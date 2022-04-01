Тагильский weekend топ-13: отреставрированное «Зеркало», вечер акустического блюза и мистика от мексиканского фотографа

О том, чем заняться с 1 по 3 апреля

На улице постоянно меняется погода, но наше настроение не обязательно должно быть таким же переменчивым. Пятница — идеальное время выбрать способ, как провести первые апрельские выходные увлекательно и позитивно.

Музыкальные выходные

1. Вечер акустического блюза (18+).

Где и когда? 1 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В пятницу гостей бара ждёт приятный вечер акустического блюза. Музыканты из Екатеринбурга Евгений Чемякин (вокал и гитара) и Алексей Багичев (губная гармошка) обещают создать душевную и камерную атмосферу блюза.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Концерт Natali Bukovski Blues Trio (18+).

Где и когда? 2 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Группа подарит мощный энергетический бас-гитарный импульс в соединении с экспрессией женского вокала. В репертуаре артистов классический блюз, рок-н-ролл и буги.

Зачем идти? Чтобы потанцевать и послушать живую музыку.

Интересное

3. Моноспектакль по мотивам рассказов Эдгара Аллана По (12+).

Где и когда? 2 апреля в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? В пространстве креативного кластера моноспектакль покажет художник и галерист Евгений Комухин. Его выступление будет перекликаться с рассказами родоначальника детективного жанра Эдгара Аллана По.

Зачем идти? Чтобы увидеть необычное театральное действо.

4. Фестиваль молодёжных команд КВН «Уралвагонзавода» (12+).

Где и когда? 3 апреля в 16:00 во Дворце культуры имени Окунева (Вагоностроителей, 1).

О чём? В воскресенье во Дворце культуры состоится фестиваль команд КВН работающей молодёжи. В этот вечер специально подготовленные выступления покажут шесть команд «Уралвагонзавода».

Зачем идти? Чтобы от души посмеяться.

5. Экскурсия в музей наличников (0+).

Где и когда? 2 апреля с 12:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? Гид-экскурсовод расскажет про уральские кержацкие ставни и про то, почему балясины считались вычурными. Попасть в единственный на Урале музей наличников можно с вокзала Нижнего Тагила на автобусах № 104 или 146. Предварительно на экскурсию нужно записаться по телефону 8 (982) 719-49-45 (Елена).

Зачем идти? Чтобы отлично провести время за городом.

Мастер-классы

6. Мастер-класс по живописи «Цветущие алые маки» (6+).

Где и когда? 2 апреля в 14:00 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77).

О чём? На занятии каждый сможет написать настоящую картину на холсте. С собой на мастер-класс предлагают взять друзей, чтобы хорошо провести время вместе. Записываться просят заранее по телефону 8 (908) 637-78-96.

Зачем идти? Чтобы создать собственную картину.

7. Занятия в керамической мастерской «Ёлка» (6+).

Где и когда? C 1 по 3 апреля в 12:00 и 17:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? Первое занятие по лепке в мастерской художницы Елены Прошко будет ознакомительным, гости смогут поработать с глиной в руках и на гончарном круге. Второе занятие будет посвящено интерьерным формам, туда лучше пойти тем, кто уже имеет опыт в лепке.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.



Фото: Instagram @elkaprosh



8. Мастер-класс «Интерьерная ваза из глины» (6+).

Где и когда? 3 апреля с 13:00 до 15:30 в гончарной мастерской «Колокол» (Циолковского, 2/3а).

О чём? За одно занятие все участники мастер-класса смогут поработать с глиной и создать собственное интерьерное изделие для дома. Создать вазу любой формы будет по силам каждому.

Зачем идти? Чтобы сделать красивую вазу для дома.



Фото: Гончарная мастерская «Колокол»



Выставки и вернисажи

9. Выставка «Чупакабра» (12+).

Где и когда? C 31 марта в креативном кластере Samoro.doc (Мира, 49/24).

О чём? Фотоснимки мексиканки Элеаны Константелос Андре посвящены фантастическому и сюрреалистическому существу — чупакабре, которая в конце прошлого века стала главной темой всех телевизионных каналов. СМИ рассказывали, что это существо нападало на животных, а иногда и на людей в сельской местности. Постановочные снимки фотографа основаны на материалах разных изданий. Благодаря им автор хотела разобраться в схемах манипулирования человеческими страхами.

Зачем идти? Чтобы увидеть необычный фотопроект.

10. Открытие выставки «Вид» (12+).

Где и когда? 1 апреля в 18:00 в галерее «Полярный куб» (Строителей, 4).

О чём? Автор фотоснимков английский фотограф Мартон Гоштоньи жил в Бристоле и на протяжении трёх лет каждый день ездил на работу в Лондон. В свободное время фотограф бродил по улицам Лондона и делал фотографии вещей и мест, которые привлекали его внимание. Вход на выставку по предварительной записи по телефону 8 (912) 260-93-29.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на столицу Великобритании с интересного ракурса.

Киноновинки

11. Отреставрированная версия фильма «Зеркало» (12+).

Где и когда? С 4 по 6 апреля в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Кинотеатр приглашает на показы легендарной драмы, которая была признана вершиной творчества Андрея Тарковского. В этом фильме звучат стихотворения его отца — Арсения Тарковского. «Зеркало» по праву считается одной из самых личных картин режиссёра.

Зачем идти? Чтобы ещё раз посмотреть один из лучших фильмов мирового кинематографа.

12. Детектив «Мегрэ и таинственная девушка» (16+).

Где и когда? С 31 марта в «Мягком кинотеатре».

О чём? Новый французский детектив рассказывает историю расследования убийства молодой девушки в центре Парижа. У следствия нет ни одной версии, почему это произошло, и за дело берётся легендарный комиссар Мегрэ.

Зачем идти? Чтобы посмотреть интересную историю с Жераром Депардье в главной роли.

13. Триллер «Осада» (18+).

Где и когда? С 31 марта в «Мягком кинотеатре».

О чём? По сюжету фильма бывший офицер полиции Нью-Йорка, а теперь шериф небольшого городка в Джорджии вынужден бороться с бандой воров, взявших в заложники богатого врача.

Зачем идти? Чтобы посмотреть американский боевик, пока их ещё показывают в российских кинотеатрах.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.