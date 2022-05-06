Тагильский weekend топ-13: День Победы, фотовыставка о переезде и финал женской Суперлиги по волейболу

О том, чем заняться с 6 по 10 мая

В День Победы, 9 мая, в Нижнем Тагиле пройдут традиционные парад и акция «Бессмертный полк». Но кроме главного праздника весны у тагильчан будет ещё три прекрасных майских дня, которые можно провести интересно и увлекательно. О том, чем заняться и как порадовать себя в праздничные выходные, читайте в нашей специальной подборке лучших событий города.

Музыкальные выходные

1. Концерт Александры Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+).

Где и когда? 6 мая 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Тагильские Эд Ширан и Тейлор Свифт, как называют этот дуэт поклонники, выступят в баре в последний рабочий день недели.

Зачем идти? Чтобы насладиться красивым вокалом и живой музыкой.

2. Музыкальный вечер «Майская вечеринка» (18+).

Где и когда? 6 мая 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а).

О чём? Хэдлайнером вечера живой музыки «Труба» станет певица Александра Сащенко.

Зачем идти? Чтобы энергично провести вечер пятницы.

3. Концерт тагильской группы «Контрабанда» (18+).

Где и когда? 7 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Одна из самых зажигательных тагильских кавер-групп «Контрабанда» не оставит равнодушным ни одного слушателя. Приходите и убедитесь в этом сами.

Зачем идти? Чтобы танцевать под зажигательную музыку.

4. Праздничный концерт «Песни Победы» (6+).

Где и когда? 8 мая в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? В стенах музея тагильские музыканты и детские коллективы споют песни о победе в Великой Отечественной войне, военные композиции и солдатскую лирику.

Зачем идти? Чтобы послушать всем известные и любимые военные песни.

5. Диджей-сет Arturo & Osipov (18+).

Где и когда? 8 мая в 23:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Известные уральские диджеи в воскресный вечер сыграют зажигательный сет.

Зачем идти? Чтобы послушать хорошую электронную музыку.

6. Концерт «Советский романс» (12+).

Где и когда? 10 мая в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Советские песни и романсы споёт баритон Александр Терещук. За фортепиано будет органистка Наталья Воронина, а партию скрипки исполнит Зоя Кузнецова.

Зачем идти? Чтобы насладиться русскими романсами.

7. Спектакль-концерт «День Победы» (6+).

Где и когда? 9 мая в 12:00 на площади перед Нижнетагильским драматическим театром (Ленина, 33).

О чём? Артисты театра покажут спектакль о войне, который стал настоящим хитом.

Зачем идти? Чтобы посмотреть музыкальный спектакль вне стен театра.



Фото: Нижнетагильский драматический театр



Мастер-классы

8. Мастер-класс «Линогравюра» (6+).

Где и когда? 7 и 8 мая в 12:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? В мастерской художницы Елены Прошко будут печатать гравюры, создавать собственный принт и украшать майку или шопер. Телефон для записи 8 (982) 719-49-45.

Зачем идти? Чтобы заняться творчеством.

9. Мастер-класс «Водопад Южного Урала — Гадельша» (6+).

Где и когда? 8 мая в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? На этом занятии в музее предлагают создать движущийся рисунок водопада. С собой просят взять плотную бумагу формата А4, чёрный маркер и линеры, чёрную гелевую ручку, карандаш, ластик, линейку и кальку.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с ребёнком.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Интересно

10. Выставка «Здесь нет новостей» (12+).

Где и когда? С 6 мая в креативном кластере SAMORO.doc (Мира, 49/24).

О чём? Автор выставки — Грайнн Барри-Уоллес из США. В экспозиции представлена серия фотографий о влиянии места на людей, их личности, взгляды на мир и отношения друг с другом. Проект, по словам фотографа, исследует расстояние и разобщённость, возникающие при переезде из дома.

Зачем идти? Чтобы посмотреть на мир глазами другого человека.

11. Игротека в настольном клубе «СЛОН» (16+).

Где и когда? 7 мая с 12:00 в Центральной городской библиотеке (Строителей, 1а).

О чём? Все любители настолок и новички смогут провести время в хорошей компании, пообщаться и попробовать себя в настольных стратегиях.

Зачем идти? Чтобы развить кругозор и потренировать память.

Спорт

12. Финал женской Суперлиги по волейболу (0+).

Где и когда? 8 и 9 мая в 17:00 в «Металлург-Форуме» (Красногвардейская, 61).

О чём? Две финальные игры женской Суперлиги пройдут в Нижнем Тагиле. В них примет участие команда «Уралочка-НТМК», которая не выигрывала золото российского чемпионата с 2005 года. Вход для зрителей свободный.

Зачем идти? Чтобы поболеть за нашу команду.



Фото: пресс-служба ВК «Локомотив»



В кинотеатрах

13. Комедия «Артек. Большое путешествие» (6+).

Где и когда? С 5 мая в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? По сюжету фильма четыре подростка, у которых не складываются отношения с родителями, прилетают отдыхать в лагерь в Крым. Волшебное Дерево желаний переносит героев на 30 лет назад — в 1988 год, где они встречаются со своими родителями, которые тогда тоже отдыхали в «Артеке».

Зачем идти? Чтобы увидеть новую российскую комедию о легендарном лагере.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.