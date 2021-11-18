«Тагильский трамвай» с 17 ноября изменил расписание маршрутов № 1, 10, 12 

С 17 ноября изменилось расписание трамваев, об этом сообщается на сайте «Тагильского трамвая».

В рабочие и выходные дни сдвигаются отправления трамваев: № 12 от ул. Островского с 20:57 на 21:02; от вокзала с 21:10 на 21:15; от Пихтовых гор до депо «Новая Кушва» с 21:50 на 21:56.

В рабочие дни трамвай маршрута № 1 в 19:10 от улицы Островского будет следовать по маршруту № 12 до Пихтовых гор, обратно — в 20:05. Рейс трамвая № 12 в 19:23 от Пихтовых гор укоротится до депо «Новая Кушва».

Также из-за вышеперечисленных изменений корректируется расписание рейсов маршрута № 10 в рабочие дни. Отправления трамваев от конечной УВЗ в 19:42, 21:31 и 22:02 сдвигаются на 19:43, 21:28 и 22:00 соответственно. Обратные отправления в 20:07, 21:54 и 22:26 от трамвайного кольца на Пихтовых горах сдвигаются на 20:08, 21:51 и 22:23.

Актуальное расписание трамваев можно посмотреть на сайте «Тагильского трамвая».