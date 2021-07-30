Тагильский weekend топ-10: плаваем на сапбордах, гуляем по историческим местам и смотрим отреставрированный киношедевр «Основной инстинкт»

О том, чем заняться с 30 июля по 1 августа

В эту рабочую неделю погода не баловала нас теплом и солнцем, да и выходные обещают быть дождливыми. Но грустить не нужно, ведь хорошее настроение зависит от нас самих! Раскрасить этот уик-энд поможет наша традиционная подборка лучших событий Нижнего Тагила.

На свежем воздухе

1. Благотворительная прогулка на сапбордах (6+).

Где и когда? 1 августа на Тагильском пруду.

О чём? В это воскресенье совместно с благотворительным фондом «Живи, малыш» организаторы проведут сап-прогулку по акватории Тагильского пруда. Вырученные средства будут переданы в фонд. Под руководством инструкторов тагильчане смогут поплавать на сап-доске по Тагильскому пруду. Подробности о прогулке ищите в аккаунте проекта «Сап-сёрфинг в горах» в Instagram.

Зачем идти? Чтобы попробовать что-то новое и помочь детям.

2. Веломарафон «Седой Медведь — 2021» (16+).

Где и когда? 31 июля на горе Белой.

О чём? Третий этап традиционного кросс-кантри-веломарафона пройдёт на ГЛК «Гора Белая». Соревнования проводятся среди спортсменов Свердловской области и других регионов страны. Участники смогут проехать по территории Висимского заповедника, увидеть месторождения золота и платины начала XIX века и старые прииски. Всего велосипедисты преодолеют 65 километров с набором высоты 1600 метров.

Зачем идти? Чтобы полюбоваться уральской природой.



Фото: Центр развития туризма Нижнего Тагила



Музейный вояж

3. Семейный праздник «Жаркий день в музее (0+)».

Где и когда? 1 августа в 13:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? В этот день в музее вы научитесь делать рисунки на асфальте в стиле гиперреализма, а также сможете создать вместе с детьми сквиш-гитару и познакомиться с кантри-музыкой.

Зачем идти? Чтобы весело провести время всей семьёй.

4. Мастер-класс «Народная кукла День и Ночь» (0+).

Где и когда? 31 июля в 15:00 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств (Уральская, 4).

О чём? Гостям музея предлагают сделать народную куколку «День и Ночь». Издавна она символизировала хранительницу домашнего очага. Каждое утро куколку поворачивали светлой стороной и просили об удачном дне. Вечером её меняли на тёмную и желали спокойной ночи, крепкого здоровья всем членам семьи.

Зачем идти? Чтобы сделать своими руками красивую куколку и узнать больше о народной культуре.



Фото: Нижнетагильский музей изобразительных искусств



5. Пешеходная экскурсия «По улице Тагильской» (6+).

Где и когда? 31 июля в 13:00 в Музее истории подносного промысла «Дом Худояровых» (Тагильская, 24).

О чём? Прогулка по историческому центру Нижнего Тагила познакомит с историей города.

Зачем идти? Чтобы прогуляться по одной из старейших улиц.

6. Пешеходная экскурсия в музее-заповеднике «Лисья гора» (6+).

Где и когда? 31 июля в 13:00, встреча в выставочных залах музея (Ленина, 1).

О чём? Лисья гора — знаковое место для тагильчан. Во многом благодаря ей определилось местоположение плотины и железоделательного завода Демидовых. В эту субботу можно прогуляться на Лисью гору, узнать про её происхождение и секреты строительства плотины.

Зачем идти? Чтобы полюбоваться панорамой города и познакомиться с легендами старого Тагила.



Фото: Артём Тимашев



7. Пешеходная экскурсия «Вокруг Базарной площади» (12+).

Где и когда? 31 июля в 13:00 в Историко-краеведческом музее (Ленина, 1).

О чём? Кто жил на улице Александровской в середине XIX века, что такое доходные дома, где располагался один из первых кинотеатров, чем торговали на Базарной площади и какие ограничения были введены для приезжих торговцев? Об этом тагильчанам расскажут на пешеходной экскурсии.

Зачем идти? Чтобы поближе познакомиться с историей города.

Для любителей музыки

8. Музыканты из Екатеринбурга в баре «Гора» (18+).

Где и когда? 30 июля в 20:00 в баре «Гора» (Огаркова, 2).

О чём? Гости из Екатеринбурга Аня Воробьёва и Александр Волостников не первый раз сыграют в том самом баре за углом. Дуэт очарует гостей сочетанием вокала и гитарных струн.

Зачем идти? Чтобы послушать живую музыку.

Киноновинки

9. Приключения «Круиз по джунглям» (12+).

Где и когда? С 25 июня в «Мягком кинотеатре», кинотеатрах «Россия» и «Родина 3D».

О чём? Фильм о путешествии вглубь джунглей Амазонки, куда на поиски редчайшего артефакта родом из преданий южноамериканских индейцев отправится отважный археолог Лили Хаутон (Эмили Блант) и её помощник, лучший речной шкипер на всей Амазонке Фрэнк (Дуэйн Джонсон).

Зачем идти? Чтобы посмотреть новый фильм от компании Disney.

10. Триллер «Основной инстинкт» (18+).

Где и когда? С 29 июля в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Режиссёрская отреставрированная версия кинохита Пола Верховена впервые будет показана в российских кинотеатрах. Реставрация фильма была сделана с оригинального негатива под руководством самого режиссёра. Премьера «Основного инстинкта» состоялась на открытии Каннского кинофестиваля в 1992 году. По сюжету Майкл Дуглас в роли детектива Ника Кэррэна ведёт расследование жестокого убийства на сексуальной почве.

Зачем идти? Чтобы увидеть легендарный эротический триллер Пола Верховена без купюр.