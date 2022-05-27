Тагильский weekend топ-13: библиодень, открытый микрофон и рыцарский турнир 

О том, чем заняться с 27 по 29 мая
Незаметно подкрались последние майские выходные. Вечера стали светлее и теплее, поэтому советуем не сидеть дома и начинать встречать лето уже сейчас. В ближайшие три дня в Нижнем Тагиле вас ждёт много музыки, автобусные экскурсии по городу, насыщенная программа в библиотеках для любителей литературы, а также рыцарский турнир за городом. Об этих и других интересных событиях читайте в нашей пятничной подборке.
Музыкальные выходные
1. Концерт Тимура Исмагилова и Вячеслава Сторожева (18+).
Где и когда? 27 мая 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? Дуэт басиста и барабанщика приятно удивит гостей. Музыку от искромётного фанка до безумной латины и ломаных ритмов драм-н-бэйса можно будет услышать пятничным вечером.
Зачем идти? Чтобы насладиться сногсшибательными ритмами.
2. Музыкальный проект Cover Samolet (18+).
Где и когда? 28 мая в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? В эту субботу гости из Екатеринбурга привезут с собой море позитивных каверов. Они исполнят песни групп Cream Soda, «Звери», «Ленинград», «Тату», «Демо» и многих других.
Зачем идти? Чтобы танцевать под классную музыку.
3. Музыкальный день рождения Антона Мэйдэя (18+).
Где и когда? 27 мая 22:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? Чтобы поздравить диджея и хозяина бара Антона Мэйдэя с днём рождения, соберутся его лучшие друзья-диджеи. В этот вечер сеты будут играть Алексей Нарицын, Aivan Koul, Андрей Нельсон, Денис Трансивер, Дмитрий Кузнецов.
Зачем идти? Чтобы потанцевать на дне рождении Антона.
4. Шоу-программа «Танцевальный MegaBoom» (18+).
Где и когда? 22 апреля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а).
О чём? В эту пятницу в клубе живой музыки «Труба» исполнят свои песни Мария Мамаева и Дмитрий Перов.
Зачем идти? Чтобы музыкально провести вечер пятницы.
Интересно и познавательно
5. Мастер-класс «Акварельный скетчинг» (12+).
Где и когда? 27 мая в 15:00 в Центральной библиотеке (Строителей, 1а).
О чём? В рамках студии «Рисованные истории» мастер-класс проведёт сотрудник музея искусств Анастасия Бусыгина. Если вы давно мечтали начать рисовать, техника скетчинга покажет, что это доступно каждому.
Зачем идти? Чтобы заняться творчеством.
6. День открытых дверей в библиотеках (0+).
Где и когда? 27 мая с 14:00 в Центральной библиотеке и её филиалах.
О чём? Библиотеки всех районов города подготовили игровые и познавательные мероприятия. С полной программой акции можно познакомиться на сайте городской библиотеки.
Зачем идти? Чтобы полезно провести время всей семьёй.
7. Рыцарские бои в доспехах и турнир по фехтованию (0+).
Где и когда? 28 мая с 11:30 до 20:00 и 29 мая с 11:30 до 17:00 в этнопарке «Ермаково городище» (между Евстюнихой и Малой Лаей).
О чём? В первый день пройдут три зрелищных турнира по рыцарским боям, которые оценят профессиональные судьи. На следующий день взрослые и дети смогут попробовать свои силы в тренировочном поединке, а также сделать снимки в тематической фотозоне, примерить доспехи и посетить мини-ярмарку.
Зачем идти? Чтобы окунуться в эпоху Средневековья.
8. Тагильский стендап (18+)
Где и когда? 27 мая 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).
О чём? Уже традиционный открытый микрофон в баре заставит гостей громко смеяться над житейскими шутками.
Зачем идти? Чтобы повеселиться от души.
Выставки
9. Открытие выставки «Это наш рай» (12+).
Где и когда? 27 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).
О чём? Фотовыставка резидента галереи Space Place Роберто Рабадана из Мексики расскажет историю автора о том, как он справлялся с психическим расстройством.
Зачем идти? Чтобы увидеть фотопроект на очень личную тему.
10. Открытие выставки «Ох истории» (12+).
Где и когда? 28 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).
О чём? Новая выставка Руслана Тренгулова — это свободный авторский журнал. Автор приглашает посмотреть на истории тех людей, которые его окружают и которые ему нравятся. Сначала он делал фотожурнал об уральцах, но затем переехал в Санкт-Петербург и продолжил работу уже с другими героями.
Зачем идти? Чтобы посмотреть новую фотовыставку уральского художника.
11. Открытие выставки Fluid Art (12+).
Где и когда? 29 мая в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).
О чём? Автор Наталья Полякова творит в направлении в абстрактной живописи. В работе над картинами ей нравится, что конечный результат неизвестен и зависит от неё не на 100 процентов: он виден только после высыхания краски, поэтому сам процесс Наталья называет интересным и интригующим.
Зачем идти? Чтобы взглянуть на работы в популярной технике.
В кинотеатрах
12. Историческая драма «Аманат» (12+ ).
Где и когда? С 27 мая в кинотеатре «Красногвардеец» и «Мягком кинотеатре».
О чём? В основу фильма легла малоизвестная трагическая судьба сына имама Шамиля. История основана на событиях, происходивших в середине XIX столетия в Российской империи.
Зачем идти? Чтобы увидеть новую историческую картину.
13. Триллер «Будь моими глазами» (16+).
Где и когда? С 19 мая в «Мягком кинотеатре».
О чём? Незрячую девушку Софи приглашают пожить в роскошном особняке. Вскоре в дом вламываются грабители, выбраться девушке помогает ветеран военной службы Келли.
Зачем идти? Чтобы испытать весь спектр эмоций.
Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.