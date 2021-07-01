«Тагильский поднос» вновь вошёл в число лучших товаров России

Компания «Тагильский поднос» по производству лаковых подносов из Нижнего Тагила в третий раз вышла в финал регионального этапа конкурса «100 лучших товаров России». Итоги были подведены 29 июня в Екатеринбурге в здании ФБУ «Уралтест».

Свои товары и услуги на конкурс качества в этом году представили 13 уральских предприятий. Руководитель тагильского предприятия Андрей Васильев получил диплом и статуэтку «100 лучших товаров России».

Результаты федерального этапа объявят в декабре 2021 года.