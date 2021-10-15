Тагильский weekend топ-10: рок-фестиваль, новая выставка и открытый показ документальных фильмов

О том, чем заняться с 15 по 17 октября

В мировых культурах пятница имеет самые разные значения: она символизирует Венеру, богиню-кошку и даже традиционный национальный пост. У нас всё проще: пятница — это день, когда мы рассказываем вам о лучших событиях наступающих выходных.

Много музыки

1. Рок-фестиваль (16+).

Где и когда? 16 октября в 14:00 в креативном кластере «Самородок» (пр. Мира, 49/24).

О чём? На сцене выступят около 20 исполнителей и более 10 рок-групп: «Два по 100» INTRUDERS, «Женитьба Хрюши» и многие другие. Ведущие — рок-музыкант и продюсер Вадим Самойлов, шоумен и ведущий «Экорадио» Евгений Шевченко. Фестиваль продлится около шести часов. Вход свободный.

Зачем идти? Чтобы послушать тагильский рок.

2. Гора песен (18+).

Где и когда? 15 октября в 19:00 в баре «Гора».

О чём? «Гора песен» — это проект гитариста Дмитрия Перова, в рамках которого музыканты Нижнего Тагила исполняют свои песни в баре. Встреча пройдёт в 13-й раз. Гостей ждёт много разной музыки.

Зачем идти? Чтобы поддержать местных музыкантов.

3. Концерт Дмитрия Перова «С песней по жизни» (12+).

Где и когда? 16 октября в 16:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Энергичный автор-исполнитель Дмитрий Перов исполнит свои произведения и творения его любимых авторов. В своём творчестве Перов мастерски передаёт настроение и впечатление, дарит слушателям незабываемые эмоции.

Зачем идти? Чтобы отдохнуть под звуки гитары.

4. Фестиваль фортепианной музыки «Посвящение Вере Лотар-Шевченко» (12+).

Где и когда? 15 октября в 18:30 в Нижнетагильской филармонии (Ленина, 31).

О чём? В рамках проекта, посвящённого выдающейся пианистке, на сцене Нижнетагильской филармонии выступят воспитанники музыкальных школ города, а также победитель Первого международного конкурса имени Веры Лотар-Шевченко Филипп Копачевский. Солист выступал с лучшими оркестрами, в числе которых Английский камерный оркестр, Академический симфонический оркестр Московской филармонии и не только.

Зачем идти? Чтобы послушать великолепное фортепьяно.

5. Концерт Лейлы Бургардт (16+).

Где и когда? 15 октября в 20:30 в ресторане Rush (Красноармейская, 42а).

О чём? Гостей ждёт много вкусной еды и выступление очаровательной тагильской певицы Лейлы Бургардт.

Зачем идти? Чтобы есть, петь и танцевать.

Интересное в музее

6. Выставка к 300-летию города «Тагил. Симфония Трудовой славы» (6+).

Где и когда? С 11 октября по 5 декабря в музее изобразительных искусств (Уральская, 7).

О чём? На выставке вы увидите произведения живописи и скульптуры уральских художников, воспевающих красоту индустриальной составляющей города — шахт, металлургических цехов — и человека труда. Также на выставке представлены образцы металлов и камней, добываемых в нашем городе. Экскурсия включает интерактивные элементы, которые доступно расскажут детям о непростом труде простых рабочих.

Зачем идти? Чтобы узнать историю своего города.

7. Беседа «История одной чашки» (12+).

Где и когда? 16 октября в 16:00 в музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Фарфоровая чашка, которая хранится в вашей семье, порой не просто утилитарная вещь, но самое настоящее произведение искусства, отблеск эпохи. К тому же фарфор — символ уюта, отражение семейных традиций. Музей предлагает поучаствовать в тёплой дружеской беседе, поговорить о фарфоре, рассказать истории, связанные с любимой фарфоровой чашкой, и показать свою семейную реликвию.

Зачем идти? Чтобы узнать ценность домашней чашки.

Много кино

8. Мультфильм «Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+).

Где и когда? С 14 октября в «Мягком кинотеатре», «Красногвардейце», «Родине 3D» и «России».

О чём? Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие.

Зачем идти? Чтобы посмеяться всей семьёй.

9. Триллер «Исчезнувший» (16+).

Где и когда? С 14 октября в «Мягком кинотеатре», «Родине 3D» и «России».

О чём? Во время очередной командировки Эдмонд узнаёт, что в детском лагере пропал его семилетний сын. Версий у следствия много, но зацепок нет совсем. Когда детектива, который связывает исчезновение ребёнка с профессиональной деятельностью Эдмонда, отстраняют от дела, отец сам берётся за поиски. Он полон решимости сделать всё возможное, чтобы раскрыть тайну исчезновения сына.

Зачем идти? Чтобы пощекотать нервы.

10. Открытый фестиваль документального кино «Россия» (6+).

Где и когда? С 15 по 20 октября в кинотеатре «Красногвардеец» и Центральной городской библиотеке. Вход бесплатный.

О чём? Конкурсная программа разделена на документальные и телевизионные фильмы. В афише фестиваля 63 ленты. В числе участников — авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Владивостока, Бишкека, Тбилиси и других городов. С полной программой фестиваля можно познакомиться на сайте «Красногвардейца».

Зачем идти? Чтобы посмотреть лучшие документальные ленты 2021 года.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.