«Тагильский трамвай» приглашает на бесплатные курсы для будущих вагоновожатых. Зарплаты вас приятно удивят 

МУП «Тагильский трамвай» с 11 июля открывает набор в новую группу на обучение по профессии «Водитель трамвая». Бесплатное обучение проводится транспортной компанией совместно с Нижнетагильским горно-металлургическим колледжем. Занятия стартуют в сентябре.

Как сообщается на сайте МУП «Тагильский трамвай», обучение состоит из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть займёт 3 месяца и будет проходить в здании бывшего училища на Циолковского, 41. Практическая часть продлится 2,5-3 месяца в одном из трамвайных депо: на Вагонке или на Новой Кушве в дневную и ночную смены.

Перед началом занятий необходимо пройти собеседование и две медицинские комиссии (на водителя и на профессию «Водитель трамвая»). Без этих справок в группу вас не зачислят. Кроме того, возраст кандидатов на момент окончания обучения должен быть не менее 21 года.

После получения водительского удостоверения выпускнику предложат трудоустройство в МУП «Тагильский трамвай». Предприятие обещает зарплату от 24,8 тысяч рублей. При этом средняя заработная плата водителя трамвая достигает 37,5 тысяч рублей и даже выше, отмечают в компании. Возможно увеличение зарплаты за надбавки за класс квалификации, работу в ночное время, работу на сложном маршруте и т.д.

«С 2018 года профессии водитель трамвая возвращена сетка вредности: она позволяет работнику досрочно выйти на пенсию. Работа в “Тагильском трамвае” — это стабильная официальная заработная плата без задержек, полная занятость, полный соцпакет», – говорят в МУПе.

Тем, кто хочет пройти бесплатное обучение, нужно заполнить анкету. Справки по телефонам отдела кадров: 8 (3435) 25-43-53, 8(950)-630-03-94.