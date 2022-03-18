Тагильский weekend топ-14: «Бах в кадре», греческие фотографии и разговоры о любви с актрисами

О том, чем заняться с 18 по 20 марта

Несмотря на тревожную обстановку в мире, Нижний Тагил продолжает жить своей культурной жизнью. В кинопрокат выходят новые зарубежные фильмы, открываются выставки, авторами которых являются иностранцы. Музеи и творческие мастерские проводят мастер-классы, а музыканты города радуют живой музыкой. Подробно о лучших событиях предстоящего уик-энда читайте в нашей подборке.

Где послушать музыку?

1. «Гора песен» (18+).

Где и когда? 18 марта 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В пятницу для гостей бара выступят сразу десять тагильских музыкантов: Василий Безбородов, Максим Масленников, Дмитрий Перов, Игорь Пашков, Георгий Ястребов, Николай Матвеев, Константин Загайнов, Евгений Пуртов, Сергей Шамонин и Иван Карабанов.

Зачем идти? Чтобы насладиться творчеством тагильских музыкантов.

2. Концерт группы «ТимерТау» (18+).

Где и когда? 19 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Группа «ТимерТау» исполнит любимые песни и несколько новинок. В состав группы входят участники «Агаты Кристи», а также профессиональные музыканты из Екатеринбурга.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести вечер субботы.

3. Концерт «Бах в кадре» (12+).

Где и когда? 19 марта в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Органный концерт пройдёт в рамках второго фестиваля «Мой Бах». Прозвучит музыка Иоганна Себастьяна Баха, которая знакома нам по многим культовым фильмам. Известные произведения исполнят скрипачка Татьяна Рожнева и солистка филармонии Наталья Воронина.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя новое — музыкальное — измерение любимого кино.

Полезный досуг

4. Лекция-беседа «Эпоха Тонино Гуэрра» (12+).

Где и когда? 19 марта в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В музее искусств предлагают узнать об удивительном итальянце Тонино Гуэрра. Он был поэтом, писал сценарии для фильмов Федерико Феллини, Андрея Тарковского и Микеланджело Антониони. В Италии его называют «человеком Возрождения». Встреча пройдёт в рамках лектория «Режиссёр-художник». Записаться на лекцию можно по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы узнать о великом итальянце.

5. «Лекторий «181» о Мамине-Сибиряке (12+).

Где и когда? 19 марта в 14:00 в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? На лекции «Как рождаются писатели: читательские традиции в семье Дмитрия Мамина-Сибиряка» расскажут о традициях чтения в семье висимского священника Мамина. Сведения об этом сохранились в письмах Дмитрия Наркисовича к родителям.

Зачем идти? Чтобы больше узнать об известном уральском писателе.

6. Фестиваль «Говорит Тагил» (12+).

Где и когда? 18 марта с 15:00 до 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На новой встрече в рамках фестиваля, который музей организовал к юбилею Нижнего Тагила, можно будет узнать о работе людей, которые знакомят тагильчан с искусством. Среди лекторов — художник и коллекционер Николай Грачиков, галерист и художник Евгений Комухин и сотрудники музея: Ксения Баданина, которая занимается темой регионального искусства Урала, и кандидат исторических наук Елена Устинова.

Зачем идти? Чтобы взглянуть на свой город с нового ракурса.

7. Открытие фотовыставки «Знаешь ли ты, насколько ты красива?» (12+).

Где и когда? 18 марта в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Новая фотовыставка посвящена отношениям между дочерью и отцом. Молодая американка Эшли Маркл не видела отца 10 лет, и в своей фотоистории она показывает, как родственники заново узнают друг друга и переживают моменты, которые упустили.

Зачем идти? Чтобы увидеть трепетные снимки.

8. Фотовыставка «Шесть степеней разделения» (12+).

Где и когда? С 17 марта в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Автор фотографий — 46-летний грек Лукас Василикос. Фотографирует Лукас с 2006 года, его снимки публиковались как в греческих, так и в зарубежных журналах. В основном он работает в жанре уличной фотографии, снимая пейзажи и людей под необычным ракурсом.

Зачем идти? Чтобы увидеть интересный проект известного фотографа.

9. Творческие встречи на Демидовской даче (16+).

Где и когда? 19 марта в 15:00 в музее «Демидовская дача» (Красногвардейская, 5а).

О чём? Своими размышлениями о любви поделятся артистки Нижнетагильского драматического театра Татьяна Исаева и Ирина Тараторкина. Для участия в мероприятии нужно предварительно записаться по телефону 8 (3435) 37-02-01 (добавочный код 330 или 331).

Зачем идти? Чтобы поближе узнать артистов.

Где заняться творчеством?

10. Занятия в керамической мастерской «Ёлка» (6+).

Где и когда? 19 марта в 11:00 и 14:00 в «АртРезиденции» (Кирова, 2а).

О чём? Первое занятие по лепке в мастерской художницы Елены Прошко будет ознакомительным, гости смогут поработать с глиной в руках и на гончарном круге. Второе занятие будет посвящено интерьерным формам, туда лучше пойти тем, кто уже имеет опыт в лепке.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.



Фото: Instagram @elkaprosh



11. Мастер-класс по живописи «Картина на выбор» (12+).

Где и когда? 19 марта в 13:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77).

О чём? В эту субботу для прекрасного настроения можно поработать за холстом в настоящей художественной мастерской. На мастер-классе предлагают создать картину с любым сюжетом. Стоимость занятия зависит от размера холста. Записаться можно по телефону 8 (908) 637-78-96.

Зачем идти? Чтобы создать красивую картину.

В кино

12. Триллер «Флирт с дьяволом» (18+).

Где и когда? С 17 марта в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России», «Красногвардейце».

О чём? Богатый и разведённый Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.

Зачем идти? Чтобы посмотреть американскую киноновинку.

13. Комедия «Добро пожаловать в Рим. Новые приключения» (12+).

Где и когда? С 17 марта в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Моника, жительница бедного района Рима, попадёт в тюрьму из-за своих сестёр. Единственный, кто может ей помочь, — давний знакомый Джованни, который очень богат и имеет нужные связи.

Зачем идти? Чтобы посмотреть итальянскую комедию.

14. Драма «Утраченные иллюзии» (18+).

Где и когда? С 17 марта в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Красивый и талантливый, но абсолютно нищий поэт Люсьен Шардон пытается прославиться и разбогатеть в Париже. Во французской столице он переживает взлёты и падения, но череда поступков загоняет его в чудовищные долги.

Зачем идти? Чтобы посмотреть ленту, удостоенную премии «Сезар» за лучший фильм.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.