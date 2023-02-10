Тагильский weekend топ-11: послушать каверы на рок-хиты, вдохновиться авторскими песнями, посетить молодёжный театр и попробовать себя в роли художника

О том, чем заняться с 10 по 12 февраля

Эти выходные обещают быть насыщенными. Каждый сможет найти мероприятие по душе: послушать любимые песни в баре, принять участие в турнире по настольным играм, вдохновиться атмосферой купеческих улиц XIX века, подискутировать на тему независимого кино и продемонстрировать свои познания в искусстве.

Встреча «Роман не роман, поэма не поэма...» (6+)

10 февраля в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Встреча посвящена дню памяти Александра Сергеевича Пушкина и его роману в стихах «Евгений Онегин». 200 лет назад, в 1823 году, великий поэт начал писать это произведение. Гости музея услышат любимые отрывки из «Евгения Онегина» в исполнении заслуженных артистов России Ларисы Чехуты и Владимира Вейде. Организаторы расскажут об особенностях иллюстраций к роману и его отечественных и зарубежных экранизациях. Мероприятие пройдёт на выставке «Идут века, но Пушкин остаётся». Об участии нужно сообщить заранее, написав в группу во «ВКонтакте».

Арт-квиз «Он и она» (12+)

10 февраля в 18:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Квиз на тему любви в искусстве. Организаторы встречи предлагают вспомнить об известных творческих парах, оставивших заметный след в истории культуры. На мероприятии участников ждут вопросы о музыке, кинематографе, изобразительном искусстве и театре. Победители получат памятные призы. Для участия нужно зарегистрировать свою команду по ссылке.

Концерт группы Tentura (18+)

10 февраля в 20:00

в баре «Гора»

В долгожданный пятничный вечер музыканты исполнят для гостей бара каверы на легендарные рок-хиты и другие популярные песни.

Турнир-многоборье по трём настольным играм (16+)

11 февраля с 12:00 до 18:00в Центральной городской библиотеке

В читальном зале Центральной городской библиотеки любителей настольных игр ждут сразу три турнира. Все игры простые, в них нужно будет кидать кубики и зарисовывать или соединять разные картины. Турнир-многоборье начнётся в 13:00, а сама игротека будет проходить с 12:00. Победителя ждёт коробочка с настольной игрой в подарок. Организаторы просят заранее ознакомиться с регламентом турниров.



Встреча «Джим Джармуш. Художник независимого кино» в рамках лектория «Режиссёр-художник» (12+)

11 февраля в 14:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

Встреча-беседа об эстетике работ культового американского режиссёра Джима Джармуша. Его фильмы продолжают удивлять зрителя своей уникальностью и самобытностью. Организаторы просят сообщать об участии в мероприятии заранее в группе во «ВКонтакте». Стоимость: 150 рублей для взрослых, 100 рублей для студентов и пенсионеров, 50 рублей для школьников. Возможна оплата Пушкинской картой.

Концерт «Главные слова» (12+)

11 февраля в 15:30

в культурном центре «Дом Окуджавы»

Свои песни исполнит музыкант из Серова Александр Бушуев. Он лауреат фестиваля «Август» (Екатеринбург), дважды лауреат фестиваля «Зелёная лампа» (Нижний Тагил), участник региональных фестивалей в Лесном, Краснотурьинске, Карпинске. Его жизненное кредо: быть несовременным, чувствовать духовную связь с прошлым. Вход на мероприятие — 100 рублей, количество мест ограничено. Запись проходит по ссылке или по телефону +7 (3435) 41-80-00, доб. 19.

Книжная выставка «Собирайся-ка, народ, у нас ярмарка идёт» (6+)

с 10 февраля по 31 марта

в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал»

В Нижнетагильском музее-заповеднике открывается книжная выставка, посвящённая 380-летию Ирбитской ярмарки. Экспозиция позволит погрузиться в атмосферу купеческого города XIX века.

Открытие фотовыставки «Любовь и её конечности» (12+)

11 февраля в 18:00

в креативном кластере Samoro.docВ эту субботу на открытии выставки будет присутствовать автор — Даная Немцова. Она предлагает через визуальные метафоры посмотреть на феномен любви.



Поэтическая битва «Современные стихи» (18+)

12 февраля в 18:00

в баре «Гора»В уютной ламповой атмосфере в это воскресенье современные авторы смогут прочитать собственные стихи, поделиться личным, послушать творчество других участников. Организаторы напоминают, что забронировать стол можно по телефону +7 (912) 643-24-77. Участие бесплатное.



Спектакль «Бах-бах-бах» (12+)

11 и 12 февраля в 15:00

в гостинице Demidov Plaza

История, представленная Новым молодёжным театром, расскажет о приключениях циркового пса и его друзей по пути на фронт во время Великой Отечественной войны. Билеты на спектакль можно приобрести на сайте или забронировать по телефону +7 (3435) 92-83-87.

Мастер-класс «Скетчинг. Фрукты» (6+)

12 февраля в 15:30

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств

В это воскресенье каждый любитель искусства сможет научиться изображать фрукты в технике скетчинга (быстрая зарисовка от руки). Такой метод позволит создать уникальную картинку в своём стиле.