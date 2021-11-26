Тагильский weekend топ-12: летающие лыжники, открытие горнолыжного сезона и необычный квартирник 

О том, чем заняться с 26 по 28 ноября

Последние выходные осени обещают много новых впечатлений, ярких встреч и искусства. В этот уик-энд вас ждут классные киноновинки, концерты на любой вкус и интересные выставки. А чтобы ничего не пропустить, не забудьте воспользоваться нашим маршрутом по лучшим культурным событиям Нижнего Тагила.

Спорт

1. Открытие XVII горнолыжного сезона (12+).

Где и когда? 27 ноября в 15:30 на горе Белой.

О чём? Тагильчан приглашают покататься на сноуборде и лыжах, а ещё принять участие в фитнес-зарядке и конкурсах с призами. В завершение программы над горой прогремит салют. В этот день для лыжников и сноубордистов будут открыты трассы 1А «Туристическая» и 2С «Учебная».

Зачем идти? Чтобы ярко встретить зиму.

2. Этап женского Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина и Континентальный кубок среди двоеборцев-мужчин (12+).

Где и когда? 26 и 27 ноября на комплексе трамплинов «Аист».

О чём? Впервые в истории сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин и Континентальный кубок среди двоеборцев-мужчин берёт свой старт в Нижнем Тагиле. Более 70 летающих лыжниц из 17 стран мира начнут свой путь к Олимпиаде в Пекине 2022 года с горы Долгой. В мужском Континентальном кубке по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле примут участие 14 команд. В составе сборной России выступят шесть спортсменов. Билеты можно приобрести на сайте ekb.kassir.ru в разделе «Спорт».

Зачем идти? Чтобы поболеть за наших.

Концерты

3. Концерт «Олег Вахрушев и друзья» (18+).

Где и когда? 26 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В пятницу в популярном баре Нижнего Тагила будет жарко. На импровизированную сцену выйдет тагильский музыкант Олег Вахрушев и его друзья. Гостей ждёт много рока.

Зачем идти? Чтобы послушать живую музыку.

4. Выступление Александры Новгородовой и Кирилла Гачегова (18+).

Где и когда? 27 ноября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? «Тагильская Тейлор Свифт» — так описали Александру организаторы концерта — выступит вместе гитаристом Кириллом Гачеговым, у которого невероятно позитивная музыка. Вечер будет очень уютным.

Зачем идти? Чтобы послушать прекрасный вокал и гитару.

Идём в музеи

5. Заседание клуба «Тагильский родовед» (12+).

Где и когда? 27 ноября в 13:00 в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1).

О чём? Клуб «Тагильский родовед» приглашает всех, кто интересуется историей, на очередное заседание. В программе встреча с преподавателем медколледжа Романом Домбровским. Тема его доклада — «Презентация книг Памяти и Славы». Также замдиректора политехнической гимназии представит доклад о Дмитрии Шорине, кассире демидовских заводов и родоначальнике тагильского краеведения. Украшением заседания будут презентация и доклад «Династия врачей Грасмик». Об известных тагильских медиках расскажет самый молодой представитель династии — ученик 7-го класса политехнической гимназии Алексей Грасмик.

Зачем идти? Чтобы узнать историю города.

6. Квартирник на выставке Максима Нуштаева «И никаких гвоздей...» (0+).

Где и когда? 28 ноября в 16:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Выставка демонстрирует новые грани творчества тагильского художника Максима Нуштаева. Вы увидите композиции, созданные автором из различных материалов: дерево, металл, кости животных, вырезки из газет. А на квартирнике услышите любимые музыкальные композиции, ассоциирующиеся с работами Максима Нуштаева. Часть программы будет посвящена Владимиру Высоцкому, песни которого нередко можно услышать в мастерской художника.

Зачем идти? Чтобы узнать, какая музыка вдохновляет художника на создание работ.

7. Новая выставка «Детство в Нижнетагильске» (0+).

Где и когда? Новая выставка в Музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (ул. Тагильская, 26).

О чём? На выставке представлено более 40 экспонатов из коллекции Нижнетагильского музея-заповедника, которые рассказывают о повседневной жизни детей Нижнетагильского посёлка XIX — начала XX века. В экспозиции представлены детская одежда и обувь, игрушки, фотографии детей того времени, предметы, связанные с уходом за младенцем.

Зачем идти? Чтобы узнать, каким был Нижний Тагил раньше.

Интересное

8. Воскресные мастер-классы (0+).

Где и когда? 28 ноября в художественной студии «Цветные сны» (Уральский проспект, 83).

О чём? В этот день в студии пройдут сразу три мастер-класса: в 11:00 — по живописи гуашью «Лисички», в 13:00 — по керамике «Подвеска “Рыба”», в 15:00 — по живописи маслом «Осенний багрянец». Зарегистрироваться можно заранее по телефону 8 (922) 226-90-60.

Зачем идти? Чтобы сделать красивый подарок к Новому году.

9. Славянский праздник «Заговельнички» (12+).

Где и когда? 27 ноября в «АртРезиденции» в Черноисточинске (Кирова, 2а).

О чём? Название праздника происходит от слова «заговенье» (от говеть — «поститься») — это название последнего дня перед длительным постом, когда ещё можно употреблять пищу животного происхождения. Гости будут гулять по деревенским улицам, в окошки стучать, песни петь и фотографироваться.

Зачем идти? Чтобы отметить необычный праздник.

Новинки в кино

10. Мультфильм «Энканто» (6+).

Где и когда? С 25 ноября в «Мягком кинотеатре», «Красногвардейце», «России», «Родине 3D».

О чём? Удивительная семья Мадригалов живёт в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть всей семьёй.

11. Боевик «Обитель Зла: Раккун-Сити» (18+).

Где и когда? С 25 ноября в «Мягком кинотеатре», «России», «Родине 3D».

О чём? Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на её месте глубоко под землёй набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей — сплотиться и узнать всю правду о корпорации.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новую часть успешной хоррор-франшизы.

12. Мелодрама «Купе № 6» (16+).

Где и когда? С 25 ноября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Студентка из Финляндии садится в поезд Москва — Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтёром. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам осознать своё одиночество и тоску по человеческим отношениям.

Зачем идти? Чтобы посмотреть новый фильм финского режиссёра с русским актёром Юрой Борисовым.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе QR-код, паспорт и маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.