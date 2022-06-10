Тагильский weekend топ-12: уральский Октоберфест, соревнования по киберфутболу и много новых выставок

О том, чем заняться с 10 по 12 июня

Первая летняя неделя не порадовала нас солнцем и была очень дождливой, но это не повод грустить. Провести длинные выходные можно не только за уютным просмотром фильмов, но и вне дома. О самых интересных мероприятиях ближайших трёх дней расскажем в нашей традиционной подборке.

Музыкальные выходные

1. Концерт Екатерины Камаевой и Ильи Куценка (18+).

Где и когда? 10 июня 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Проведите вечер в уютной компании солистки Екатерины Камаевой и гитариста Ильи Куценка. Любителям хита Shallow певицы Lady GaGa быть обязательно.

Зачем идти? Чтобы послушать красивый дуэт гитары и вокала.

2. Анна Воробьёва и Руслан Ибрагимов (18+).

Где и когда? 11 июня в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Харизма и невероятная энергия Анны, Руслана и Анастасии на клавишах никого не оставит равнодушным.

Зачем идти? Чтобы танцевать под зажигательную музыку.

3. Квартирник «Зелёной лампы» (6+).

Где и когда? 10 июня 19:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? Концерт клуба авторской песни — это всегда хорошее настроение и тёплая атмосфера.

Зачем идти? Чтобы душевно провести вечер.

Выставки

4. Выставка «Кукольный хоровод» (6+).

Где и когда? С 3 июня в музее быта и ремёсел горнозаводского населения (Тагильская, 26).

О чём? Выставка знакомит с разными видами кукол из коллекции музея-заповедника «Горнозаводской Урал»: народными, сувенирными, куклами-игрушками, куклами-актёрами, бытовыми куклами. Всего в экспозиции представлено 54 экспоната.

Зачем идти? Чтобы увидеть интересных кукол разных эпох.

5. Выставка «Городские пейзажи без названия» (0+).

Где и когда? С 4 июня в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Экспозиция познакомит зрителя с фотоработами канадского фотографа Кена Уилкинсона.

Зачем идти? Чтобы увидеть другие города через фотоснимки.

6. Выставка Леонида Ваврженчика «Творчество — точка опоры» (0+).

Где и когда? С 10 июня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Выставка посвящена памяти известного тагильского графика Леонида Ваврженчика. На ней представлены работы из фондов Нижнетагильского музея изобразительных искусств и коллекции вдовы художника Лидии Викторовны и сына Елисея Воврженчика.

Зачем идти? Чтобы увидеть пейзажи и зарисовки признанного мастера.

7. Выставка «Древняя традиция в современном мире» (12+).

Где и когда? С 10 июня в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Выставка расскажет о национальных ритуалах в Испании, в частности о карнавальных традициях. Её автор — Эшли Сущински.

Зачем идти? Чтобы увидеть что-то новое.

Интересно

8. Фестиваль пива «Хмель и солод» (18+).

Где и когда? 11 июня в 14:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? Гостей ждёт настоящий уральский Октоберфест — праздник пивоварения, вкусных закусок, качественной драйвовой музыки, а также танцевальные шоу, тематические конкурсы, спортивные и интеллектуальные состязания.

Зачем идти? Чтобы весело провести время.

9. Отборочный тур соревнований по киберфутболу (0+).

Где и когда? 12 июня в 11:00 в инклюзивном центре «Шаг вперёд» (Октябрьской Революции, 44).

О чём? Этот турнир — отличный шанс для киберспортсменов и любителей FIFA показать себя.

Зачем идти? Чтобы полюбить футбол и таким.

В кинотеатрах

10. Документальный фильм «Эннио. Маэстро» (12+).

Где и когда? 11 июня в 18:10 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Документальный фильм о композиторе Эннио Морриконе от оскароносного режиссёра Джузеппе Торнаторе покажут в рамках марафона артфильмов в кинотеатре.

Зачем идти? Чтобы увидеть документальный фильм о знаменитом композиторе.

11. Фильм-катастрофа «Одна» (12+).

Где и когда? С 9 июня в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягком кинотеатре».

О чём? История авиакатастрофы, в которую попала пара молодожёнов в 1981 году. За 30 минут до посадки гражданский борт столкнулся с другим самолётом и развалился на высоте более 5 километров над землёй. Но главной героине удалось выжить.

Зачем идти? Чтобы испытать острые ощущения.

12. Детектив «Пропавшая» (16+).

Где и когда? С 9 июня в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягком кинотеатре».

О чём? По сюжету главный герой везёт свою жену, с которой они собираются разводиться, домой к её родителям. Во время остановки на заправке супруга странным образом бесследно исчезает.

Зачем идти? Чтобы узнать, как развернётся история.

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