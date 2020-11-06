Тагильский weekend топ-11: этнокино, сказка о Севере и фестиваль бардовской песни

О том, чем заняться с 6 по 8 ноября

Говорят, каждую пятницу жизнь начинается сначала. Мы с этим полностью согласны, поэтому предлагаем поскорее отправиться за новыми эмоциями, встречами и приключениями! А поможет вам в этом наш традиционный культурный маршрут по самым интересным событиям на ближайших выходных.

Для киноманов и театралов

1. Фестиваль «Этнокино» (18+).

Где и когда? 6, 7, 8 ноября в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Областной фестиваль этнографического кино. В этом году партнёром события стало Русское географическое общество, поэтому зрители смогут познакомиться с лентами на тему этнографии и географии. Во время фестиваля пройдёт показ драмы «Белый Ягель» о жителях тундры, документальный фильм о якутской экспедиции и лента о памятниках древних народов.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с удивительными народами нашей страны.

2. Фильм «Подольские курсанты» (12+).

Где и когда? С 4 ноября в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр Depo».

О чём? Фильм о подвиге подольских курсантов на войне. Курсанты получают приказ занять оборону на Ильинском рубеже, чтобы до подхода подкрепления сдержать нацистских захватчиков. Юным курсантам придётся справиться с врагами, которые гораздо сильнее их, и спасти любимую Родину.

Зачем идти? Чтобы увидеть, как несколько молодых парней смогут спасти свою страну от гибели.

3. Фильм «Побочный эффект» (18+).

Где и когда? С 4 ноября в кинотеатре «Россия», «Родина 3D», «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Однажды в счастливую семью архитекторов вламываются грабители. Теперь герои мечтают стереть ту жуткую ночь из памяти. Для этого архитектор Андрей решается на отчаянные меры и знакомится с таинственной незнакомкой, которая поможет очистить его голову от плохих воспоминаний.

Зачем идти? Чтобы увидеть, почему не стоит стирать важные воспоминания из памяти.

4. Фильм «Кольская сверхглубокая» (16+).

Где и когда? С 4 ноября в кинотеатре «Россия», «Родина 3D», «Мягкий Кинотеатр Depo».

О чём? Лента о самом загадочном объекте страны — кольской сверхглубокой скважине. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны людей. После этих необычных событий объект был закрыт. Небольшая группа исследователей решила выяснить, какую тайну скрывает скважина. Теперь будущее человечества находится в их руках.

Зачем идти? Чтобы узнать, что скрывается на таинственной глубине.

5. Спектакль «Утиная охота» (16+).

Где и когда? 8 ноября в Нижнетагильском драматическом театре.

О чём? Спектакль по одноимённой пьесе советского писателя Александра Вампилова. Режиссёр — Игорь Булыгин. По сюжету 45-летний Виктор Зилов испытывает сильнейший душевный кризис и ведёт нездоровый образ жизни. Ему придётся справиться со всеми своими проблемами и несчастьями в одиночку и побороть сложный внутренний конфликт.

Зачем идти? Чтобы увидеть экзистенциальную драму.

6. Спектакль «Морожены сказки» (6+).

Где и когда? 7 и 8 ноября в Новом Молодёжном театре.

О чём? Камерный спектакль по сказкам русского писателя, этнографа Степана Писахова. Режиссёр постановки — студент Российского государственного института сценических искусств Илья Бабушкин. Зрители увидят забавные и ироничные сценки о жителях русского Севера, узнают о жизни и обычаях северных поморов и познакомятся с поморским диалектом русского языка.

Зачем идти? Чтобы отправиться в Северную Россию и познакомиться с её жителями.

7. Спектакль «Жить!» (16+).

Где и когда? 7 и 8 ноября в Маленьком театре.

О чём? Главные герои — две женщины, больные раком. На протяжении всего спектакля, зрители услышат монологи двух сильных героинь, которые борются с ужасной болезнью, несмотря ни на что.

Зачем идти? Чтобы увидеть, через какие трудности проходят онкобольные.

Умелые ручки

8. Мастер-класс «Зендудлинг — медитативное рисование» (6+).

Где и когда? 8 ноября в творческой мастерской «фАРТук».

О чём? Занятия по медитативному рисованию. Член Московского союза художников, член японского сообщества по живописи художница Екатерина Хакон познакомит вас с техникой «зендудлинг» — это рисование узоров по авторскому рисунку. Под руководством мастера вы придумаете необычные узоры и погрузитесь в мир интуитивного рисования.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с уникальной техникой рисования и погрузиться в творческую медитацию.

Пой и танцуй!

9. Концерт Honey Keys (18+).

Где и когда? 6 ноября в баре «Гора».

О чём? Выступление тагильского кавер-бэнда Леонида Белкина и Ольги Серебренниковой. Музыканты играют кавер-версии на популярные композиции мировой и отечественной музыки. Honey Keys — это мощный музыкальный заряд, невероятный драйв и зажигательная атмосфера.

Зачем идти? Чтобы получить много новых музыкальных эмоций.

10. Концерт Blues Line (18+).

Где и когда? 7 ноября в баре «Гора».

О чём? Выступление тагильской группы Blues Line. В репертуар группы входят авторские песни в стиле чикагского и техасского блюза, а также фанка и соула.

Зачем идти? Чтобы услышать классный тагильский блюз с брутальным женским вокалом.

11. Фестиваль «Щерновской квартирник» (12+).

Где и когда? 7 ноября в «АртРезиденции».

О чём? Фестиваль бардовской песни. Для слушателей выступят организаторы фестиваля в Антоновске: группа «Зелёная лампа», музыкальная студия «Серебряные струны» и тагильские музыканты. Также организаторы подготовили фотозоны от студии «Клумба» и «Контора Декора», мастер-классы, открытый микрофон и розыгрыш призов.

Зачем идти? Чтобы насладиться звучанием гитарных струн и авторскими песнями.

Читайте Тагильский weekend «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.