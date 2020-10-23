Тагильский weekend топ-11: Фрида Кало, день The Beatles и эковоркшоп

О том, чем заняться с 23 по 25 октября

Эти выходные обещают быть очень яркими и захватывающими. Предлагаем посмотреть фильм о самой необычной художнице XX века, послушать битлов в музее и поговорить об экологии в библиотеке. О том, что ещё интересного для вас подготовили культурные площадки города читайте в нашей подборке.

Смотри!

1. Фильм «Фрида. Да здравствует жизнь!» (16+).

Где и когда? С 20 октября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Фильм о мексиканской художнице-сюрреалистке XX века Фриде Кало. Зрители окунутся в атмосферу экзотических пейзажей Мексики, познакомятся с эксклюзивными интервью с Кало и увидят в новом свете её главные работы.

Зачем идти? Чтобы оказаться в экзотичной Мексике и узнать, как жила самая экстраординарная художница XX века.

2. Фильм «Доктор Лиза» (12+).

Где и когда? С 22 октября в кинотеатре «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Фильм с Чулпан Хаматовой и Константином Хабенским в главных ролях. В центре сюжета – история одного дня из жизни врача Елизаветы Глинки. Героиня готовится отметить 30-ю годовщину своей свадьбы и для этого она специально освободила день. Но всё идёт совсем не по плану, и женщине придётся вновь спасать жизни.

Зачем идти? Чтобы увидеть историю врача, который готов на всё ради спасения своих пациентов.

3. Фильм «Дедушка нелёгкого поведения» (12+).

Где и когда? С 22 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Лента с Робертом Де Ниро и Умой Турман в главных ролях. История о мальчике Питере, который вступил в семейную борьбу со своим дедушкой – ему предстоит отстоять любимую комнату. Для этого мальчик подготовил кучу ловушек, но старик оказывается изобретательней и ему есть, что ответить внуку.

Зачем идти? Чтобы увидеть смешную семейную комедию и насладиться актёрской игрой.

4. Фильм «Спайз бойз» (18+).

Где и когда? С 22 октября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Девушка Василиса приезжает в свой родной город на свадьбу школьной подруги. Жених за день до свадьбы устраивает незапланированную вечеринку. В разгар веселья гости вместе с женихом захотели употребить наркотики, из-за чего с героями начинают происходить странные и даже опасные события.

Зачем идти? Чтобы увидеть, к каким странным последствиям приводят наркотики.

Со всей семьёй

6. Спектакль «Маленький принц» (12+).

Где и когда? 23, 24, 25 октября в Нижнетагильском Новом Молодёжном театре.

О чём? Постановка по мотивам одноимённого произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Над подстановкой работал московский режиссёр Алексей Тишура. Режиссёр хотел показать не детскую сказку, а взрослую философскую притчу. В спектакле спрятано много смысловых ребусов и метафор, разгадать которые способен только самый внимательный зритель.

Зачем идти? Чтобы увидеть, о чём на самом деле «Маленький принц».

7. Воркшоп «Экоголизм как стиль жизни» (12+).

Где и когда? 24 октября в Нижнетагильской библиотеке №6.

О чём? Встреча, посвящённая экологичному образу жизни. Сотрудники библиотеки расскажут об осознанном потреблении и экологически-чистых продуктах, разберут составы бытовой химии и косметики масс-маркета и познакомят с тагильчанами, которые любят экологию.

Зачем идти? Чтобы поговорить о важном и узнать, как можно помочь экологии.

Музыка нас связала

8. День The Beatles (12+).

Где и когда? 24 октября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Праздничная программа, посвящённая творчеству легендарной группы The Beatles.В программе: акустический концерт песен Джона Леннона и Пола Маккартни, беседа об истории группы и прослушивание оригинальных виниловых пластинок из коллекции тагильского музыканта Олега Вахрушева.

Зачем идти? Чтобы вспомнить любимые композиции знаменитой «Ливерпульской четвёрки».

9. Акустический концерт «В кругу друзей». (18+).

Где и когда? 23 октября в баре «Гора».

О чём? Сольный концерт тагильского музыканта Василия Безбородова. Автор исполняет песни собственного сочинения, хиты мировой и отечественной музыки. Уникальность Василия Безбородова в том, что он исполняет композиции в оригинальном стиле на 12-струнной гитаре.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с самобытным тагильским музыкантом, который играет на сложной 12-струнной гитаре.

10. Концерт музыканта Берговин (18+).

Где и когда? 24 октября в клубе Cloud.

О чём? Первый концерт тагильского исполнителя Берговин. Никита Берговин создаёт музыку в жанре хип-хоп. На концерте пройдёт презентация нового альбома Prizma.

Зачем идти? Чтобы услышать классный тагильский хип-хоп.

11. Арт-вечеринка «Народная картина» (16+).

Где и когда? 24 октября в баре «Гора».

О чём? Творческий вечер с авторами произведения «Народная картина», которая была создана гостями фестиваля «Демидов-фест». На мероприятии пройдёт автограф-сессия, концерт тагильского автор-исполнителя Дмитрия Перова и фуршет.

Зачем идти? Чтобы увидеть картину, в создании которой приняло 100 человек.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.