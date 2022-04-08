Тагильский ТЦ «Лента» показал видео с похищением батареек, но воришки пока не установлены

Торговый центр «Лента» в Нижнем Тагиле предоставил видео кражи использованных батареек со склада. На записи камеры видеонаблюдения видно, как двое мужчин вынесли с территории магазина несколько пластиковых вёдер, предположительно, с элементами питания.

Ранее в пресс-службе торговой сети заявили, что виновники установлены, но в полиции эту информацию опровергли. Как заявили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», с заявлением о краже представители ТЦ обратились к ним только сегодня, 8 апреля, и предоставили видео, которое было снято ещё 25 марта. Сотрудники ТЦ якобы опознали мужчин на видеозаписи, сейчас эта информация проверяется правоохранителями.

«Двое граждан проникли на территорию грузового двора и похитили 10 пластиковых вёдер с батарейками. Они рассыпали элементы питания, которые предназначались для утилизации», — сообщили v-tagile.ru в пресс-службе «Ленты».

Напомним, 6 апреля в сообществе «Типичный тагильчанин» появились снимки свалки неутилизированных батареек. Под постом началось бурное обсуждение проблемы, некоторые из жителей города даже оформили электронное заявление в Генеральную прокуратуру РФ. Собственную проверку также начала Нижнетагильская природоохранная прокуратура и сотрудники отдела полиции № 20.

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