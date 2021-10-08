Тагильский weekend топ-12: лекция известного искусствоведа, загородные фестивали и выставка израильского фотодокументалиста

О том, чем заняться с 8 по 10 октября

Эти выходные в Нижнем Тагиле обещают быть очень насыщенными. За городом можно посетить сразу несколько классных фестивалей. А в городе советуем прогуляться не только по осенним улочкам, но и сходить в театр или музей, а также послушать музыку в баре или филармонии. Составить планы на этот уик-энд вам поможет наша подборка.

За городом

Фестиваль «Осенний день» (0+).

Где и когда? 9 октября с 13:00 до 17:00 в этнопарке «Ермаково городище».

О чём? Полезные развлечения, игры, конкурсы, театральные и музыкальные коллективы ждут гостей фестиваля. Можно привезти с собой необычной формы или гигантских размеров овощи, чтобы поучаствовать в конкурсе.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время с семьёй.

Демидовская ярмарка ремёсел (0+).

Где и когда? 9 октября в «АртРезиденции» в посёлке Черноисточинск.

О чём? Демидовская ярмарка — масштабное событие, где можно будет не только увидеть, но и приобрести изделия уральских мастеров. На ярмарку приедут более 40 авторов со всего региона, работающих в традиционных промыслах. Также гостей ждут творческие мастер-классы, выступления фольклорных коллективов, выставка работ уральских художников с пленэров на реке Чусовой.

Зачем идти? Чтобы прочувствовать уральский колорит.

Идём в кино

Боевик «Не время умирать» (12+).

Где и когда? С 7 октября в кинотеатрах «Красногвардеец», «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Джеймс Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жизнью на Ямайке. Всё меняется, когда на острове появляется его старый друг Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Миссия по спасению похищенного учёного оказывается опаснее, чем предполагалось изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, который владеет уникальным технологическим оружием.

Зачем идти? Чтобы увидеть фильм со звёздным актёрским составом.

Слушаем живую музыку

Сольный концерт Сергея Шамонина «Я просто играю рок» (18+).

Где и когда? 8 октября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Рокер с многолетним стажем Сергей Шамонин в эту пятницу даёт сольный концерт «Я просто играю рок». Он исполнит композиции «Арии», Кипелова, «Санкт-Петербурга», «Пилота», «Эпидемии» и авторские песни.

Зачем идти? Чтобы отлично провести вечер пятницы.

Живая музыка в Rush (18+).

Где и когда? 8 октября в 20:00 в ресторане Rush (Красноармейская, 42а).

О чём? Гостей ждёт выступление очаровательной певицы из Екатеринбурга Маринэ Пылаевой.

Зачем идти? Чтобы попеть и потанцевать.

Концерт Валерии Горбуновой и Макса Фура (18+).

Где и когда? 9 октября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В эту субботу Валерия Горбунова и Макс Фур исполнят песни зарубежных исполнителей и известные всем композиции советского кинематографа.

Зачем идти? Чтобы послушать хорошие песни.

Квартетник «Запретное танго» (16+).

Где и когда? 9 октября в 17:00 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? Концерт приурочен к 100-летнему юбилею создателя «экстремального танго» Астора Пьяццоллы. Это уже второй квартетник нового сезона филармонии. Квартетники проходят в формате творческого вечера, где исполнители не только играют музыку, но и рассказывают интересные истории из музыкальной и закулисной жизни и делятся секретами мастерства.

Зачем идти? Чтобы попасть на мастер-класс по танго.

В музеях и галереях

Лекция искусствоведа Кирилла Светлякова «Раньше было лучше?!» (12+).

Где и когда? 9 октября в 17:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? Лекцию о советском и антисоветском искусстве проведёт для тагильчан известный искусствовед, преподаватель и художественный критик, ведущий научный сотрудник и куратор Государственной Третьяковской галереи Кирилл Светляков. Эта встреча приурочена к закрытию выставки Александра Закирова «Тагильская школа. Художники и явления» (12+) в креативном кластере «Самородок».

Зачем идти? Чтобы поразмышлять о метаморфозах советского искусства.

Мастер-класс по ткачеству для начинающих (6+).

Где и когда? 9 октября в 10:00 в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина (Красноармейская, 8).

О чём? Для мастер-класса не понадобится осваивать ткацкий станок. Начать ткать можно на самом простом оборудовании с использованием обычных шерстяных ниток. Все материалы для творческого процесса предоставляются. Количество участников ограничено, поэтому обязательна предварительная запись по телефону 8 (909) 702-78-79.

Зачем идти? Чтобы попробовать себя в чём-то новом.

Фотовыставка «В те дни» (16+).

Где и когда? 8 октября в 17:00 в галерее «Полярный куб» (пр. Строителей, 4).

О чём? В новой галерее «Полярный куб» представят работы израильского фотожурналиста Ильи Ефимовича. Более 12 лет он освещает арабо-израильский конфликт в Израиле и Палестине. На выставке можно будет увидеть его снимки, в которых он документально запечатлевает действительность на Ближнем Востоке. Вход на выставку по предварительной записи в группе или по телефону 8 (912) 260-93-29.

Зачем идти? Чтобы увидеть сильный документальный проект.

Театральный вояж

Спектакль «Всем, кого касается» (12+).

Где и когда? 8 и 9 октября в 18:00 в Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Спектакль поставлен по пьесе современного драматурга Даны Сидерос, режиссёр — Никита Рак. Спектакль представит новый взгляд на проблему школьного буллинга и способы её решения. Забронировать билеты можно по телефону 8 (3435) 92-83-87.

Зачем идти? Чтобы увидеть первый спектакль в репертуаре театра с живой музыкой.

Полезно для школьников

12. День чтения в библиотеках города (6+).

Где и когда? 8 октября в восьми библиотеках города.

О чём? Областная акция тотального чтения «День чтения» состоится в седьмой раз. В этом году она посвящена науке. В библиотеках № 1, 2, 3, 4, 8, 13, 15 и Центральной библиотеке пройдут беседы с интересными тагильчанами, интеллектуальные игры, мастер-классы, научно-познавательные путешествия и фотосюрпризы. Узнать подробности можно по телефону 8 (3435) 41-28-88.

Зачем идти? Чтобы узнать много нового.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.