Тагильский weekend топ-10: страшная премьера, хиппи-вечеринка и грандиозная опера Вагнера

О том, чем заняться с 18 по 20 июня

Завершается третья неделя лета, и это значит, что уже пора набираться ярких впечатлений и эмоций, воспоминания о которых будут греть в холодное время года. Начинать можно в эти выходные — к счастью, они будут насыщены интересными событиями на любой вкус!

Самое-самое

1. День балалайки (0+).

Где и когда? 19 июня с 12:00 до 16:00 на объектах Нижнетагильского музея-заповедника.

О чём? Музей приглашает тагильчан на праздник, посвящённый одному из самых ярких и звонких народных инструментов. Вас ждут концерты фольклорных коллективов, квесты по миру ремёсел, мастер-классы, лекции. Праздник пройдёт в музее быта и ремёсел горнозаводского населения «Господский дом» (Тагильская, 26) и в музее подносного промысла «Дом Худояровых» (Тагильская, 24).

Зачем идти? Чтобы проникнуться русской культурой.

2. Фестиваль FUNNY HILLS (12+).

Где и когда? 19 июня с 13:00 до 21:00 в «АртРезиденции» в Черноисточинске.

О чём? Первый уральский фестиваль в стиле хиппи-шик. Гостей приглашают позаниматься йогой, попеть мантры, сходить в поход на гору, узнать предсказание гадалки, научиться рисовать мехенди и сделать оригинальные кадры в фотозоне с хиппи-мобилем. Хедлайнерами фестиваля станут группы «Море гор» и «ТимерТау», в которой играют музыканты из действующего состава «Агаты Кристи».

Зачем идти? Чтобы зажечь на необычной вечеринке под открытым небом.

3. Премьера спектакля «Крысолов» (18+).

Где и когда? 18 июня в 18:00 в Новом Молодёжном театре.

О чём? Экспериментальный спектакль художественного руководителя театра Антона Бутакова и актёра Игоря Макаревича. Спектакль — страшный сон с жуткой атмосферой разрушенного революцией города. Жанр постановки авторы определили как «революция себя». Постановка представлена в трёх различных пространствах театра, а количество зрителей ограничено 15 местами.

Зачем идти? Чтобы погрузиться в театральный эксперимент.



Подготовка к спектаклю / паблик Молодёжного театра во «ВКонтакте»



По музеям

4. Выставка «Зелёные святки» (0+).

Где и когда? С 17 июня в музее быта и ремёсел горнозаводского населения (ул. Тагильская, 26).

О чём? Выставка знакомит с церковными обрядами и народными традициями встречи праздника Святой Троицы на Урале. «Зелёные святки» — это народное название праздников весенне-летнего периода, знаменующего собой окончательный приход лета и расцвет плодородных сил природы. Троицкие праздники на Урале были наполнены обрядовыми играми и ритуалами: заготовкой и сбором троицкой зелени, завиванием берёзки, кумлением, молодёжными гуляниями. С ними и познакомятся гости выставки.

Зачем идти? Чтобы узнать что-то новое.

5. Экскурсия по Парку советской скульптуры (0+).

Где и когда? 19 июня в 16:00 в Парке советской скульптуры Нижнетагильского музея искусств.

О чём? Гости узнают, как каждая из скульптур попала в парк, где она находилась до этого, как проходил процесс реставрации. А также о художественных и исторических особенностях советской парковой скульптуры.

Зачем идти? Чтобы окунуться в историю.



паблик Нижнетагильского музея изобразительных искусств во «ВКонтакте»



6. Мастер-класс «Весёлое панно» (6+).

Где и когда? 20 июня в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Участники создадут весёлый сувенир — яркое панно из фольги в технике тиснения.

Зачем идти? Чтобы выразить себя в творчестве.

Музыкальные впечатления

7. Концерт Александра Волостникова и Дарьи Зуевой (18+).

Где и когда? 18 июня в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Гитарист и вокалистка из Екатеринбурга Александр Волостников и Дарья Зуева исполнят чарующие композиции.

Зачем идти? Чтобы уютно провести вечер пятницы.

8. Концерт международного молодёжного Чайковский-оркестра (6+).

Где и когда? 19 июня в 17:00 в Нижнетагильской филармонии.

О чём? Слушателей ждёт премьера — концертное исполнение оперы Вагнера «Золото Рейна». Масштабный пролог из «Кольца нибелунга» исполнит международный молодёжный Чайковский-оркестр при участии солистов ведущих театров и концертных организаций России и Германии. Премьера концерта значится в программе событий Года Германии в России.

Зачем идти? Чтобы не пропустить самый грандиозный классический концерт этого лета.

Киноновинки

9. Боевик «Телохранитель жены киллера» (18+).

Где и когда? С 16 июня в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр DEPO», с 3 июля в «Красногвардейце».

О чём? Профессиональный телохранитель Майкл Брайс, киллер Дариус Кинкейд и его эксцентричная жена Соня отправятся на Амальфитанское побережье, чтобы остановить кибератаку, которая может привести к краху Европейского союза.

Зачем идти? Чтобы увидеть на одном экране Сальму Хайек, Райана Рейнольдса, Моргана Фримана, Антонио Бандераса и Сэмюэля Л. Джексона.

10. Мультфильм «Лука» (6+).

Где и когда? С 17 июня в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D» и «Мягкий кинотеатр DEPO», с 3 июля в «Красногвардейце».

О чём? Свои незабываемые каникулы мальчик по имени Лука проводит в красивом приморском городке, расположенном на итальянской Ривьере. Ни одно приключение Луки не обходится без участия его нового лучшего друга, и беззаботность отдыха омрачает лишь тот факт, что на самом деле в облике мальчика скрывается морской монстр из глубин лагуны, на берегу которой стоит городок.

Зачем идти? Чтобы увидеть солнечную анимационную фантазию с итальянским колоритом.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.