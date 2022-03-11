Тагильский weekend топ-12: юбилей Шишкина, новые «Алые паруса» и секреты реставрации 

О том, чем заняться с 11 по 13 марта

Яркий весенний месяц март приближается к середине, а погода за окном напоминает суровую уральскую зиму. Ускорить приход весны и растопить лёд поможет наша традиционная пятничная подборка событий на выходные.

Концерты

1. Сольный концерт Василия Безбородова «Мы вместе» (18+).

Где и когда? 11 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Василий Безбородов — настоящий виртуоз игры на 12-струнной гитаре, талантливый музыкант и обладатель сильного голоса.

Зачем идти? Чтобы насладиться звуками гитары.

2. Концерт рок-группы «Оставь себе» (18+).

Где и когда? 12 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Обновлённая акустическая программа команды из Екатеринбурга.

Зачем идти? Чтобы послушать авторскую музыку и каверы на песни групп «Ария», «Жуки», ДДТ.

3. Концерт для детей и родителей «Сказки о музыкальных инструментах. Контрабас» (0+).

Где и когда? 12 марта в 12:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Музыкально-театральная сказка, в которой соединились познавательная информация, популярные произведения и увлекательные приключения, которые придумала Анна Богачёва — уральский драматург, ученица Николая Коляды и уроженка Нижнего Тагила.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с музыкальными инструментами всей семьёй.

В музее

4. Лекция к 150-летию художника Ивана Шишкина (12+).

Где и когда? 12 марта в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Сотрудники музея расскажут об Иване Шишкине, одном из известнейших русских художников. Его популярность не угасает с момента появления работ на выставках. С детства знакомые многим пейзажи «Рожь», «Утро в сосновом лесу», «Сосны, освещённые солнцем» стали визитной карточкой русского искусства. Предварительная запись обязательна по телефону 8 (3435) 25-26-47. Также можно написать в группу музея.

Зачем идти? Чтобы увидеть творчество удивительного художника-пейзажиста.

5. Творческая встреча с художником Рефатом Мамутовым (12+).

Где и когда? 13 марта в 14:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Тагильский художник Рефат Мамутов расскажет о своём творчестве и ответит на вопросы горожан. Его живописные, графические и фотоработы отмечены престижными наградами международных конкурсов. Предварительная запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством замечательного тагильского художника.

6. Встреча «Дорога к творчеству: реставрация и экспертиза в искусстве» (12+).

Где и когда? 13 марта в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Участники встречи узнают, почему реставрацию сравнивают с возрождением искусства, чем занимается реставратор, по какому принципу организуются реставрационные мастерские. А также смогут задать интересующие вопросы реставраторам музея, выполнить практическое задание по реставрации и узнать, где можно обучиться этой уникальной профессии. Предварительная запись обязательна по телефону 8 (3435) 25-26-47 или через группу музея.

Зачем идти? Чтобы узнать о тонкостях редкой профессии.

Выставки

7. Фотопроект «Теряем рассудок» (12+).

Где и когда? 11 марта в 18:00 в креативном кластере Samoro.doc (Мира, 49/24).

О чём? Этот проект фотограф Эдди Верлос создавал в начале пандемии 2020 года — причудливого, но чрезвычайно увлекательного периода. Выставка рассказывает о людях, теряющих рассудок.

Зачем идти? Чтобы вспомнить, как человечество боролось с пандемией.

Спектакли

9. Драма в стихах «Алые паруса» (16+).

Где и когда? 12 и 13 марта в 18:00 в Новом молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Премьера по знаменитой повести Александра Грина о мечте, мужестве свободной души и сердца. Режиссёр спектакля москвич Алексей Тишура обещает: зрители почувствуют всю палитру подлинных человеческих страстей через поэтический язык метафор и символов под музыку тагильского композитора.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую молодёжную постановку.

10. Премьера «Как живой» (16+).

Где и когда? 11 марта в 18:00 и 12 марта в 17:00 в Нижнетагильском драматическом театре (Ленина, 33).

О чём? Комедия в двух действиях создана по мотивам исторического анекдота времён Екатерины Великой.

Зачем идти? Чтобы отвлечься от повседневной суеты.

Кино

11. Интеллектуальный триллер «Герой» (16+).

Где и когда? С 10 марта в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Осуждённый за долги Рахим получает возможность на несколько дней выйти из тюрьмы, чтобы навестить близких. В это время его возлюбленная случайно находит сумку с золотыми монетами. Но вместо того, чтобы уплатить свой долг, Рахим решает вернуть сумку законному владельцу. Для прессы он герой, но в соцсетях сомневаются в искренности его поступка.

Зачем идти? Чтобы посмотреть и оценить фильм, получивший Гран-при в Каннах.

12. Боевик «Наёмник» (18+).

Где и когда? С 10 марта в кинотеатрах «Родина», «Россия» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Это история о военном, который с детства мечтал о службе в вооружённых силах. Но после того, как он получил ранение, его жизнь кардинально меняется.

Зачем идти? Чтобы успеть посмотреть американский боевик с Крисом Пайном и Беном Фостером.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также не забывайте, что на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.