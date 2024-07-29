Тагильский «Уралец-ТС» в Барнауле уступил «Динамо»

В минувшую субботу в рамках 14-го тура первенства России Дивизиона «Б» Второй лиги тагильский ФК «Уралец-ТС» в Барнауле встречался с местным «Динамо». Начало матча можно занести в актив тагильской команды: на 28-й минуте счёт открыл подключившийся к атаке защитник гостей Даниил Герасимов. И хотя футболисты «Динамо» периодически атаковали чаще и острее, распечатать ворота тагильчан в первом тайме им не удалось.

После перерыва хозяева только усилили натиск и уже на 48-й минуте сравняли счёт. Спустя три минуты барнаульцы вышли вперёд, а на 62-й минуте счёт был 3:1 и сохранился до финального свистка.

После 14 игр у команды из Нижнего Тагила 8-е место в турнирной таблице. Следующую игру тагильчане проведут дома 4 августа с «Акрон-2».