Тагильский weekend топ-13: юбилей Тарковского, акварельные пейзажи и фотоинсталляция к Пасхе

О том, чем заняться с 8 по 10 апреля

Весна — время хлопот. Многие начинают планировать летний отдых и спешат закончить все дела до отпуска. Но не стоит забывать о том, что выходные — это маленький праздник каждой недели. И провести его нужно правильно, ведь воспоминания от выходных могут быть таким же яркими, как от большого отпуска.

Музыкальные выходные

1. Концерт участников группы «Альянс. Делай своё дело» (18+).

Где и когда? 8 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Любимый русский рок в исполнении Ивана Коноркина и Алексея Зудова ждёт в эту пятницу гостей бара.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Концерт екатеринбургской группы Ruby Rain (18+).

Где и когда? 9 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Впервые в баре сыграет молодая группа Ruby Rain из Екатеринбурга. Свою музыку исполнители характеризуют как смесь психоделики, гаражного рока и блюза.

Зачем идти? Чтобы послушать необычную музыку и потанцевать.

3. Юбилейный концерт эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд» «30 из 300» (12+).

Где и когда? 9 апреля в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Единственный профессиональный духовой оркестр Нижнего Тагила отмечает 30-летие. Отсюда название, говорят в филармонии: 30 лет из своих 300 город провёл с «Тагил-бэндом». В разножанровой праздничной программе участвует специальный гость из Москвы — заслуженный артист России мультиинструменталист Вениамин Мясоедов.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в атмосферу праздника духового оркестра города.

4. Ночь в Muse (18+).

Где и когда? 8 апреля в 22:00 в кабаре-баре Muse (Дзержинского, 31).

О чём? В новом баре на Вагонке в этот вечер прозвучит много музыки, а также выступит шоу-балет Delirium.

Зачем идти? Чтобы ярко провести вечер пятницы.

5. Концерт-квартирник «Весеннее пробуждение» (6+).

Где и когда? 10 апреля в 16:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Песни на любой вкус под живой звук гитары прозвучат в стенах музея. Гости смогут по достоинству оценить обновлённую программу автора-исполнителя Антона Серебренникова при творческой поддержке его давних музыкальных товарищей.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

6. День рождения ресторана Rush (18+).

Где и когда? 8 и 9 апреля в 20:00 в ресторане Rush (Красноармейская, 42а).

О чём? Два дня для гостей ресторана будет играть зажигательную музыку тагильская группа «Контрабанда». Также в программе сеты от диджеев Полины, Олега Карабатова и Руслана Гребенщикова. И конечно же, праздник не обойдётся без вкусного торта. Дресс-код — black & white.

Зачем идти? Чтобы поздравить ресторан с днём рождения.

Интересное

7. Презентация фильма «Твой выбор» (12+).

Где и когда? 8 апреля в 19:00 в клубе К2 (Трикотажников, 1).

О чём? Кино полностью снимали в Нижнем Тагиле по новелле американского автора детективов Эда Макбейна. Роли исполняли подростки и студенты-актёры НТГСПИ. А главную музыкальную композицию к фильму написала тагильская певица Ольга Тарасова. На концерте гости услышат её и группу «Парашют».

Зачем идти? Чтобы посмотреть тагильскую киноленту и побывать на рок-концерте.

8. Инсталляция фотографий по фильму «Страсти Христовы» (12+).

Где и когда? 8 апреля в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Инсталляция фотографий на тему Пасхи выполнена по фильму «Страсти Христовы» (18+) режиссёра Мела Гибсона. На открытии выставки гостей ждёт экскурсия, на которой они услышат о сюжетах снимков и истории праздника. Организатор мероприятия — творческая группа «Завеса».

Зачем идти? Чтобы посмотреть необычную фотовыставку.

9. Экскурсия по выставке акварели «Впечатления» (12+).

Где и когда? 9 апреля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На выставке мастера акварельной живописи Владимира Кошелева представлено около 70 работ художника. Он родился в Мордовии в 1933 году, окончил Свердловское художественное училище. Работал мультипликатором, а впоследствии увлёкся акварельной техникой. После экскурсии гости музея смогут создать свой рисунок акварелью.

Зачем идти? Чтобы проникнуться акварельным жанром.

Мастер-классы

10. Мастер-класс по живописи «Аромат весеннего леса» (6+).

Где и когда? 9 апреля в 14:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77).

О чём? На занятии каждый сможет написать настоящую картину на холсте. С собой предлагают взять друзей, чтобы хорошо провести время вместе. Записываться просят заранее по телефону 8 (908) 63-77-896.

Зачем идти? Чтобы создать яркую весеннюю картину.

11. Творческий вечер в мастерской «Вместе» (6+).

Где и когда? 9 апреля в 17:00 в мастерской «Вместе» (Уральская, 4/1).

О чём? Вечером субботы в атмосферной мастерской вместе с художницей Кристиной Жуковой можно научиться делать наброски, зарисовки и эскизы.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.



Фото: группа мастерской во «ВКонтакте»



В кинотеатрах

12. Драма «Солярис» (12+).

Где и когда? 7 и 8 апреля в 19:30 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? 4 апреля советскому режиссёру Андрею Тарковскому исполнилось бы 90 лет. К этой дате кинотеатр организовал показы его кинокартин. Этот фильм режиссёра стал обладателем специального Гран-при Каннского кинофестиваля.

Зачем идти? Чтобы посмотреть научно-фантастический фильм по книге польского автора Станислава Лема.

13. Фантастика «Сталкер» (6+).

Где и когда? 9 и 10 апреля в 19:30 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Это последняя лента известного во всём мире режиссёра Андрея Тарковского. Она, как и другие работы автора, получила на Каннском кинофестивале специальную премию экуменического (христианского) жюри.

Зачем идти? Чтобы посмотреть ещё один фильм прославленного режиссёра.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.