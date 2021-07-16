Тагильский weekend топ-12: творческая мастерская Вадима Самойлова, велопробег и прогулки-променады по любимому городу

О том, чем заняться с 16 по 18 июля

Лето пролетает очень быстро, но пока у нас ещё есть возможность им насладиться. В это время нельзя сидеть дома и скучать. Традиционный обзор лучших городских событий поможет выбрать занятие по душе, будь то активный отдых, познавательные лекции или неспешные прогулки по любимому городу.

Музейные впечатления

1. Лекция «Выйский завод. История домовладения 1920–1950-е гг.» (12+).

Где и когда? 17 июля в 14:00 в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1).

О чём? После 1916 года судьба Выйского медеплавильного завода почти неизвестна. С новыми исследованиями о предприятии гостей музея познакомит научный сотрудник Мария Скочилова. Она расскажет о том, что стало с бывшим заводом, кому принадлежали здания и сооружения, расположенные на территории предприятия, и каково было их техническое состояние.

Зачем идти? Чтобы узнать что-то новое об истории города.

2. Праздник «Яркие краски Таиланда» (0+).

Где и когда? 17 июля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7).

О чём? На новой выставке «В стране изумрудного Будды» можно познакомиться с произведениями российских художников, изображающих Таиланд, пройти экскурсию-квест и своими руками создать цветок лотоса на мастер-классе. Об участии в мероприятии просят сообщать заранее, написав в группу музея во «ВКонтакте» или позвонив по телефону: 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с культурой Таиланда.

3. Мастер-класс «Мастерская древнего человека» (6+).

Где и когда? 17 июля в 14.00 в Музее природы и охраны окружающей среды (пр. Ленина, 1а).

О чём? На мастер-классе музейщики познакомят вас с миром древнего человека и древних животных. На занятие просят записаться заранее.

Зачем идти? Чтобы сделать сувенир-топорик или ожерелье.

4. Мастер-классы «От металлурга до ювелира» (0+).

Где и когда? 18 июля в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (ул. Уральская, 7).

О чём? В День металлурга в музее предлагают стать современными художниками и создать свой движущийся арт-объект в виде рабочей перчатки или изготовить брошь по собственным эскизам.

Зачем идти? Чтобы интересно провести выходной с ребёнком.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



Музыкальный настрой

5. Творческая мастерская Вадима Самойлова (16+).

Где и когда? 18 июля с 12:00 в лофт-пространстве «FriendZona» (ул. Носова, 1).

О чём? Местные музыканты вне зависимости от возраста и стиля музыки представят авторский материал, продюсированием которого в дальнейшем может заняться основатель рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Финалисты творческого отбора выступят в компании профессиональных музыкантов коллектива Вадима Самойлова на «Демидов-фесте», который пройдёт этим летом в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

Зачем идти? Чтобы не упустить свой шанс выступить на большой сцене вместе с профессиональными музыкантами.

6. Поп и диско в ресторане Rush (18+).

Где и когда? 17 июля с 22:00 в ресторане Rush.

О чём? В новом ресторане в субботний вечер Алексей Кензо поставит для гостей любимые треки в стиле pop и disco.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести вечер.



Фото: группа ресторана Rush во «ВКонтакте»



Прогулки по городу

7. «Этнопроменад» на Демидовской даче (0+).

Где и когда? 17 июля в 14:00 в парке музея «Демидовская дача» (ул. Красногвардейская, 5а).

О чём? Те, кто уже бывал на праздниках с участием ансамбля «Соловейка», непременно захотят встретиться с ним снова. А для тех, кто не знаком с творчеством коллектива, это хороший повод погрузиться в мир народных песен, хороводов и игр.

Зачем идти? Чтобы поводить хороводы и поиграть в старинные игры наших предков.

8. Спектакль «Променад. Тагил» от Нижнетагильского театра кукол (12+).

Где и когда? 18 июля в 18:00, встреча у памятника паровозу Черепановых.

О чём? Нижнетагильский театр кукол придумал новый формат спектакля — спектакль-прогулку. В нём сценой служат улицы города, а актёры играют свои роли в наушниках. В сопровождении кураторов участники действа пройдут по центральным улицам, скверам и завершат прогулку неподалёку от Нижнетагильского театра кукол.

Зачем идти? Чтобы вновь влюбиться в родной Нижний Тагил.

Спортивные впечатления

9. Матч ФК «Уралец ТС» и пермской «Звезды» (0+).

Где и когда? 17 июля в 17:00 на стадионе «Уралвагонзавод» (ул. Ильича, 2а).

О чём? В рамках первенства России по футболу среди команд III дивизиона на поле встретятся ФК «Уралец ТС» и пермская «Звезда».

Зачем идти? Чтобы поболеть за тагильчан.



Фото: группа ФК «Уралец ТС» во «ВКонтакте»



10. Велопутешествие до Нижнего Тагила (16+).

Где и когда? 17 июля по следам майской велопрогулки в Екатеринбурге.

О чём? Желающие проедут на велосипедах от Екатеринбурга до Нижнего Тагила. Сначала организаторы предлагают добраться на электричке до Екатеринбурга. В сумме участники преодолеют 75 километров по пересечённой местности. Организаторы просят брать с собой перекус, средство от комаров, шлем (по возможности), запасную обувь и купальник. Чтобы записаться на велопробег, нужно написать Алёне Никитиной.

Зачем идти? Чтобы полюбоваться уральскими пейзажами.



Фото: группа клуба велопутешествий «Большая медведица» во «ВКонтакте»



Новинки в кино

11. Комедия «Бендер: Золото империи» (16+).

Где и когда? С 15 июля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Охота за золотом империи продолжается. В гонке за мифическими сокровищами участвуют все: красные, белые, бандиты — и Ося вместе с жуликом-наставником Ибрагимом Бендером должны превзойти себя. А ещё главному герою предстоить вернуть доверие прекраснейшей девушки, которая разочаровалась в нём и выходит замуж за другого.

Зачем идти? Чтобы узнать продолжение истории про великого комбинатора Остапа Бендера.

12. Киндер-сеанс в «Красногвардейце» (0+).

Где и когда? 17 июля в 10:00 и 13:10 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? В новом выпуске «МУЛЬТ в кино» Кеша и Саня построят кукольный домик, Катя и Эф отправятся в Польшу, кошечки и собачки отпразднуют два дня рождения в один день, Лео и Тиг познакомятся с Духом цветов, а Сказочный патруль будет искать вора.

Зачем идти? Чтобы посмотреть премьерные серии лучших отечественных мультфильмов.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.