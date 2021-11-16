Тагильский следователь СК выкладывал в TikTok матерные ролики (ВИДЕО)

В Сети появилось видео, на котором старший следователь следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Иван Владимиров рассказывает матерные анекдоты. На необычное хобби сотрудника СК обратила внимание тагильчанка, проходившая свидетельницей по одному из дел, которое вёл Владимиров.

Свои ролики следователь Владимиров выкладывал в TikTok. На них он с пивной кружкой в руках синхронно открывает рот под аудиоряд. При этом в речи за кадром используется обсценная лексика.

Женщина оставила жалобу на сайте Генпрокуратуры и Следственного комитета. По её мнению, подобное поведение сотрудника правоохранительных органов неэтично и позорит честь мундира.

Известно, что Иван Владимиров до Нижнего Тагила проходил службу в МО МВД «Кировградское» в должности следователя.

В пресс-службе Следственного управления по Свердловской области от комментариев воздержались. Сейчас аккаунт Владимирова закрыт и недоступен для просмотра.