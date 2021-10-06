«Тагильский трамвай» хочет купить новый автомобиль Skoda за 1,9 млн рублей для нужд предприятия

«Тагильский трамвай» приобретёт новый автомобиль Skoda модели Octavia Active Plus. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте администрации Нижнего Тагила.

По словам директора «Тагильского трамвая» Игоря Темнова, в этом году в бюджете организации запланирована покупка автомобиля для нужд муниципального предприятия.

«Тот транспорт, который мы используем сейчас, требует постоянного дорогостоящего ремонта, деньги вкладывать в него нецелесообразно, так как это автомобиль Волга 1993 года», – сказал директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов.

Новый автотранспорт приобретут у официального дилера компании Skoda. Стоимость сделки составит 1 млн 870 тысяч рублей. Согласно документации, автомобиль должен быть белого цвета, с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Под капотом должно быть 110 лошадиных сил, сказано в постановлении.