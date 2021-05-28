Тагильский weekend топ-13: постигаем тайны современного искусства, идём на театральные премьеры и катаемся на велосипедах

О том, чем заняться с 28 по 30 мая
Май — всё! Скажем ему спасибо за шикарную погоду и насыщенную культурную программу. И отправимся провожать последний весенний месяц походами на лекцию по современному искусству, на открытие выставки, театральную премьеру, блюзовый концерт и велогонку.
Про кино
1. Триллер «Тихое место 2» (16+).
Где и когда? С 29 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр DEPO», с 3 июня в «Красногвардейце».
О чём? Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Довольно быстро они обнаружат, что существа, охотящиеся на звук, — это не единственные враги за пределами их дома.
Зачем идти? Чтобы увидеть продолжение необычного хоррора.
2. Триллер «Амнезия» (16+).
Где и когда? С 27 мая в кинотеатре «Мягкий кинотеатр DEPO».
О чём? Джон Доу просыпается в больнице весь в бинтах и понимает, что не может вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре он узнаёт, что полиция считает его маньяком, виновным в убийствах нескольких девушек, и понимает, что теперь ему придётся пойти на крайние меры, чтобы доказать свою невиновность.
Зачем идти? Чтобы вместе с главным героем разгадать запутанную загадку.
Про театр
3. Спектакль «Хочу быть волком» (6+).
Где и когда? 29 и 30 мая в 14:00 в Нижнетагильском театре кукол.
О чём? Весёлая философская сказка швейцарского автора Беттины Вегенаст впервые ставится в российском театре кукол. Главный герой — Барашек, который устроился в лес на должность Волка. В службе занятости ему выдали острые зубы, серую шубу, и теперь ему предстоит доказать свою профпригодность. Над спектаклем работали белорусский режиссёр Александр Янушкевич и обладательница «Золотой Маски» художник Татьяна Нерсисян.
Зачем идти? Чтобы увидеть необычную историю.
4. Спектакль «Чиполлино» (6+).
Где и когда? 29 мая в 14:00, 30 мая в 16:00 в Новом Молодёжном театре.
О чём? Экспериментальная пластическая постановка по повести итальянского писателя Джанни Родари про мальчика-луковичку. Над историей работал режиссёр и хореограф из Екатеринбурга Александр Фролов. Также участие в создании спектакли приняли дети из Нижнего Тагила, для которых театр организовал конкурс рисунков. Выставку детских работ презентуют в фойе театра на премьерных показах.
Зачем идти? Чтобы вспомнить детство.
5. Читка пьесы «Протест» (12+).
Где и когда? 30 мая в 17:00 в кинотеатре «Красногвардеец».
О чём? Участники социального проекта «Высокое напряжение» — тагильские подростки — прочитают пьесу московского драматурга Ришата Мухтарова. Эта комедия принесла драматургу победу на XVII Международном конкурсе «Евразия-2019» в номинации «Пьеса для камерной сцены», вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Ремарка» в 2019 году. Количество мест для слушателей читки ограничено, нужно предварительно зарегистрироваться.
Зачем идти? Чтобы узнать, что волнует подростков.
Про искусство
6. Лекция «“Я так тоже могу!”: Фигура художника в прошлом и современности» (12+).
Где и когда? 28 мая в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
О чём? Лекция искусствоведа и одного из ведущих специалистов в сфере музейного образования Русского музея Санкт-Петербурга Алексея Бойко откроет публичную программу арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле. Приглашённый спикер расскажет, как менялись представления о роли художника на протяжении всей истории искусства. Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.
Зачем идти? Чтобы лучше понимать современное искусство.
7. Выставка «Художественная бронза Фёдора Звездина» (0+).
Где и когда? С 27 мая в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (В. Черепанова, 1).
О чём? Выставка посвящена творчеству крепостного мастера, основателя бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле Фёдора Звездина. Он родился в 1805 году в Нижнем Тагиле в семье крепостного рабочего. В 15-летнем возрасте его отправили обучаться бронзолитейному делу к известному французскому скульптору Пьеру Филиппу Томиру в Париж. В 1830 году мастер вернулся в родной Нижний Тагил и организовал бронзолитейную фабрику при Выйском заводе.
Зачем идти? Чтобы познакомиться с судьбой ещё одного талантливого мастера тагильской земли.
8. Открытие выставки «От дневника к ритуалу» (12+).
Где и когда? 28 мая в 18:00 в галерее «Угол».
О чём? Выставка художницы из Санкт-Петербурга Екатерины Васильевой. Она объединяет два связанных между собой проекта — «Дневник каньона» и ARSGANG or the Walking Year. Первый проект — это визуальный дневник Ленинградской области, куда художница приехала жить для восстановления здоровья близкого ей человека. Во втором проекте, где местом действия становится Швеция, автор находится в тесной взаимосвязи с пространством, совершая долгие прогулки на природе и изучая местный фольклор.
Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством известной питерской художницы и педагога.
9. Семейный праздник «Музыка красок» (0+).
Где и когда? 29 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
О чём? Праздник пройдёт на выставке «Музыка. Ритмы искусства». Вас ждут экскурсия-квест «Как увидеть музыку?» и мастер-класс по созданию музыкального сувенира.
Зачем идти? Чтобы интересно отдохнуть всей семьёй.
Про активный отдых
10. Праздник в честь Дня славянской письменности (3+).
Где и когда? 29 мая с 15:00 в парке Бондина.
О чём? День славянской письменности и культуры отмечался 24 мая. А в субботу парк Бондина подготовил тематическую программу с концертами, читальным залом под открытым небом и квестом «Загадки славянской азбуки».
Зачем идти? Чтобы интересно провести время в любимом городском парке.
11. Семейная велогонка «Мала-хит 2021» (6+).
Где и когда? 29 мая с 10:00 на лыжной базе «Спартак».
О чём? Соревнования для всех желающих. Специально для стартов подготовлена трасса начального любительского уровня, удобная для взрослых и детей. В рамках велопраздника пройдут соревнования в категориях «мастерс», «любители», «ветераны», «мужчины», «новички», «леди» и «дети». Онлайн-регистрация на первый этап семейного велопраздника продлится до 29 мая на сайте.
Зачем идти? Чтобы проверить, насколько хорошо вы катаетесь на велосипеде.
Про знания
12. Фестиваль «ШКИТ-фест» (12+).
Где и когда? 29 и 30 мая в Центральной городской библиотеке.
О чём? Фестиваль молодёжных медиа будет интересен детям и подросткам, которые подумывают о профессии журналиста. Гостей ждут лекции от теле- и кинооператора телеканалов «Матч» и ЕТВ Юрия Капустина, актёра «Коляда-театра» Александра Замураева, генпродюсера телеканала «360», ведущего канала «Россия 1» Алексея Вершинина и других спикеров. Требуется предварительная регистрация.
Зачем идти? Чтобы больше узнать об интересной профессии.
Про музыку
13. Концерт екатеринбургских блюзовых музыкантов (18+).
Где и когда? 29 мая в 20:00 в баре «Гора».
О чём? Вокалист Евгений Чемякин и гитарист Кирилл Терентьев представят тёплый акустический блюз. В музыкальной среде ребят называют одними из самых интересных и значимых представителей блюза на Урале.
Зачем идти? Чтобы познакомиться с интересным звучанием.
Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.