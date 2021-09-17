Тагильский weekend топ-11: «Кросс нации», конные скачки и лекция о мемах

О том, чем заняться с 17 по 19 сентября

Погода стоит пасмурная и хмурая, и в такое время выходить из дома никуда не хочется. Но мы призываем вас выбраться из своей квартиры и сходить на самые яркие мероприятия в Нижнем Тагиле. Они поднимут вам настроение и помогут завести новые знакомства. Куда сходить и что посмотреть — рассказываем в нашей пятничной подборке.

Спорт

1. «Кросс нации» (6+).

Где и когда? 18 сентября на лыжном стадионе трамплинного комплекса «Аист». Регистрация начнётся в 10:00, нормативы ГТО можно сдать с 11:00, а первый спортивный забег пройдёт в 12:00.

О чём? Нижний Тагил присоединится к масштабному всероссийскому спортивному событию — «Кроссу нации». В мероприятии смогут поучаствовать все желающие, главное условие — наличие справки о состоянии здоровья от участкового врача. Организаторы отмечают, что всех участников ждут призы и подарки.

Зачем идти? Чтобы сжечь лишнии калории.

2. Велогонка «Крути педали. Закрытие сезона» (12+).

Где и когда? 19 сентября в 12:00 на Муринских прудах.

О чём? Поучаствовать в гонке могут взрослые и дети старше 9 лет. Участников ждут заезды на велосипедах в пяти возрастных категориях, церемония награждения победителей и призёров гонки, угощения после заездов и отдых у костра. Участники должны иметь на старте исправный горный или кроссовый велосипед, спортивную форму и велокаски.

Зачем идти? Чтобы подышать свежим воздухом.



Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила



Познавательно и полезно

3. День открытых дверей в «АртРезиденции» (6+).

Где и когда? 17 сентября с 14:00 до 18:00 в посёлке Черноисточинск (Кирова, 2а).

О чём? В день открытых дверей гости смогут посетить гончарную мастерскую, увидеть работу 120-летнего ткацкого станка, узнать, как создаётся мыло, посетить закулисье детского театра кукол. Всю программу можно посмотреть здесь.

Зачем идти? Чтобы провести день с пользой.

4. Лекция «Интернет-мем как способ воспроизводства культуры» (12+).

Где и когда? 18 сентября в 14:00 в музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» (проспект Ленина, 1).

О чём? Доцент кафедры гуманитарных и социально-экономических наук, кандидат исторических наук Анна Олешкова расскажет о понятиях «мем» и «интернет-мем». В современности интернет-мем выступает в качестве феномена, отражающего значимые социальные процессы. На лекции вы узнаете о мемах, их влиянии на массовую культуру, научных подходах, направленных на изучение данного феномена.

Зачем идти? Чтобы узнать историю мема.

Игры

5. Мафия в кофейне (16+).

Где и когда? 17 сентября в 21:00 в кофейне «Кофе порт 32» (Космонавтов, 29а).

О чём? Каждую неделю любители мафии собираются в небольшой кофейне. Участникам выдают специальные маски, игроки закрывают глаза и погружаются в криминальный мир.

Зачем идти? Чтобы проверить свою интуицию и разоблачить всех мафиози.

Зрелищно

6. Премьера в цирке (0+).

Где и когда? 18 сентября в 16:00 в Нижнетагильском цирке состоится премьера новой программы «Тропик шоу».

О чём? Гости увидят номера с акробатами на батуте, воздушными гимнастами, акробатами на роликах. Также на арене выступят шимпанзе, верблюды, пони, собаки, дикобразы. Изюминкой программы станет бегемотиха Юлиана.

Зачем идти? Чтобы заново влюбиться в цирк.

7. Скачки на Висимском пикнике (0+).

Где и когда? 18 сентября с 12:00 до 20:00 в посёлке Висим, на территории ипподрома.

О чём? Ценители статных вороных красавцев смогут посмотреть рысистые бега. Гостей фестиваля также ждут фуд-корт от Висимского пикника, детская зона с батутом и аквагрим, ярмарка фермерской и hand-made-продукции. А зона мастер-классов позволит каждому проявить себя в творчестве: создать свой дизайн подковы или слепить мини-лошадок из глины с конским волосом. После заездов и подведения итогов гостей ожидает выступление музыкальной кавер-группы «Специи» и акробатическое паркур-шоу.

Зачем идти? Чтобы посмотреть конные скачки вживую.



Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила



8. Драма «Дюна» (12+).

Где и когда? С 16 сентября в «Мягком кинотеатре», «Красногвардейце», «России», «Родине 3D».

О чём? Человечество расселилось по далёким планетам, а за власть над обитаемым пространством постоянно борются разные могущественные семьи. В центре противостояния оказывается пустынная планета Арракис. Там обитают гигантские песчаные черви, а в пещерах затаились скитальцы-фремены, но её главная ценность — меланж, самое важное вещество во Вселенной. Тот, кто контролирует Арракис, контролирует Вселенную.

Зачем идти? Чтобы посмотреть зрелищное кино на большом экране.

Музыка

9. Концерт Александры Новгородовой (18+).

Где и когда? 17 сентября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Молодая тагильская певица Александра Новгородова в эту пятницу выступит с авторской программой в баре. Гостей ждёт лёгкая лаунж-музыка.

Зачем идти? Чтобы послушать прекрасный женский вокал.

10. Концерт кавер-группы «Оставь себе» (18+).

Где и когда? 18 сентября в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Музыканты исполнят песни таких групп, как «Ария», «БИ-2», «Звери», «Чайф» и других. Организаторы обещают много рока и драйва.

Зачем идти? Чтобы хорошо провести вечер субботы.

11. Концерт кавер-бэнда HONEY KEYS (18+).

Где и когда? 18 сентября в 22:00 в гастропабе «Ленинград» (Карла Маркса, 27).

О чём? Гостей ждёт мощный музыкальный заряд, невероятный драйв и плейлист из любимых хитов и популярных композиций.

Зачем идти? Чтобы потанцевать под знакомые песни.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.