Тагильский weekend топ-11: мастер-класс по фотографии, велогонка и Уральская биеннале

О том, чем заняться с 3 по 5 сентября.

Лучшее завершение недели — насыщенный уик-энд. А чтобы выходные точно прошли нескучно, нужно заранее продумать, чем себя занять. В этом вам поможет наша традиционная подборка лучших культурных событий.

Что в музеях?

1. Выставка «Тагильская школа. Художники и явления» (12+).

Где и когда? С 21 августа по 10 октября в креативном кластере «Самородок» (проспект Мира, 49).

О чём? На выставке Уральской биеннале представлены разноплановые работы тагильских художников, выполненные в разных техниках в разные годы. Это первое арт-событие в новом пространстве «Самородок», где в дальнейшем планируют открыть мастерские для художников и школу для IT-специалистов.

Зачем идти? Чтобы разобраться в феномене тагильского искусства.

2. Выставка японского художника Икуру Куваджимы (6+).

Где и когда? В Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? В рамках Уральской биеннале в музее представлен проект-исследование Икуру Куваджимы о знаменитом японском бейсболисте Викторе Старухине, родившемся в 1916 году в Нижнем Тагиле. Помимо архивных материалов о Старухине, на выставке есть коллажи автора, на которых он создал воображаемые сюжеты возвращения японского героя-бейсболиста обратно на родину, которую тот покинул в раннем детстве во время гражданской войны.

Зачем идти? Чтобы узнать о земляке, знаменитом в Японии, но неизвестном в Тагиле.

3. Воркшоп для фотографов в «АртРезиденции» (16+).

Где и когда? 4 сентября в «АртРезиденции» (Черноисточинск, Кирова, 2а).

О чём? Фотографы из Екатеринбурга Александр Осипов и Ольга Чиж проведут для всех желающих мастер-класс по фотографии. Участники смогут сделать необычные снимки в стиле СССР 80-х годов. Все снимки, созданные на мероприятии, останутся у вас, и вы сможете использовать их по своему усмотрению.

Зачем идти? Чтобы прокачать свой скилл в фотосъёмке.

4. Мастер-класс «Осеннее украшение в технике сухое валяние» (6+).

Где и когда? 4 сентября в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Осень — невероятно красивая, уютная и красочная пора. С осенью ассоциируются тёплые вещи, домашний уют, стильные и яркие предметы. На первом осеннем мастер-классе этого года гости создадут украшения из шерсти в технике сухое валяние — мягкие и оригинальные серьги и броши в виде осенних листьев.

Зачем идти? Чтобы создать для себя милое осеннее украшение.

На какие концерты сходить?

5. Концерт группы Cozy Ghost Trio (18+).

Где и когда? 3 сентября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Cozy Ghost Trio — яркий акустический проект из Екатеринбурга, исполняющий в фирменном трёхголосии поп, соул и джазовые хиты золотой музыкальной эры XX века.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести вечер пятницы.

Что посмотреть в кино?

6. Драма «После. Глава 3» (18+).

Где и когда? С 2 сентября в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре». С 4 сентября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Встреча с притягательным бунтарём Хардином разделила жизнь Тессы на до и после. Их судьбы кажутся неразрывно связанными, но Тесса сталкивается со сложным выбором — согласиться на работу мечты в крупном издательстве или переехать в Лондон вместе с Хардином. Их страстную любовь ждёт проверка на прочность: тайны прошлого, новые секреты и ответ на вопрос, что они на самом деле значат друг для друга.

Зачем идти? Чтобы посмотреть третью часть популярной драмы.

7. Боевик «Шан-чи и легенда десяти колец» (16+).

Где и когда? С 2 сентября в кинотеатрах «Родина 3D», «Россия» и «Мягком кинотеатре».

О чём? Мастеру боевых искусств Шан-Чи предстоит противостоять призракам из собственного прошлого по мере того, как его втягивают в паутину интриг таинственной организации «Десять колец».

Зачем идти? Чтобы посмотреть новый фильм от вселенной Marvel.

8. Драма «Уроки фарси» (16+).

Где и когда? 3 и 4 сентября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? История о том, как в 1942 году Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса. Для него это единственная возможность остаться в живых. Ложь спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке.

Зачем идти? Чтобы не пропустить дополнительные сеансы фильма, который показали во внеконкурсной программе Берлинского кинофестиваля.

9. Комедия «Нефутбол» (12+)

Где и когда? С 1 сентября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Дане Белых с детства твердили, что футбол — это не женское дело, но она всё равно стала капитаном футбольной команды. Вот только её команду неожиданно собрались закрывать. Спасти игроков может только победа. Даня решает собрать своих подруг детства, с которыми играла в футбол ещё в школе. Это оказывается не так-то просто, а тут ещё и тренер — бывшая «звезда» с проблемами, который вообще не считает женский футбол футболом… Но отправив на скамейку запасных неуверенность в себе, лишний вес и проблемы на личном фронте, девчонки рвутся к победе не только в спорте, но и в жизни.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души.

Для тех, кто на спорте

10. Заключительный этап велогонки «Мала-хит» (12+).

Где и когда? 4 сентября в 12:00 на лыжной базе «Спартак».

О чём? Заключительный этап популярной велогонки. Из преимуществ трассы — технические секции, которые при необходимости можно пройти пешком, что облегчает прохождение маршрута. Велогонщики столкнутся с двумя длинными спусками и двумя длинными подъёмами. Увлечённые велоспортом должны быть также готовы к скоростным прогонам и крутым подъёмам. Зарегистрироваться на гонку можно тут.

Зачем идти? Чтобы сбросить лишние килограммы.



Фото: Центр развития туризма



11. Первенство России по футболу среди команд III Дивизиона (0+).

Где и когда? 4 сентября в 17:00 на стадионе «Уралвагонзавод» (Ильича, 2а).

О чём? В прошлые выходные наша команда «Уралец ТС» победила СОК «Умка» со счётом 6:2. В этот уик-энд тагильские футболисты встретятся с клубом «Тобол» из Кургана.

Зачем идти? Чтобы поболеть за наших ребят.



Фото: ФК «Уралец ТС»



Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.