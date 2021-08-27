Тагильский weekend топ-11: знакомимся с историей города, слушаем живую музыку и смотрим фантастику

О том, чем заняться с 27 по 29 августа

Числа на календаре навязчиво намекают на то, что лето подходит к концу. Но мы всё же советуем вам провести выходные на максимуме. В этот уик-энд предлагаем отправиться на экскурсионные прогулки по Тагилу или уехать за город и провести время на природе, потанцевать под живую музыку в местных барах и посмотреть короткометражки со всего мира на фестивале фантастики.

Отправиться в путешествие

1. Кемпинг «Висимские поляны» (0+).

Где и когда? 28 августа на берегу Висимо-Шайтанского пруда.

О чём? Гостям кемпинга «Висимские поляны» предлагают встретить рассвет на сап-бордах, покататься на велосипеде по лесу и послушать акустическую программу музыкантов группы Bob & The Monsters. Подробности и бронирование по телефону +7 (902) 876-15-52.

Зачем идти? Чтобы провести ночь в палатке и послушать концерт под открытым небом.

Музыкальные вечера

2. Концерт «Контрабанды» в «Горе» (18+).

Где и когда? 28 августа в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Весёлая, энергичная и эпатажная группа «Контрабанда» обеспечит вам заводное настроение.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести вечер субботы.

3. Живая музыка в Rush (18+).

Где и когда? 27 августа в 20:00 в ресторане Rush (Красноармейская, 42а).

О чём? В новом ресторане Rush в пятничный вечер выступит очаровательная певица Маринэ Пылаева.

Зачем идти? Чтобы не только послушать музыку, но и потанцевать.

Идём в кино!

4. Драма «Любить» (16+).

Где и когда? 27 и 28 августа в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Ко Дню российского кино в кинотеатре покажут отреставрированную версию 1991 года советского фильма Михаила Калика с фрагментами, ранее удалёнными советской цензурой. В основе фильма — четыре новеллы о любви, которые чередуются с хроникой 1960-х годов.

Зачем идти? Чтобы посмотреть художественный фильм с документальными фрагментами.

5. Фестиваль Best Sci-Fi (18+).

Где и когда? 27 и 29 августа в кинотеатре «Красногвардеец» (Победы, 26).

О чём? Фестиваль фантастического короткометражного кино проходит более чем в 100 городах и в 15 странах мира. Россия и Нижний Тагил принимают его во второй раз. В эти выходные тагильчане смогут посмотреть 8 короткометражек с различными фантастическими сюжетами.

Зачем идти? Чтобы посмотреть фантастику от режиссёров из разных стран.

Культурная программа

6. Премьера спектакля в Новом Молодёжном театре (12+).

Где и когда? 27 и 28 августа Новом Молодёжном театре (Ильича, 37).

О чём? Новый детективный спектакль «Загадочное ночное убийство собаки» поставлен по роману британского писателя Марка Хэддона. Подросток с синдромом Аспергера расследует убийство собаки, но история повествует не только об этом.

Зачем идти? Чтобы увидеть премьеру спектакля нового сезона.

7. «Праздник лошади» в музее искусств (0+).

Где и когда? 29 августа в 13:00 в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 7).

О чём? Мероприятие посвятят народному празднику, проходящему на Руси в конце лета. Для гостей проведут экскурсию по музею и мастер-класс по изготовлению лошадки-каталки. Также все желающие смогут поучаствовать в викторине, посвящённой лошадям в изобразительном искусстве.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести время всей семьёй.

8. Экскурсия по выставке «В стране изумрудного Будды» (0+).

Где и когда? 28 августа в 15:00 в Нижнетагильском музее искусств (Уральская, 7).

О чём? «В стране изумрудного Будды» — московский выставочный проект от академиков Российской академии художеств. В экспозиции показано более 100 произведений, созданных известными российскими живописцами, графиками и скульптурами во время творческих экспедиций в Таиланд.

Зачем идти? Чтобы успеть посмотреть выставку до конца лета.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



9. Пешеходная экскурсия «Сердце Тагила» (6+).

Где и когда? 28 августа в 13:00 в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1).

О чём? На прогулке можно познакомиться с историей архитектурного памятника середины XIX века — главного управления горнозаводского округа Демидовых. Узнать, где находились «красные палаты», господский дом и что раньше располагалось в здании современного Историко-краеведческого музея.

Зачем идти? Чтобы поближе познакомиться с историей города.



Произведение Евгения Вагина



10. Экскурсия по Парку советской скульптуры.

Где и когда? 28 августа в 17:00 в сквере музея искусств.

О чём? Гости музея смогут узнать историю каждой скульптуры, которая попала в парк. Музейщики расскажут о тонкостях реставрационного процесса, о том, где произведения находились ранее и чем так ценны и особенны парковые скульптуры советского времени.

Зачем идти? Чтобы побывать в сквере музея и почерпнуть знания о парковых скульптурах.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



11. Пешеходная экскурсия «Базарная площадь» (6+).

Где и когда? 28 августа в 15:00 в Историко-краеведческом музее (пр. Ленина, 1).

О чём? Кто жил на Александровской улице в середине XIX века, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади и какие ограничения были введены для приезжих торговцев — ответы на все эти вопросы можно будет узнать на экскурсии.

Зачем идти? Чтобы прогуляться по любимому городу и узнать что-то новое о его истории.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.