Тагильский weekend топ-13: слушаем джаз, идём на выставку американского фотографа и провожаем новогодние праздники

О том, чем заняться с 14 по 16 января

Большие праздничные выходные подошли к концу, и даже первая рабочая неделя уже практически пролетела. Но если вы не устали отдыхать и вам хочется ещё ярких эмоций и впечатлений, то эта подборка культурных и развлекательных событий для вас.

Музыкальные выходные

1. Концерт «Старый и новый джаз» (16+).

Где и когда? 15 января в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (пр. Ленина, 31).

О чём? Опытные джазмены могут собрать «банду» даже 20 лет спустя. Легенда тагильского джаза «Тагильский диксиленд» встретится с ансамблем «Джаз-Арт». Ведущий — Владимир Капкан.

Зачем идти? Чтобы зарядиться джазовой бодростью в самом начале года.

2. Концерт Екатерины Камаевой и Ильи Куценка (18+).

Где и когда? 14 января в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Встретить Старый Новый год тагильчанам предлагают в уютной компании солистки Екатерины Камаевой и гитариста Ильи Куценка. Любителям хита Shallow певицы Lady GaGa быть обязательно — вокал Екатерины не оставит их равнодушными.

Зачем идти? Чтобы ещё раз с головой погрузиться в атмосферу праздника.

3. Концерт группы Nick the Kick из Екатеринбурга (18+).

Где и когда? 15 января в 20:00 в баре «Гора» (ул. Огаркова, 2).

О чём? Для гостей бара в эту пятницу выступит группа, состав которой завсегдатаям знаком. Некоторые артисты уже выступали в «Горе» в составе группы «Траулерз». Музыканты, как говорят они сами, исполняют композиции с балканско-сибирской смесью, нотками инди, попсы и пост-панка.

Зачем идти? Чтобы отвязно провести вечер субботы.

4. Рождественский фолк-квартирник (0+).

Где и когда? 15 января в 16:00 в креативном кластере «Самородок» (пр. Мира, 49/24).

О чём? Для любителей фольклора творческие коллективы города подготовили праздник, который порадует взрослых и детей. Старинные песни и наигрыши, кадрили и игры, ряженые, вертеп, былички и гадания погрузят гостей в атмосферу рождественских святок.

Зачем идти? Чтобы провести время в духе народных традиций.

Полезный досуг

5. Беседа-чтения «Белые ночи» (12+).

Где и когда? 15 января в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7).

О чём? Тагильчан приглашают в музей на творческий выходной, посвящённый повести «Белые ночи» Фёдора Михайловича Достоевского. Мероприятие пройдёт на выставке, где подробно расскажут об иллюстрациях к этой повести и покажут театральные постановки. Отрывки из «Белых ночей» прочтут артисты Владимир Вейде и Лариса Чехута.

Зачем идти? Чтобы ощутить всю силу таланта великого русского писателя.

6. Встреча с ведущей женского клуба Анастасией Вахтомовой «Как стать счастливой» (16+).

Где и когда? 15 января в 14:00 в «АртРезиденции» (посёлок Черноисточинский, ул. Кирова, 2а).

О чём? Гостям встречи предлагают поразмышлять о том, какими привычками должен обладать счастливый человек. Как говорят организаторы, гости лекции узнают, как сформировать новые привычки для лучшей жизни. Встреча пройдёт в пространстве музея наличников.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя счастливым человеком.

Мастер-классы

7. Мастер-классы по росписи пряников (0+).

Где и когда? 14 января в 18:00 и 15 января в 14:00 в мастерской Олеси Перминовой (ул. Захарова, 10а, 3 этаж).

О чём? Гостям мастер-класса предлагают расписать пряник и ещё раз загадать все новогодние желания, чтобы они наверняка исполнились. Записываться на занятие просят по телефону 8 (908) 909-98-78.

Зачем идти? Чтобы создать вкусное произведение кулинарного искусства.

8. Мастер-класс по живописи «Город мечты» (12+).

Где и когда? 15 января в 14:00 в мастерской «Фартук» (ул. Красноармейская, 77, угловой подъезд).

О чём? Под руководством Дарьи Малетиной любой может стать художником. На занятии предлагают изобразить город или страну мечты. С собой можно принести фотографию или иллюстрацию, на которой изображено то самое заветное место. Записаться на мастер-класс можно по телефонам 8 (908) 637-78-96 и 8 (982) 610-00-21.

Зачем идти? Чтобы почувствовать себя художником и приблизить мечту.

9. Мастер-класс «Тигриный след» (6+).

Где и когда? 6 января в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 4).

О чём? С помощью простой, но оригинальной методики гости мастер-класса смогут самостоятельно создать эффект оптической иллюзии. С собой нужно взять лист формата А4, чёрный маркер, цветные карандаши или фломастеры, карандаш, ластик и ножницы. Для записи нужно написать в группу музея или позвонить по номеру 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы создать рисунок при помощи оптической иллюзии.

В театре

10. Спектакль «Бременские музыканты» (0+).

Где и когда? 16 января в 12:00 в Нижнетагильском драматическом театре (пр. Ленина, 33).

О чём? Постановка для маленьких тагильчан — это не просто детский спектакль, а настоящее театрально-музыкально-цирковое представление. Если не получилось побывать в эти праздники на новогодней ёлке, самое время сходить в театр сейчас.

Зачем идти? Чтобы посмотреть с детьми удивительную музыкальную сказку тагильского театра.



Фото: Нижнетагильский драматический театр



11. Спектакль «Ханума» (12+).

Где и когда? 16 января в 17:00 в Нижнетагильском драматическом театре (пр. Ленина, 33).

О чём? Полюбившаяся многим постановка тагильского театра драмы обязательно поднимет настроение после первой рабочей недели. Комедия-водевиль по пьесе Авксентия Цагарели умиляет и веселит поклонников театра на всём постсоветском пространстве уже несколько десятилетий.

Зачем идти? Чтобы пересмотреть или открыть для себя эту яркую постановку.



Фото: Нижнетагильский драматический театр



Вернисажи

12. Фотовыставка «Курортное направление» (16+).

Где и когда? С 13 января в галерее «Полярный куб» (пр. Строителей, 4).

О чём? Выставка познакомит с творчеством американского фотографа Клинта Колберта. Над этим проектом автор работал в течение последних 8 лет. Чтобы его создать, он проводил время в китчевых курортных городах и прилегающих районах США и делал там снимки.

Зачем идти? Чтобы проникнуться атмосферой Америки.

На свежем воздухе

13. Тренировка Горной школы турклуба «Азимут» (16+).

Где и когда? 16 января в 10:00 на горнолыжном комплексе «Гора Белая» у центрального входа в главное здание.

О чём? На занятиях турклуба «Передвижение по снежным склонам» ждут новичков. Любой желающий может присоединиться к горной школе. Если есть снаряжение, то его можно взять с собой. На занятии по передвижению по горным склонам пригодится каска, страховочная система, усы самостраховки, спусковое устройство, жумар, карабины, ледоруб и кошки. Но если чего-то нет, организаторы уверяют, что на тренировке всё снаряжение предоставят.

Зачем идти? Чтобы провести время на свежем воздухе с пользой и удовольствием.



Фото: Школа горного туризма во «ВКонтакте»



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