Феллини с миром изобразительного искусства.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на творчество великого итальянца с другого ракурса.

8. Лекции и мастер-класс «Блогеры и блогинг» (6+).

Где и когда? 15 мая с 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Встреча с тагильскими блогерами пройдёт в рамках фестиваля «Говорит Тагил», приуроченного к 300-летию Нижнего Тагила. Гости фестиваля Ксения Нестерова, Полина Блок, Екатерина Баранова и Софья Шаповалова расскажут о коммерческой стороне блогинга, творческом подходе, первых ошибках и успешных решениях.

Зачем идти? Чтобы полезно провести время.

9. Встреча по профориентации «Иконопись» (6+).

Где и когда? 15 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? На встрече расскажут о том, как стать иконописцем, какими качествами должен обладать человек, чтобы быть художником иконописи, и в чём заключается особенность такой работы.

Зачем идти? Чтобы узнать об иконописи как о профессии.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Интересно

10. Шестой фестиваль «Тагильский калейдоскоп» (0+).

Где и когда? 14 мая с 13:00 в парке «Народный».

О чём? Гостей ждёт ярмарка национальных сувениров ручной работы и большой концерт. Его хедлайнером станет Уральский государственный академический русский народный хор.

Зачем идти? Чтобы приобщиться к национальной культуре Урала и России.

11. Автобусный тур по Нижнему Тагилу (6+).

Где и когда? 14 мая в 14:00 от музея-заповедника «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1).

О чём? Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города на автобусные туры по Нижнему Тагилу. Чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная запись. Телефоны для справок и заявок: 8 (909) 017-16-63 и 8 (909) 019-54-20.

Зачем идти? Чтобы поближе познакомиться с родным городом.

12. Stand Up от екатеринбургских комиков (18+).

Где и когда? 15 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Участники шоу «Открытый микрофон» Екатерина Доронина и Иван Демидов обещают много веселья.

Зачем идти? Чтобы послушать шутки уральских комиков.

В кинотеатрах

13. Комедия «Маруся фореva!» (6+).

Где и когда? С 12 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? Неожиданно 24-летний парень узнаёт, что является отцом пятилетней девочки Маруси. Он не готов расстаться с успешной карьерой, холостяцкими встречами с друзьями и заботиться о маленьком ребёнке. Но спустя время всё меняется.

Зачем идти? Чтобы увидеть комедию о любви отца и дочери.

14. Боевик «Флешбэк!» (18+).

Где и когда? С 12 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? Фильм расскажет историю первоклассного киллера, который решает отказаться от заказа, после чего на него объявляют охоту.

Зачем идти? Чтобы посмотреть кино со звёздным составом — Моникой Беллуччи и Лиамом Нисоном.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.