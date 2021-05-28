Тагильский weekend топ-13: постигаем тайны современного искусства, идём на театральные премьеры и катаемся на велосипедах

О том, чем заняться с 28 по 30 мая

Май — всё! Скажем ему спасибо за шикарную погоду и насыщенную культурную программу. И отправимся провожать последний весенний месяц походами на лекцию по современному искусству, на открытие выставки, театральную премьеру, блюзовый концерт и велогонку.

Про кино

1. Триллер «Тихое место 2» (16+).

Где и когда? С 29 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр DEPO», с 3 июня в «Красногвардейце».

О чём? Семья Эбботт продолжает бороться за жизнь в полной тишине. Вслед за смертельной угрозой, с которой они столкнулись дома, им предстоит познать ужасы внешнего мира. Довольно быстро они обнаружат, что существа, охотящиеся на звук, — это не единственные враги за пределами их дома.

Зачем идти? Чтобы увидеть продолжение необычного хоррора.

2. Триллер «Амнезия» (16+).

Где и когда? С 27 мая в кинотеатре «Мягкий кинотеатр DEPO».

О чём? Джон Доу просыпается в больнице весь в бинтах и понимает, что не может вспомнить, кто он такой и как здесь оказался. Вскоре он узнаёт, что полиция считает его маньяком, виновным в убийствах нескольких девушек, и понимает, что теперь ему придётся пойти на крайние меры, чтобы доказать свою невиновность.

Зачем идти? Чтобы вместе с главным героем разгадать запутанную загадку.

Про театр

3. Спектакль «Хочу быть волком» (6+).

Где и когда? 29 и 30 мая в 14:00 в Нижнетагильском театре кукол.

О чём? Весёлая философская сказка швейцарского автора Беттины Вегенаст впервые ставится в российском театре кукол. Главный герой — Барашек, который устроился в лес на должность Волка. В службе занятости ему выдали острые зубы, серую шубу, и теперь ему предстоит доказать свою профпригодность. Над спектаклем работали белорусский режиссёр Александр Янушкевич и обладательница «Золотой Маски» художник Татьяна Нерсисян.

Зачем идти? Чтобы увидеть необычную историю.

4. Спектакль «Чиполлино» (6+).

Где и когда? 29 мая в 14:00, 30 мая в 16:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Экспериментальная пластическая постановка по повести итальянского писателя Джанни Родари про мальчика-луковичку. Над историей работал режиссёр и хореограф из Екатеринбурга Александр Фролов. Также участие в создании спектакли приняли дети из Нижнего Тагила, для которых театр организовал конкурс рисунков. Выставку детских работ презентуют в фойе театра на премьерных показах.

Зачем идти? Чтобы вспомнить детство.

5. Читка пьесы «Протест» (12+).

Где и когда? 30 мая в 17:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Участники социального проекта «Высокое напряжение» — тагильские подростки — прочитают пьесу московского драматурга Ришата Мухтарова. Эта комедия принесла драматургу победу на XVII Международном конкурсе «Евразия-2019» в номинации «Пьеса для камерной сцены», вошла в шорт-лист конкурса новой драматургии «Ремарка» в 2019 году. Количество мест для слушателей читки ограничено, нужно предварительно зарегистрироваться.

Зачем идти? Чтобы узнать, что волнует подростков.

Про искусство

6. Лекция «“Я так тоже могу!”: Фигура художника в прошлом и современности» (12+).

Где и когда? 28 мая в 18:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Лекция искусствоведа и одного из ведущих специалистов в сфере музейного образования Русского музея Санкт-Петербурга Алексея Бойко откроет публичную программу арт-резиденции Уральской индустриальной биеннале в Нижнем Тагиле. Приглашённый спикер расскажет, как менялись представления о роли художника на протяжении всей истории искусства. Участие бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Зачем идти? Чтобы лучше понимать современное искусство.



Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан



7. Выставка «Художественная бронза Фёдора Звездина» (0+).

Где и когда? С 27 мая в Историко-техническом музее «Дом Черепановых» (В. Черепанова, 1).

О чём? Выставка посвящена творчеству крепостного мастера, основателя бронзолитейного дела в Нижнем Тагиле Фёдора Звездина. Он родился в 1805 году в Нижнем Тагиле в семье крепостного рабочего. В 15-летнем возрасте его отправили обучаться бронзолитейному делу к известному французскому скульптору Пьеру Филиппу Томиру в Париж. В 1830 году мастер вернулся в родной Нижний Тагил и организовал бронзолитейную фабрику при Выйском заводе.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с судьбой ещё одного талантливого мастера тагильской земли.

8. Открытие выставки «От дневника к ритуалу» (12+).

Где и когда? 28 мая в 18:00 в галерее «Угол».

О чём? Выставка художницы из Санкт-Петербурга Екатерины Васильевой. Она объединяет два связанных между собой проекта — «Дневник каньона» и ARSGANG or the Walking Year. Первый проект — это визуальный дневник Ленинградской области, куда художница приехала жить для восстановления здоровья близкого ей человека. Во втором проекте, где местом действия становится Швеция, автор находится в тесной взаимосвязи с пространством, совершая долгие прогулки на природе и изучая местный фольклор.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством известной питерской художницы и педагога.

9. Семейный праздник «Музыка красок» (0+).

Где и когда? 29 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздник пройдёт на выставке «Музыка. Ритмы искусства». Вас ждут экскурсия-квест «Как увидеть музыку?» и мастер-класс по созданию музыкального сувенира.

Зачем идти? Чтобы интересно отдохнуть всей семьёй.

Про активный отдых

10. Праздник в честь Дня славянской письменности (3+).

Где и когда? 29 мая с 15:00 в парке Бондина.

О чём? День славянской письменности и культуры отмечался 24 мая. А в субботу парк Бондина подготовил тематическую программу с концертами, читальным залом под открытым небом и квестом «Загадки славянской азбуки».

Зачем идти? Чтобы интересно провести время в любимом городском парке.

11. Семейная велогонка «Мала-хит 2021» (6+).

Где и когда? 29 мая с 10:00 на лыжной базе «Спартак».

О чём? Соревнования для всех желающих. Специально для стартов подготовлена трасса начального любительского уровня, удобная для взрослых и детей. В рамках велопраздника пройдут соревнования в категориях «мастерс», «любители», «ветераны», «мужчины», «новички», «леди» и «дети». Онлайн-регистрация на первый этап семейного велопраздника продлится до 29 мая на сайте.

Зачем идти? Чтобы проверить, насколько хорошо вы катаетесь на велосипеде.

Про знания

12. Фестиваль «ШКИТ-фест» (12+).

Где и когда? 29 и 30 мая в Центральной городской библиотеке.

О чём? Фестиваль молодёжных медиа будет интересен детям и подросткам, которые подумывают о профессии журналиста. Гостей ждут лекции от теле- и кинооператора телеканалов «Матч» и ЕТВ Юрия Капустина, актёра «Коляда-театра» Александра Замураева, генпродюсера телеканала «360», ведущего канала «Россия 1» Алексея Вершинина и других спикеров. Требуется предварительная регистрация.

Зачем идти? Чтобы больше узнать об интересной профессии.

Про музыку

13. Концерт екатеринбургских блюзовых музыкантов (18+).

Где и когда? 29 мая в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Вокалист Евгений Чемякин и гитарист Кирилл Терентьев представят тёплый акустический блюз. В музыкальной среде ребят называют одними из самых интересных и значимых представителей блюза на Урале.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с интересным звучанием.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.