Тагильский weekend топ-10: Тотальный диктант, покорение Лисьей горы и космический концерт-беседа

О том, чем заняться с 9 по 11 апреля

Тёплая и солнечная рабочая неделя незаметно подошла к концу. Советуем вам в выходные не сидеть дома, а посетить интересные ивенты в городе. Подробно о лучших событиях уик-энда — в нашей подборке.

Новинки в кино

1. Боевик «Мортал Комбат» (18+).

Где и когда? С 8 апреля в кинотеатрах «Родина», «Россия», «Мягкий кинотеатр».

О чём? Боец Коул Янг ничего не знает о своём происхождении и уж тем более не подозревает, почему император Внешнего Мира Шан Цзун отправил за ним своего лучшего бойца. Беспокоясь о безопасности своей семьи, Коул отправляется на поиски Сони Блейд по указанию майора вооружённых сил, у которого есть такая же странная отметка в виде дракона, какую Коул носит с рождения. Коул оказывается в храме Лорда Рейдена, который предоставляет убежище тем, кто носит метку дракона, и начинает тренироваться вместе с опытными бойцами, чтобы сразиться с врагами из Внешнего Мира.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в мир приключений.

2. Мультфильм «100% волк» (6+).

Где и когда? С 8 апреля в кинотеатрах «Родина», «Россия», «Красногвардеец» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать таким, как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.

Зачем идти? Чтобы посмеяться от души и классно провести время вместе с семьёй.

3. Романтическая комедия «Будь моим Кириллом» (16+).

Где и когда? С 8 апреля в кинотеатрах «Родина», «Россия» и «Мягкий кинотеатр».

О чём? Неуверенная в себе девушка Саша врёт семье, что встречается с красавчиком Кириллом, хотя он — её тренер по бегу, с которым она боится даже заговорить. Муж сестры Паша знает правду, но у него и своих проблем хватает: у них с женой уже год не было секса. Записавшись вместе на беготерапию, Саша и Паша решают, что смогут убежать от проблем вместе.

Зачем идти? Чтобы отвлечься от своих забот и последить за чужими.

4. Ужасы «Кинотеатр кошмаров» (18+).

Где и когда? С 8 апреля в «Мягком кинотеатре».

О чём? Пятеро незнакомцев оказываются в странном кинотеатре, в репертуаре которого по фильму ужасов на каждого зрителя. Картины будто знают все тайные страхи любого и воплощают их на экране. Кажется, местный киномеханик — единственный, кто знает все секреты этого зловещего места.

Зачем идти? Чтобы ощутить мурашки на коже.

Полезно и увлекательно

5. День космонавтики в музее (0+).

Где и когда? 10 апреля в 15:00 в музее изобразительных искусств.

О чём? В честь Дня космонавтики в музее проведут для детей мастер-класс «Краски космоса», где ребята познают тайны Вселенной и создадут удивительные космические рисунки в техниках граттаж и аппликация.

Зачем идти? Чтобы интересно провести время с ребёнком.

6. Концерт-беседа, посвящённый Дню космонавтики (6+).

Где и когда? 11 апреля в 16:00 в музее изобразительных искусств.

О чём? Участники будут говорить о значимости полёта Гагарина в космос, о его влиянии на культуру и искусство, рассмотрят эволюцию представлений человечества о Вселенной и космосе. Также для любителей научной фантастики сотрудники музея подготовили мини-выставку книг на тему полёта в космос. Зрители увидят фрагменты из фильмов о космосе, кадры кинохроники космодрома Байконур.

Зачем идти? Чтобы узнать интересные факты о таинственном и манящем космосе.

7. Тотальный диктант (0+).

Где и когда? 10 апреля в 13:00 каждый сможет поучаствовать в диктанте в режиме онлайн.

О чём? Все желающие смогут написать диктант дома под одну из трансляций онлайн-марафона. После написания участникам предстоит дождаться онлайн-разбора своей части диктанта на сайте totaldict.ru от одного из членов Филологического совета и проверить себя самостоятельно.

Зачем идти? Чтобы проверить себя на грамотность одновременно с огромным количеством людей.

8. Чемпионат города по спортивному туризму на горных дистанциях (6+).

Где и когда? 11 апреля в 9:00 на Лисьей горе.

О чём? Спортсмены и любители гор смогут проверить свои силы в чемпионате города по спортивному туризму на горных дистанциях. Организаторы подготовили две дистанции: спортивную и любительскую для всех желающих. Недостающее снаряжение можно будет взять в ГСК под залог. Участникам необходимо заранее зарегистрироваться.

Зачем идти? Чтобы покорить Лисью гору.

Музыка

9. Концерт тагильской певицы Натальи Мишиной (18+).

Где и когда? 9 апреля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? В баре выступит вокалистка групп «Бэйкер Мэйкерс» и «Контрабанда» очаровательная Наташа Мишина. Она исполнит всем известные каверы в лаунж-обработке.

Зачем идти? Чтобы пятница запомнилась надолго.

10. Вечер джаза (16+).

Где и когда? 10 апреля в 20:00 в отеле Demidov Plaza.

О чём? Сотрудники отеля приглашают тагильчан провести вечер субботы под джазовую музыку в исполнении тагильской певицы Curly Brown.

Зачем идти? Чтобы насладиться красивым вокалом.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.