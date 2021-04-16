Тагильский weekend топ-10: новый «Чернобыль», катамараны в центре города и чарующий джаз

О том, чем заняться с 16 по 18 апреля

Выходные всегда пролетают быстро, но запомнить их надолго вам поможет наша пятничная подборка самых-самых событий. Главное — ничего не пропустить и везде успеть!

Хочу в кино!

1. Драма «Чернобыль» (12+).

Где и когда? С 15 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Первый масштабный российский фильм, рассказывающий о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и людях, которым ценой своей жизни удалось предотвратить глобальную катастрофу. Главный герой — пожарный Алексей. Отправиться вместе с ним в опасную вылазку вызвались инженер Валерка и военный водолаз Борис. Группе предстоит спуститься в пекло и предотвратить, возможно, самый страшный исход катастрофы.

Зачем идти? Чтобы увидеть новую режиссёрскую работу Данилы Козловского и сравнить её с нашумевшим сериалом HBO.

2. Триллер «Гениальное ограбление» (16+).

Где и когда? С 15 апреля марта в «Мягком кинотеатре DEPO».

О чём? Юный гений Том Джонсон (Фредди Хаймор) решил проникнуть в сейф Королевского банка Испании во время финала чемпионата мира по футболу. Пока глаза всей планеты прикованы к игре, он постарается украсть таинственные и бесценные артефакты. На дело у него есть только 105 минут.

Зачем идти? Чтобы насладиться захватывающим приключением в стиле фильмов про друзей Оушена.

3. Мультфильм «От винта 2» (6+).

Где и когда? С 15 апреля в кинотеатрах «Россия», «Родина 3D», «Мягкий кинотеатр DEPO» и «Красногвардеец».

О чём? Новые головокружительные приключения самолёта-истребителя по имени Витязь.

Современные электролёты пришли на смену старой дизельной технике, и Витязь был отправлен в запас. Но когда на город нападают пришельцы, которые охотятся за энергией, Витязь вновь взмывает в небо, чтобы спасти землю.

Зачем идти? Чтобы увидеть продолжение доброго российского мультфильма.

4. Драма «Уроки фарси» (16+).

Где и когда? С 8 апреля эксклюзивно в кинотеатре «Красногвардеец».

О чём? Этот фильм расскажет о том, как в 1942 году Жиль Кремье, бельгиец еврейского происхождения, оказавшись в концлагере, выдаёт себя за перса — ведь это единственная возможность остаться в живых. Эта ложь спасает ему жизнь, но Жиль даже не может себе представить, какой ценой. Немецкие солдаты, довольные таким редким уловом, приводят Жиля к Клаусу Коху, повару в концлагере, который мечтает, как только закончится война, уехать в Иран и открыть там ресторан. Кох ищет настоящего перса, который научит его говорить на персидском языке. Так начинается история Жиля Кремье и Клауса Коха — еврея и немца, узника и тюремщика, ученика и учителя.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с картиной, получившей положительные оценки зрителей и жюри Берлинале.

По музеям

5. Лекция «Дистантная модель управления в имениях Строгановых в XVIII–XIX веках» (12+).

Где и когда? 17 апреля в 14:00 в Историко-краеведческом музее.

О чём? Кандидат исторических наук доцент Татьяна Мезенина познакомит слушателей с династией крупнейших землевладельцев, предпринимателей, государственных деятелей Строгановых. В отличие от своих предков, потомки первых Строгановых жили вдали от своих владений и в XVIII–XIX веках создали дистантную систему их управления. На мероприятие действует предварительная регистрация по телефону 8 (3435) 37-02-01 (доб. номер 330 или 331).

Зачем идти? Чтобы развить свою эрудицию.

6. Концерт группы «Женитьба хрюши» (12+).

Где и когда? 18 апреля в 15:30 в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.

О чём? Выступления вокально-экспериментального ансамбля «Женитьба ХрюШи» — это всегда весело и необычно. Репертуар группы эксцентричен, ироничен и разнообразен. Они исполняют песни на собственные стихи, стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого.

Зачем идти? Чтобы отлично провести время.

На свежий воздух

7. Чемпионат города по спортивному туризму (6+).

Где и когда? 17 апреля с 10:00 в парке «Народный».

О чём? На реке Тагил будут соревноваться местные гребцы. Спортсмены будут состязаться на двухместных и четырёхместных сплавных катамаранах.

Зачем идти? Чтобы поддержать спортсменов и провести время на свежем воздухе.

На вечеринку

8. Концерт резидентов клуба EverJazz из Екатеринбурга (18+).

Где и когда? 16 апреля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Чарующие джазовые стандарты, романтичный соул и шедевральную игру на гитаре подарят слушателям резидент EverJazz и «Шалом Шанхай» Макс Юдин, музыкант группы The Travelling Orchestra Кирилл Терентьев и очаровательная певица Флора Бичахчян.

Зачем идти? Чтобы снова влюбиться в джаз.

9. Концерт кавер-группы «Контрабанда» (18+).

Где и когда? 17 апреля в 19:00 в кафе «Старый Тбилиси».

О чём? Качественный вокал и зажигательная музыка. Популярный в городе коллектив исполнит хиты российских и зарубежных исполнителей в авторских аранжировках.

Зачем идти? Чтобы танцевать и веселиться.

10. Концерт группы «Соседи по подъезду» (18+).

Где и когда? 17 апреля в 20:00 в баре «Гора».

О чём? Крутые и талантливые ребята — Олег Вахрушев, Юлия Олюнина, Валерия Горбунова, Антон Серебренников, Роман Долгих — объединились, чтобы порадовать слушателей новым качественным звучанием.

Зачем идти? Чтобы познакомиться с новым музыкальным коллективом.

Читайте «Тагильский weekend» «Афиши МС», будьте в курсе всех значимых ивентов Нижнего Тагила! А также помните: на всех массовых мероприятиях нужно иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию и приобретать билеты заранее, ведь одну площадку может посещать ограниченное число зрителей.