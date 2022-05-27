Тагильский weekend топ-13: библиодень, открытый микрофон и рыцарский турнир 

О том, чем заняться с 27 по 29 мая

Незаметно подкрались последние майские выходные. Вечера стали светлее и теплее, поэтому советуем не сидеть дома и начинать встречать лето уже сейчас. В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле вас ждёт много музыки, автобусные экскурсии по городу, насыщенная программа в библиотеках для любителей литературы, а также рыцарский турнир за городом. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей пятничной подборке.

Музыкальные выходные

1. Концерт Тимура Исмагилова и Вячеслава Сторожева (18+).

Где и когда? 27 мая 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Дуэт басиста и барабанщика приятно удивит гостей. Музыку от искромётного фанка до безумной латины и ломаных ритмов драм-н-бэйса можно будет услышать пятничным вечером.

Зачем идти? Чтобы насладиться сногсшибательными ритмами.

2. Музыкальный проект Cover Samolet (18+).

Где и когда? 28 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В эту субботу гости из Екатеринбурга привезут с собой море позитивных каверов. Они исполнят песни групп Cream Soda, «Звери», «Ленинград», «Тату», «Демо» и многих других.

Зачем идти? Чтобы танцевать под классную музыку.

3. Музыкальный день рождения Антона Мэйдэя (18+).

Где и когда? 27 мая 22:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Чтобы поздравить диджея и хозяина бара Антона Мэйдэя с днём рождения, соберутся его лучшие друзья-диджеи. В этот вечер сеты будут играть Алексей Нарицын, Aivan Koul, Андрей Нельсон, Денис Трансивер, Дмитрий Кузнецов.

Зачем идти? Чтобы потанцевать на дне рождении Антона.

4. Шоу-программа «Танцевальный MegaBoom» (18+).

Где и когда? 22 апреля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а).

О чём? В эту пятницу в клубе живой музыки «Труба» исполнят свои песни Мария Мамаева и Дмитрий Перов.

Зачем идти? Чтобы музыкально провести вечер пятницы.

Интересно и познавательно

5. Мастер-класс «Акварельный скетчинг» (12+).

Где и когда? 27 мая в 15:00 в Центральной библиотеке (Строителей, 1а).

О чём? В рамках студии «Рисованные истории» мастер-класс проведёт сотрудник музея искусств Анастасия Бусыгина. Если вы давно мечтали начать рисовать, техника скетчинга покажет, что это доступно каждому.

Зачем идти? Чтобы заняться творчеством.

6. День открытых дверей в библиотеках (0+).

Где и когда? 27 мая с 14:00 в Центральной библиотеке и её филиалах.

О чём? Библиотеки всех районов города подготовили игровые и познавательные мероприятия. С полной программой акции можно познакомиться на сайте городской библиотеки.

Зачем идти? Чтобы полезно провести время всей семьёй.

7. Рыцарские бои в доспехах и турнир по фехтованию (0+).

Где и когда? 28 мая с 11:30 до 20:00 и 29 мая с 11:30 до 17:00 в этнопарке «Ермаково городище» (между Евстюнихой и Малой Лаей).

О чём? В первый день пройдут три зрелищных турнира по рыцарским боям, которые оценят профессиональные судьи. На следующий день взрослые и дети смогут попробовать свои силы в тренировочном поединке, а также сделать снимки в тематической фотозоне, примерить доспехи и посетить мини-ярмарку.

Зачем идти? Чтобы окунуться в эпоху Средневековья.

8. Тагильский стендап (18+)

Где и когда? 27 мая 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Уже традиционный открытый микрофон в баре заставит гостей громко смеяться над житейскими шутками.

Зачем идти? Чтобы повеселиться от души.

Выставки

9. Открытие выставки «Это наш рай» (12+).

Где и когда? 27 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Фотовыставка резидента галереи Space Place Роберто Рабадана из Мексики расскажет историю автора о том, как он справлялся с психическим расстройством.

Зачем идти? Чтобы увидеть фотопроект на очень личную тему.

10. Открытие выставки «Ох истории» (12+).

Где и когда? 28 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Новая выставка Руслана Тренгулова — это свободный авторский журнал. Автор приглашает посмотреть на истории тех людей, которые его окружают и которые ему нравятся. Сначала он делал фотожурнал об уральцах, но затем переехал в Санкт-Петербург и продолжил работу уже с другими героями.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую фотовыставку уральского художника.

11. Открытие выставки Fluid Art (12+).

Где и когда? 29 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Автор Наталья Полякова творит в направлении в абстрактной живописи. В работе над картинами ей нравится, что конечный результат неизвестен и зависит от неё не на 100 процентов: он виден только после высыхания краски, поэтому сам процесс Наталья называет интересным и интригующим.

Зачем идти? Чтобы взглянуть на работы в популярной технике.

В кинотеатрах

12. Историческая драма «Аманат» (12+ ).

Где и когда? С 27 мая в кинотеатре «Красногвардеец» и «Мягком кинотеатре».

О чём? В основу фильма легла малоизвестная трагическая судьба сына имама Шамиля. История основана на событиях, происходивших в середине XIX столетия в Российской империи.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую историческую картину.

13. Триллер «Будь моими глазами» (16+).

Где и когда? С 19 мая в «Мягком кинотеатре».

О чём? Незрячую девушку Софи приглашают пожить в роскошном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, выбраться девушке помогает ветеран военной службы Келли.

Зачем идти? Чтобы испытать весь спектр эмоций.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.