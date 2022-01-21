Тагильский weekend топ-13: живая музыка, выставка фотовидеоарта, познавательные лекции и киноновинки

О том, чем заняться с 21 по 23 января

Больше половины зимы уже пролетело, и на улице становится теплее. Рабочие будни быстро набрали обороты, но и они тоже подходят к концу, поэтому пятница — самое время спланировать предстоящий уик-энд. И мы вам в этом поможем!

Музыкальные выходные

1. Концерт певицы JEMMA и группы Blues Line (18+).

Где и когда? 21 января в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Джазовая певица JEMMA из Санкт-Петербурга покорит гостей бара своим исполнением. Душевную атмосферу создадут тёплый соул, энергия ритм-энд-блюза, мощь рока и динамика фанка в её исполнении. А после гостей ждёт ещё одна порция блюза и рока от группы Blues Line.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в музыкальный экстаз.

2. Концерт бэнда Mama’s Big Boys из Екатеринбурга (18+).

Где и когда? 22 января в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Mama’s Big Boys и музыканты группы «Котэндбург» исполнят хиты «Hit the road Jack», «Моя бабушка курит трубку», «На теплоходе», «Боссанова» и «Питерский блюз».

Зачем идти? Чтобы классно провести вечер субботы.

Полезный досуг

3. Лекция-беседа «Художник пространства. Андрей Тарковский» (12+).

Где и когда? 22 января в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7).

О чём? В рамках лектория «Режиссёры-художники» в музее пройдёт встреча на выставке «Предметное/беспредметное». На лекции тагильчане смогут поговорить об одном из крупнейших кинорежиссёров ХХ века Андрее Тарковском и познакомиться с его творчеством.

Зачем идти? Чтобы узнать Андрея Тарковского не только как режиссёра, но и как художника.

4. Презентация альбома «Михаил Дистергефт. Известный и неизвестный» (0+).

Где и когда? 21 января в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7).

О чём? Новое издание посвящено тагильскому художнику немецкого происхождения Михаилу Вильгельмовичу Дистергефту. В альбоме представлены его работы разных лет. На портретах и пейзажах, выполненных в разных техниках, художник изображал то, что его окружало.

Зачем идти? Чтобы узнать о творческом пути художника или приобрести каталог.

5. Мероприятие «Леттеринг: от Петра I до наших дней» (12+).

Где и когда? 22 января в 16:00 в Краеведческой библиотеке музея-заповедника (ул. Уральская, 6).

О чём? В музее гостей познакомят с искусством графического начертания букв и знаков прошлых веков, составляющих единую стилистическую и композиционную систему.

Зачем идти? Чтобы узнать что-то новое.

Мастер-классы

6. Мастер-класс «Ёлка! Старый Новый год» (0+).

Где и когда? 23 января в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 4).

О чём? Гостям мастер-класса предлагают создать подсвечник из глины, который продлит праздничное настроение и наполнит дом уютом. Для записи нужно написать в группу музея или позвонить по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы сделать изделие из глины.

7. Мастер-класс по мозаике «Магниты, броши, панно» (6+).

Где и когда? 23 января в 13:00 в мастерской Олеси Перминовой (ул. Захарова, 10а, 3 этаж).

О чём? Гостям мастер-класса предлагают создать любое изделие на выбор в технике мозаики. Записываться на занятие просят по телефону 8 (908) 909-98-78.

Зачем идти? Чтобы заняться творчеством в выходные.

В театре

8. Спектакль «Чиполлино» (6+).

Где и когда? 22 января в 14:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Сказка расскажет историю о настоящей дружбе и справедливости, знакомую с детства. В спектакле зрителей ждёт много танцев и музыки.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с детьми.

9. Музыкальная сказка «Щелкунчик и Мышиный Король» (6+).

Где и когда? 23 января в 14:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Постановка отправит зрителей в волшебное путешествие по сновидениям девочки Мари. Цирковые номера, мировые хиты в исполнении мышиного рок-бэнда, вокал и новое прочтение истории Щелкунчика будут ждать вас на сцене театра.

Зачем идти? Чтобы увидеть яркую постановку.

Новые выставки

10. Открытие фотовыставки «Онлайн-сообщения в картонных коробках» (16+).

Где и когда? 21 января в 18:00 в креативном кластере SAMORO.doc (пр. Мира, 49/24).

О чём? Автор выставки — канадский художник Матье Сен-Пьер, который работает с фотографией и видеоартом. Его выставка — это своеобразное путешествие за пределы клавиатуры и монитора, она переносит зрителя с оживлённых улиц виртуального мегаполиса на оплавленные руины разбитой электронной карты. На открытии покажут фильм автора.\

Зачем идти? Чтобы увидеть интересный проект.

На экранах кинотеатров

11. Документальный фильм Battle (12+).

Где и когда? 21 января в 18:20 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Фильм описывает период истории мирового кинематографа конца 50-х и 60-х. Зрители киноклуба «Киногруман» вспомнят все культовые фильмы режиссёра Сергея Бондарчука: от «Судьбы человека» до «Войны и мира» и батальной драмы «Ватерлоо».

Зачем идти? Чтобы посмотреть ленту об известном российском кинорежиссёре.

12. Боевик «King’s Man: Начало» (18+).

Где и когда? С 13 января в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Коррумпированные политики и криминальные гении поставили мир на грань войны. И есть только один человек, который готов принять вызов и остановить злодеев. Фильм расскажет историю возникновения самого стильного разведывательного агентства Кing’s Man.

Зачем идти? Чтобы увидеть новый фильм британско-американской франшизы.

13. Боевик «Код 355» (16+).

Где и когда? С 20 января в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Пять женщин противостоят глобальной организации, владеющей мощным оружием. Героини создают группу под кодовым названием «355» и пытаются сделать всё, чтобы спасти мир.

Зачем идти? Чтобы увидеть захватывающий боевик.

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