Тагильский weekend топ-10: жарим яичницу в музее, катаемся на дрифт-такси и танцуем на набережной

О том, чем заняться с 2 по 4 июля

Как быстро бежит время! Начался второй месяц лета, а это значит, что выходные нужно проводить максимально ярко и насыщенно. Так что смотрите нашу подборку городских событий на ближайшие три дня и выбирайте занятие на свой вкус.

В музеи и на мастер-классы

1. Мастер-класс по живописи «Нежные полевые цветы» (0+).

Где и когда? 2 июля в 18:30 в мастерской «Фартук» (Красноармейская, 77, угловой подъезд).

О чём? Нежные полевые цветы — васильки, ромашки, пижма и сныть. Организаторы утверждают, что каждый сможет изобразить эти изящные растения. На занятие просят записаться заранее.

Зачем идти? Чтобы написать свой цветочный натюрморт.

2. Праздник «Жаркий день в музее» (0+).

Где и когда? 4 июля в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Пока погода одаривает жаркими днями, музейщики предлагают присоединиться к шуточному празднику — Дню жарки яичницы. В этот день в музее вы научитесь делать рисунки на асфальте в стиле гиперреализма, а также сможете создать вместе с детьми сквиш-гитару и познакомиться с кантри-музыкой.

Зачем идти? Чтобы весело провести время всей семьёй.

3. Мастер-класс «Сказка для мамы» (6+).

Где и когда? 4 июля в 11:00 в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (Тагильская, 26).

О чём? Ко Дню семьи, любви и верности музей проводит лекции и мастер-классы. На занятии гостям предлагают из простого листка бумаги создать новую сказку, которую можно будет не только рассказать, но и показать.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время в музее.

На свежем воздухе

4. Кубок Урала по дрифту (6+).

Где и когда? 4 июля в 13:00 на горе Долгой.

О чём? На втором этапе Кубка Урала по дрифту зрители увидят выступления пилотов из Екатеринбурга, Верхней Салды, Челябинска, Озёрска, Тюмени, Сургута, Перми и Нижнего Тагила. Старт соревнований запланирован на 13:00. Для детей до семи лет вход бесплатный.

Зачем идти? Чтобы посмотреть зрелищное шоу, выставку автомобилей и прокатиться на дрифт-такси.



Фото: Сергей Скоробогатов



5. Спектакль-прогулка «Променад. Тагил» (12+).

Где и когда? 4 июля в 18:00, встреча у памятника паровозу Черепановых.

О чём? Нижнетагильский театр кукол придумал новый формат спектакля — спектакль-прогулку. В нём сценой служат улицы города, а актёры играют свои роли в наушниках. В сопровождении кураторов участники действа пройдут по центральным улицам, скверам и завершат прогулку неподалёку от Нижнетагильского театра кукол.

Зачем идти? Чтобы вновь влюбиться в родной Нижний Тагил.

6. Первенство России по футболу среди команд III Дивизиона.

Где и когда? 3 июля в 17:00 на стадионе «Уралвагонзавод» (Ильича, 2а).

О чём? На поле встречаются команды «Уралец ТС» и «Иртыш-2». Это первая игра «Уральца» на стадионе Вагонки. Отныне все домашние матчи команда будет проводить на этом комфортном и современном стадионе.

Зачем идти? Чтобы поболеть за тагильчан.

Для любителей музыки

7. Концерт «Соседи по подъезду» (18+).

Где и когда? 3 июля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? В этот вечер в том самом баре за углом споют и сыграют музыкальные композиции Олег Вахрушев, Валерия Горбунова, Юлия Олюнина, Роман Долгих, Антон Серебрянников, Ася Марамыгина и многие другие.

Зачем идти? Чтобы отлично провести вечер субботы.

8. Концерт на набережной (16+).

Где и когда? 3 июля в 18:00 на набережной «Тагильская лагуна» напротив фонтана.

О чём? Тагильские музыканты исполнят каверы и авторские песни. Это уже десятый концерт на городской набережной.

Зачем идти? Чтобы послушать музыку и потанцевать на свежем воздухе.

Что посмотреть в кино

9. Триллер «Ледяной драйв» (16+).

Где и когда? С 25 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? В алмазной шахте произошло обрушение, людям, оказавшимся под завалами, не хватает воздуха. Единственный способ доставить оборудование с кислородом — проехать по тонкому тающему льду. Вес одного грузовика — 33 тонны, но по замёрзшей поверхности океана должна проехать колонна грузовых автомобилей.

Зачем идти? Чтобы сопереживать героям и узнать, чем закончится история.

10. Мультфильм «Огрики» (6+).

Где и когда? С 1 июля в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Семья Огриков на большом зелёном драконе прилетает в тихий город Нюхвиль, но там им никто не рад. Огрикам предстоит спасти весь город от надвигающейся опасности.

Зачем идти? Чтобы сходить в кино всей семьёй.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.