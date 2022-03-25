Тагильский weekend топ-12: Международный день театра, шоу световых кукол, гаражная распродажа и Всемирный день воды

О том, чем заняться с 25 по 27 марта

Кажется, затянувшаяся зима наконец-то начала сдавать позиции. Окончательно прогнать холода и зарядиться отличным настроением помогут яркие эмоции и впечатления, которые можно получить в театрах, музеях, на концертных площадках. Как интересно провести последние выходные дни марта, читайте в новом выпуске «Тагильского weekenda».

Музыка

1. Сольный концерт Ольги Серебренниковой (18+).

Где и когда? 25 марта в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Солистка группы Honey Keys Ольга Серебренникова отмечает свой день рождения сольным концертом.

Зачем идти? Чтобы послушать любимые каверы.

Небольшое путешествие

2. Квест-игра «Наедине с природой» (0+).

Где и когда? 26 марта с 12:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? Участникам увлекательного квеста предложат отказаться от благ цивилизации и влезть в шкуру жителей древних племён. Каждый смастерит свой тотемный знак, исследует окрестности, подружится с Духами леса и другими племенами. Подробнее о парке и схеме проезда можно узнать здесь.

Зачем идти? Чтобы окунуться в эпоху древних завоеваний.

Мастер-классы

3. Мастер-класс «Дикие волны жизни» (6+).

Где и когда? 27 марта в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Мастер-класс по освоению оптического рисунка. С собой нужно взять бумагу формата А4, чёрные маркер и линеры, гелиевые ручки, карандаш (Н), ластик и линейку.

Зачем идти? Чтобы освоить технику графики.

4. Мастер-класс по созданию гобелена в рамках семейного клуба «Тку-Уют» (12+).

Где и когда? 26 марта в 10:00 в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина (Красноармейская, 8).

О чём? Мастер Татьяна Камешкова расскажет о гобелене как о виде декоративного искусства и научит ручной технологии изготовления гобеленов. Действует предварительная запись по телефону 8 (909) 702-78-79.

Зачем идти? Чтобы научиться азам создания гобеленового полотна.

5. Экологический праздник «Всемирный день воды» (6+).

Где и когда? 26 марта с 13:00 до 15:00 в Музее природы и охраны окружающей среды (Ленина, 1а).

О чём? Вас ждут увлекательные мастер-классы, фотозоны, выставки. Подробнее с программой можно познакомиться на странице музея.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время всей семьёй.

Театр

6. Праздничная программа к Международному дню театра (6+).

Где и когда? 27 марта в Нижнетагильском театре кукол (Ленина, 14).

О чём? Зрителей спектаклей «Сказки Бабушки Зимы» и «Федорино горе» ждёт увлекательная игровая программа в фойе театра с мастер-классом по созданию маски. Весёлый Буратино познакомит гостей с театральными жанрами и видами кукол. Билеты на спектакли ещё есть в кассе театра и на сайте.

Зачем идти? Чтобы почувствовать праздничную театральную атмосферу.

7. Шоу световых кукол Николая Зыкова (0+).

Где и когда? 27 марта в 12:00 и 15:00 в Городском дворце молодёжи (Пархоменко, 37).

О чём? Незабываемая шоу-программа световых кукол, потрясающая своей креативностью. Куклы рождаются прямо на глазах у изумлённой публики, взрослые снова становятся детьми и с азартом ловят неоновую бабочку, летающую над зрительным залом. Это уникальное представление собирает полные залы по всему миру.

Зачем идти? Чтобы увидеть шоу известного кукольника Николая Зыкова, покорившее зрителей более чем в 50 странах Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки.

Выставки

8. Открытие выставки «Это отвлекает меня от всего» (12+).

Где и когда? 25 марта в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Фотопроект посвящён стрелковой культуре в Нидерландах. В Голландии работает более 800 тиров. Страна входит в пятёрку лидеров по производству компонентов огнестрельного оружия в Европе. В этом провокационном проекте фотограф Робин Баттер ставит вопрос: всегда ли Нидерланды были «тайной» оружейной страной?

Зачем идти? Чтобы познакомиться с новым фотопроектом.

9. Ярмарка Garage Sale (12+).

Где и когда? 26 марта с 12:00 до 16:00 в креативном кластере «Самородок» (Мира, 49/24).

О чём? Garage Sale — популярный вид ярмарок разумного потребления. На подобных распродажах люди продают старые вещи, которые таким образом получают новую жизнь. Также на ярмарке в «Самородке» можно будет приобрести изделия мастеров и послушать лекции.

Зачем идти? Чтобы прикупить классные вещи ручной работы.

Интересное в музее

10. Читка пьесы «Элегия» (12+).

Где и когда? 26 марта в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Заслуженные артисты России Лариса Чехута и Владимир Вейде представят пьесу П. Павловского «Элегия», созданную на основе переписки писателя Ивана Тургенева с актрисой Марией Савиной. Действует предварительная запись по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы увидеть, как рождается постановка.

11. Международная акция «Час Земли» (12+).

Где и когда? 26 марта с 19:00 до 21:00 в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Музейщики проведут пешеходные экскурсии по ночному городу с фонариками. Вы узнаете, как электричество заменило огонь, насколько доступным был свет и какую роль в этом сыграл кинотеатр «Иллюзия». Предварительная запись по телефону 8 (3435) 37-02-01.

Зачем идти? Чтобы взглянуть на историю электрификации Нижнего Тагила.

12. Всероссийский фестиваль авторских короткометражек «АртКино» (16+).

Где и когда? С 24 марта в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Зрителям предлагают четыре полнометражные программы: «Чувство», «Ум», «Воображение», «Воля». В них вошли 23 фильма — победителя московской части фестиваля. Подробнее с программой вы можете познакомиться в группе музея.

Зачем идти? Чтобы окунуться в атмосферу экспериментального кино.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску.