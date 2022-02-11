Тагильский weekend топ-12: Вечеринка для влюблённых, театральный квартирник и необычные выставки 

О том, чем заняться с 11 по 13 февраля

Эти выходные обещают быть романтичными, ведь в канун Дня всех влюблённых городские музеи, театры и концертные площадки подготовили для нас массу интересного. Берём с собой вторую половинку и отправляемся на парный мастер-класс, лекцию о фильмах про любовь, театральный квартирник и другие классные события.

В театре

1. Квартирник «Валентин, а где любовь?» (18+).

Где и когда? 13 февраля в 16:00 и 19:00 в Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Зрители окунутся в атмосферу юности с посиделками на лавочке. Артисты расскажут откровенные истории о своей первой любви и споют всем знакомые песни.

Зачем идти? Чтобы найти ответ на вопрос, что такое настоящая любовь.

2. Сказка для взрослых «Дуры мы, дуры» (18+).

Где и когда? 12 и 13 февраля в 17:00 в Нижнетагильском драматическом театре (Ленина, 33).

О чём? Три подруги Татьяна, Лариса и Наиля в Новогоднюю ночь остались без своих мужчин. Зрители узнают, на что способны три женщины подшофе и с огненным темпераментом, вдохновлённые целью устроить судьбу своей подруги.

Зачем идти? Чтобы в последний месяц зимы посмотреть сказку для взрослых про Новый год и его чудеса.

Танцы и песни

3. Концерт «Аккордеонные хиты» (6+).

Где и Куда? 11 февраля в 18:30 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Этот музыкальный инструмент может создать праздничную атмосферу в любом уголке мира. Музыканты представят шедевры аккордеонной музыки от знаменитого танго и французских мелодий до «Ламбады» и хитов российской эстрады.

Зачем идти? Чтобы послушать хиты, в которых аккордеоны проявляют себя во всём великолепии.

4. Вечеринка «Любовь это…» (16+).

Где и когда? 12 февраля в 17:00 в музее наличников (посёлок Черноисточинск, Кирова, 2а).

О чём? Гостей приглашают насладиться романтическим общением, поучаствовать в розыгрыше призов, поиграть в игры и послушать музыку.

Зачем идти? Чтобы побывать на необычном свидании.

5. Концерт «Гора песен». (18+).

Где и когда? 11 февраля в 19:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Тагильские музыканты соберутся вместе и исполнят душевные композиции под гитару.

Зачем идти? Чтобы послушать хорошую музыку.

Про искусство

6. Выставка «Камушек в ботинке» (12+).

Где и когда? 12 февраля 18:00 в креативном Арт-кластере «Самородок.doc» (Мира, 49 / 24).

О чем? Персональная выставка начинающего художника, творящего под псевдонимом ЯПЁС. Автор представит серию свободных, красочных и очень необычных образов.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством нового художника.

7. Выставка «Ракурс любви» (16+).

Где и когда? С 10 февраля в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 4).

О чем? На выставке представлены живописные и графические работы тагильских художников. Скульптура, фотография, арт-объекты и произведения декоративно-прикладного искусства раскроют тему любви с разных аспектов: символической, философской и ироничной стороны.

Зачем идти? Чтобы оценить любовь с другого ракурса.

8. Персональная выставка Кузьмы Телкова «Свалка души» (12+).

Где и когда? 11 февраля в 17:00 в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 4).

О чем? Музыкант тагильской группы «Третья цифра» Кузьма Телков покажет свои произведения искусства. После вернисажа состоится аукцион, на котором можно будет приобрести работы автора.

Зачем идти? Чтобы открыть для себя новые грани таланта известного музыканта.

9. Лекция «Все фильмы о любви» (18+).

Где и когда? 12 февраля в 15:00 в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 4)

О чем? Тагильчан приглашают в увлекательное путешествие по французскому кинематографу. Беседа пройдёт на новой выставке «Ракурс любви» (16+).

Зачем идти? Чтобы составить личный список красивых фильмов о любви.

Своими руками

10. Живопись «Для влюблённых» (12+).

Где и когда? 12 февраля в 14:00 в творческой мастерской «фАРТук» (Красноармейская, 77).

О чем? Гости мастер-класса поработают в разных техниках над созданием небольшой картины на холсте.

Зачем идти? Чтобы провести время весело и творчески.

11. Парный мастер-класс «Объединяй сердца» (18+).

Где и когда? 13 февраля в 12:00 в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 4).

О чем? Мастер-класс предполагает работу в паре. Вместе вы создадите сувенир в форме сердца. После мастер-класса можно будет принять участие в фотосессии на выставке.

Зачем идти? Чтобы создать символ своей любви и получить яркие и запоминающиеся кадры на память.

Новинки кино

12. Боевик «Анчартед: на картах не значится» (12+).

Где и когда? С 10 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D» и «России».

О чем? Это история о двух искателях приключений, которые отправятся на поиски величайшего сокровища мира.

Зачем идти? Чтобы посмотреть приключения в духе Индианы Джонса.

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