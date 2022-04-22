Тагильский weekend топ-12: Пасха, современное искусство молодых художников и кинопремьера о советских документалистах

О том, чем заняться с 22 по 24 апреля

В эти весенние выходные христиане празднуют Пасху, пекут куличи, красят яйца и ходят в гости. Если в праздничные дни у вас останутся силы на культурные события и творчество, то скорее читайте нашу подборку на ближайшие три дня.

Музыкальные выходные

1. Концерт Валерии Горбуновой и Макса Фура (18+).

Где и когда? 22 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Красивый вокал и любимые песни в исполнении Валерии Горбуновой, а также гитарные рифы Макса Фура.

Зачем идти? Чтобы насладиться живой музыкой.

2. Концерт тагильской группы «Адидас» (18+).

Где и когда? 23 апреля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В этот вечер группа «Адидас» исполнит душевную, всем знакомую музыку. Губная гармошка, гитара и аккордеон обещают сделать этот вечер тёплым.

Зачем идти? Чтобы поностальгировать и послушать хорошую музыку.

3. Музыкально-литературный вечер «Малахитовая шкатулка» (6+).

Где и когда? 23 апреля в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Мир удивительных историй уральского края оживёт в исполнении актрисы Нижнетагильского драматического театра Татьяны Исаевой под аккомпанемент оркестра «Тагильские гармоники». До начала концерта гостям предлагают принять участие в семейном квизе, чтобы проверить себя на знание местных легенд и чудес.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в атмосферу сказов Бажова.

4. Шоу-программа «Танцевальный MegaBoom» (18+).

Где и когда? 22 апреля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси» (Красноармейская, 42а).

О чём? Танцевальные ритмы и очень весёлый вечер обещают в эту пятницу в клубе живой музыки «Труба».

Зачем идти? Чтобы энергично провести вечер пятницы.

В музее

5. Открытие выставки «Три мысли о сокровенном» (12+).

Где и когда? 22 апреля в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Новая выставка тагильских авторов Лены Беловой, Максима Якушенка

и Анастасии Бусыгиной. «Три мысли о сокровенном» представит новый проект «Эксперимент», в котором музей будет знакомить зрителей с творчеством молодых тагильских художников, работающих с разными формами актуального искусства.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с творчеством тагильских художников.

6. Встреча по профориентации «Ювелирное искусство» (12+).

Где и когда? 24 апреля в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? На встрече в музее расскажут, что такое декоративно-прикладное искусство, в чём его ценность и зачем оно нужно в современном мире. У гостей мероприятия будет возможность задать вопросы художнику-ювелиру и создать эскиз ювелирного изделия.

Зачем идти? Чтобы узнать о тонкостях работы ювелира.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



7. Выставка «Юрий Мелентьев: судьба и коллекция» (6+).

Где и когда? С 20 апреля в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (Ленина, 1).

О чём? На выставке представлены предметы из 30 стран с четырёх континентов, документы, награды и фотографии известного уральского коллекционера Юрия Мелентьева. Россия представлена наиболее известными промыслами: дымковской, филимоновской, абашевской и каргопольской игрушками. На выставке можно будет увидеть много авторских предметов известных мастеров-керамистов.

Зачем идти? Чтобы узнать об известном уральском коллекционере.

8. Автобусный тур по Нижнему Тагилу (6+).

Где и когда? 23 апреля в 15:00 от Нижнетагильского музея изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» приглашает тагильчан и гостей города на автобусные туры по Нижнему Тагилу. Чтобы попасть на экскурсию, необходима предварительная запись. Телефоны для справок и заявок: 8 (909) 017-16-63 и 8 (909) 019-54-20.

Зачем идти? Чтобы поближе познакомиться с родным городом.

Мастер-классы

9. Мастер-класс «Душевное рукоделие» (12+).

Где и когда? 23 апреля в 12:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? На мастер-классе каждый сможет создать своё изделие на старинном ткацком станке. С собой предлагают взять иголку с тонким ушком и тряпочки для шитья — в этот раз на занятии будут делать подвесочки-брелочки. Записываться просят заранее по телефону 8 (912) 031-08-70.

Зачем идти? Чтобы заняться необычным рукоделием.

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10. Занятия в керамической мастерской «Ёлка» (6+).

Где и когда? C 22 по 24 апреля в 12:00 и 17:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? В субботу в мастерской художницы Елены Прошко будут лепить из глины декоративную посуду для Пасхи и интерьерные формы-погремушки, а в воскресенье можно будет создать линогравюру на ткани или писанку. Телефон для записи 8 (982) 719-49-45.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в творчество.

В кинотеатрах

11. Драма «Первый Оскар» (12+).

Где и когда? С 21 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина», «Красногвардеец» и в «Мягком кинотеатре».

О чём? Фильм расскажет историю военных кинооператоров и создания легендарной картины, которая принесла Советскому Союзу первую премию «Оскар». Её в 1943 году получили советские кинодокументалисты за фильм «Разгром немецких войск под Москвой» (16+).

Зачем идти? Чтобы увидеть новую работу режиссёра фильма «Битва за Севастополь» (16+).

12. Кинолекторий «Научное кино против мифов» (12+).

Где и когда? 23 апреля в 16:00 в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Тема лекции — «Научное кино против мифов». Можно ли управлять людьми с помощью новых технологий? После лекции состоится показ документального фильма «Чип внутри меня» (12+).

Зачем идти? Чтобы заняться самообразованием.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.