Тагильский слаломист Дмитрий Храмцов завоевал в составе сборной России золото на первенстве Европы

Воспитанник Нижнетагильской спортшколы «Уралец» Дмитрий Храмцов завоевал золото в составе сборной России на первенстве Европы по гребному слалому для спортсменов до 23 лет. Состязания проходят сейчас в Польше. На них россиянам удалось показать лучший результат в гонках на каноэ, они преодолели дистанцию канала за 108,10 секунды. В состав сборной вошли, помимо Храмцова, также Павел Котов и Михаил Круглов. Серебро получили спортсмены из Чехии, бронза — у Германии.

Также Дмитрий Храмцов завоевал бронзовую медаль первенства Европы среди юниоров в каноэ-одиночке. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала тренер спортсмена Ольга Гвоздева.

Отметим, в этом году в первенстве принимают участие команды из 23 стран Европы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции состязания на реке Висле в Кракове закрыты для зрителей.