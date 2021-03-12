Тагильский weekend топ-11: широкая Масленица, весенняя поэзия и мастер-класс по изготовлению игрушки

О том, чем заняться с 12 по 14 марта

Эти выходные будут вкусными и насыщенными, потому что тагильчан ждёт широкая Масленица. Советуем вам в грядущие выходные не сидеть дома, а посетить интересные ивенты в городе и за его пределами. Подробно обо всех лучших событиях уик-энда — в нашей подборке.

Что посмотреть?

1. Боевик «День курка» (18+).

Где и когда? С 11 марта в кинотеатре «Мягкий кинотеатр».

О чём? У бывшего агента спецназа Роя уже в глазах рябит от перестрелок и взрывов. Его убивали сотню раз, но, несмотря на это, он просыпается одним и тем же утром из-за дурацкой петли времени. Каждый его день напоминает видеоигру с бесконечным запасом жизней. Чтобы её остановить и успеть спасти свою семью, он должен любым способом дойти до главного босса.

Зачем идти? Чтобы посмотреть свежую интерпретацию фильма «День сурка».

2. Хоррор «Бывшая» (18+).

Где и когда? С 11 марта в кинотеатрах «Мягкий кинотеатр», «Родина», «Россия».

О чём? Прошло несколько лет с тех пор, как 16-летний подросток опубликовал в общем чате фото своей девушки в надежде похвалиться перед друзьями. Теперь у него счастливая взрослая жизнь: работа, друзья, невеста Катя, которая вот-вот станет его женой. Но интернет заставляет вспомнить подростковую влюблённость, после чего с будущей женой молодого человека происходит цепь необъяснимых мистических событий. Девушка получает таинственные послания из прошлого её жениха. Из-за них её жизнь превращается в кошмар.

Зачем идти? Чтобы испытать страх и получить положительные эмоции.

3. Драма «Нос, или Заговор “не таких”» (16+).

Где и когда? С 11 марта в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? В основе фильма — два величайших творения русского гения: повесть Николая Гоголя «Нос» и одноимённая опера, написанная в конце 1920-х годов Дмитрием Шостаковичем. Этот фильм посвящён новаторам в науке и искусстве. Людям, которые опережали своё время и имели бесстрашие идти против течения, жертвуя собственным благополучием и жизнью.

Зачем идти? Чтобы узнать о тяжёлой судьбе творческих людей в XIX веке.

Куда сходить на Масленицу?

4. Широкая Масленица — 2021 у ДК «Юбилейный» (0+).

Где и когда? 14 марта в 12:00 на площади перед ДК «Юбилейный».

О чём? Гостей ждут блины, конкурсы, игры и подарки.

Зачем идти? Чтобы повеселиться всей семьёй на гуляньях.

5. Масленица в этнопарке (0+).

Где и когда? 13 марта в 14:00 в этнопарке «Ермаково городище» у подножья горы Медведь-Камень.

О чём? Народные гулянья, игры, состязания, забавы, лотерея, чаепитие с блинами и много других сюрпризов ждут тагильчан.

Зачем идти? Чтобы поесть вкусные блины на свежем воздухе.

6. Щедрая масленица в «АртРезиденции» (0+).

Где и когда? 13 марта в 13:00 в посёлке Черноисточинск по адресу Кирова, 2а.

О чём? На этой масленице гостей ждут народные аттракционы: самые смелые смогут забраться на масленичный столб, сразиться подушками на бревне, посоревноваться в ловкости. На главной сцене будет идти игровая и концертная программа «Гуляй, Масленица», на площадках будут работать фотозоны. Также желающие смогут посетить ярмарку мастеров.

Зачем идти? Чтобы посоревноваться в ловкости, силе и смекалке.

7. Семейный разгуляй на Руднике им. III Интернационала (0+).

Где и когда? 14 марта в 16:00 в сквере Дворца национальных культур (ул. Кольцова, 23).

О чём? В программе — танцы, песни, игры, выступления коллективов и сжигание чучела. Организаторы обещают, что семьям будет весело.

Зачем идти? Чтобы поучаствовать в интересных забавах.



Фото: «Тагильский рабочий»



8. Масленица в Нижнетагильском цирке (0+).

Где и когда? 14 марта в 11:00 на площади у Нижнетагильского цирка.

О чём? Гостей ждёт развлекательная программа, сладкие угощения и традиционные забавы: хороводы, народные игры, фотозоны, весёлые конкурсы и, конечно же, розыгрыш билетов в цирк. А в 12:00 праздник продолжит представление новой программы «Цирк удивительных зверей». После представления желающие смогут продолжить гуляния, но уже в парке Бондина.

Зачем идти? Чтобы необычно отметить Масленицу.

9. Театрализованное представление «Как на масленой неделе» в доме Худояровых (6+).

Где и когда? 14 марта в 14:00 в музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» (Тагильская, 24).

О чём? Участники интерактивного театрализованного представления перенесутся в XIX и XX века. Вместе с тёткой Аграфеной и её детьми Пересветушкой и Матрёнушкой посетители познакомятся с традициями народного праздника. Хозяевам и гостям предстоит нарядить традиционное масленичное дерево, подготовить масленичный поезд, сделать чучело Масленицы, а после с фольклорным ансамблем «Соловейка» принять участие в обрядах: играть, водить хороводы и петь песни.

Зачем идти? Чтобы узнать, как отмечали Масленицу несколько столетий назад.

Где отдохнуть ещё?

10. Хочу и рифмую. Весенняя поэзия (18+).

Где и когда? 14 марта в 18:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Все желающие смогут прочитать свои любимые стихотворения на публике в неформальной обстановке.

Зачем идти? Чтобы послушать тагильских чтецов.

11. Путешествие в сказку. Игровой квест и мастер-класс (0+).

Где и когда? 13 марта в 15:00 в музее изобразительных искусств.

О чём? Сначала для участников проведут экскурсию по выставке «Живописные миры художника» тагильского художника Евгения Бабушкина. После состоится мастер-класс «Мой любимый сказочный герой», где участники сами изготовят свою игрушку.

Зачем идти? Чтобы создать подвижную авторскую игрушку.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курс всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.