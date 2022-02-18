Тагильский weekend топ-12: лавина света на Белой, выставка Георгия Майера и лекция о режиссёре Эйзенштейне 

О том, чем заняться с 18 по 20 февраля

Столбики термометров с каждый днём поднимаются всё выше, и это не может не радовать. Предлагаем вам в эти тёплые зимние выходные не сидеть дома, а отправиться на новую выставку, сходить на концерт и покататься на сноубордах. Полную подборку ярких мероприятий читайте в нашей традиционной рубрике «Тагильский weekend».

Спорт

1. Массовый спуск с фонариками на горе Белой (16+).

Где и когда? 19 февраля в 19:00 на горнолыжном курорте «Гора Белая».

О чём? «Лавина» — это захватывающее мероприятие, объединяющее сотни любителей горнолыжного спорта, желающих скатиться по ночной трассе. Участвовать в спуске могут люди старше 14 лет. При себе нужно иметь фонарик или другие светящиеся элементы. Зрителям массового спуска не придётся скучать: они смогут принять участие в розыгрыше подарков, а также посмотреть фееричное фаер-шоу. Обязательна предварительная регистрация.

Зачем идти? Чтобы не пропустить яркое зрелище этой зимы.

Выставки

2. Выставка Георгия Майера «Рождение Анимы» (16+).

Где и когда? С 17 февраля по 10 апреля в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На выставке представлены работы Георгия Майера, выполненные с 2010 по 2022 год. Экспозиция включает в себя серии фотографий из десятка различных проектов, объединённых темой поиска идеального женского образа. Серия «Анима» принесла тагильчанину победу во многих конкурсах и публиковалась на страницах главных мировых изданий, среди которых The Guardian, Forbes и The Times. Кроме творческих проектов, на выставке можно будет увидеть коммерческие работы автора.

Зачем идти? Чтобы получить эстетическое наслаждение.

3. Фотовыставка «Покинутый остров» (16+).

Где и когда? 19 февраля в 18:00 в креативном кластере «Самородок» (проспект Мира, 49).

О чём? В Нижнем Тагиле открывается новая фотовыставка «Покинутый остров». Её автор — художница из Санкт-Петербурга Мария Ермоленко. Завораживающий проект рассказывает о заброшенных фортах Кронштадта, фиксирует хрупкость руин, которые разрушаются с течением времени.

Зачем идти? Чтобы увидеть красоту в разрухе.

4. Лекция-беседа «Аттракцион на бумаге. Сергей Эйзенштейн» (16+).

Где и когда? 19 февраля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На встрече в рамках лектория «Режиссёры-художники» гости обсудят творчество Сергея Эйзенштейна. Его влияние на мировое кино гораздо шире и глубже, нежели это раньше представлялось советскими критиками.

Зачем идти? Чтобы более подробно разобраться в творчестве величайшего режиссёра.

Интересное

5. Программа выходного дня в Черноисточинске (6+).

Где и когда? 19 февраля в 12:00 в «АртРезиденции» (Кирова, 2а).

О чём? Каждую субботу в Черноисточинске для гостей действует программа выходного дня. Сначала вы посетите музей наличников, после — мастер-классы, на которых сможете сделать птицу, сварить мыло или расписать пряник. В завершение вас ждёт пешая экскурсия по Черноисточинску. Записаться можно по телефону 8 (982) 719-49-45.

Зачем идти? Чтобы провести уик-энд весело и насыщенно.

6. Мастер-класс «Пронзительный взгляд» (12+).

Где и когда? 20 февраля в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Необычный мастер-класс по созданию глаза. С собой нужно взять лист А3, цветные карандаши или фломастеры, карандаш, линеры, маркеры чёрные, ластик, линейку, ножницы, клей-карандаш. О своём участии сообщите заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47.

Зачем идти? Чтобы сделать необычную художественную работу.

7. Творческая встреча с артистами драмтеатра (16+).

Где и когда? 19 февраля в 15:00 в музее «Демидовская дача» (Красногвардейская, 5а).

О чём? Гости мероприятия смогут поговорить с тремя артистами Нижнетагильского драматического театра: Сергеем Зыряновым, Александром Швендых и Данилом Зинеевым. Тема встречи — «Мужской разговор». Участие возможно по предварительной записи.

Зачем идти? Чтобы поближе узнать артистов.

8. Лекция «История Висимо-Уткинской узкоколейной железной дороги» (12+).

Где и когда? 19 февраля в 14:00 в историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Февральская встреча «Общественного лектория 181» будет посвящена истории узкоколейной железной дороги. Более века на территории Тагильского края действовала своя железная дорога. Она соединяла горнозаводские посёлки с Нижним Тагилом. Узкоколейка сыграла большую роль в экономической жизни округа. Как только ни называли её местные жители — тагильской, демидовской, висимо-уткинской, но более всего в народной памяти закрепилось ласковое и трогательное её наименование — «кукушка».

Зачем идти? Чтобы узнать, когда и как появилась узкоколейка.

Музыка

9. Концерт в кафе «Мариванна» (12+).

Где и когда? 19 февраля в 19:00 в кафе «Мариванна» (Карла Маркса, 73).

О чём? Музыкант Дмитрий Перов споёт добрые песни о любви под гитару, а артист филармонии Александр Ларионов исполнит красивые мелодии на флейте.

Зачем идти? Чтобы расслабиться после тяжёлой рабочей недели.

10. Концерты в баре «Гора» (18+).

Где и когда? 18 и 19 февраля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? 18 февраля очаровательная вокалистка Наташа Мишина наполнит вечер уютным лаунжем, вы услышите много известных каверов и сможете потанцевать. На следующий день, 19 февраля, с сольной программой выступит вокалистка группы Honey Keys Ольга Серебренникова.

Зачем идти? Чтобы послушать красивый вокал.

Кино

11. Драма «Одиннадцать молчаливых мужчин» (12+).

Где и когда? С 17 февраля в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D», «России», «Красногвардейце».

О чём? Ноябрь 1945 года. В Лондон прилетают футболисты московского «Динамо», чтобы сыграть серию матчей с непобедимыми до этого британскими командами — «Челси» и «Арсеналом». Очаровательная английская корреспондентка решает сотворить сенсацию, влюбив в себя лучшего игрока русских, и выбирает самую симпатичную «жертву» среди советских спортсменов. Поживиться за счёт турне, игры в рамках которого посетят сотни тысяч болельщиков, намерены и местные нечистоплотные букмекеры. Но «одиннадцать молчаливых мужчин», как окрестили отечественных футболистов англичане, преподнесут всем немало сюрпризов.

Зачем идти? Чтобы посмотреть отечественную киноновинку.

12. Мульфильм «Пиноккио. Правдивая история» (6+).

Где и когда? С 17 февраля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Юный Пиноккио, созданный руками плотника Джепетто, сбегает из дома, чтобы посмотреть мир, и прибивается к странствующему цирку под руководством коварного дельца Моджафоко. Сделав говорящую куклу Пиноккио гвоздём цирковой программы, он собирает в каждом городе полные залы, а в это время его помощники Кот и Лиса обчищают дома горожан. Но Пиноккио и понятия не имеет об этом. Он влюбляется в юную воздушную гимнастку Беллу, приёмную дочь Моджафоко, но у него нет шансов добиться взаимности, ведь он кукла, а не человек. Старый клоун Фантоцци советует Пиноккио отправиться к колдунье Люсильде, которая знает, как ему помочь.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть в кинотеатре всей семьёй.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! Не забывайте, что на массовых мероприятиях нужно иметь медицинскую маску, а также соблюдать социальную дистанцию.