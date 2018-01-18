Тагильский общественник предупредил об эвакуации машин, мешающих уборке снега в центре города

18.01.2018 16:51
Тагильский общественник предупредил об эвакуации машин, мешающих уборке снега в центре города

Сегодня с 20:00 МУП «Тагилдорстрой» будет производить уборку снега с проезжей части и тротуаров на улице Газетной, от Красноармейской до Октябрьской революции. Закончить работы запланировано до шести часов утра. По словам председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, в районе работы снегоуборочной техники будет работать автоэвакуатор. Однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

«Никаких согласований с ГИБДД о работе с эвакуаторами не было, а без сотрудников ДПС эвакуировать автотранспортное средство нельзя, заявили АН “Между строк” в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Сегодня мы в усиленном составе будем дежурить в местах массового скопления людей».

Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин также не подтвердил информацию об эвакуаторах. По мнению дорожника, такое заявление общественником было сделано, чтобы напугать автовладельцев и заставить их перепарковать свои автомобили с проезжей части и тротуаров.

Уборка снега ведётся во всех районах города, рассказал сегодня на заседании думской комиссии начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко. С начала зимы, по его словам, было вывезено 17 тысяч тонн снега. Ведётся подсыпка противогололёдным реагентом.

«Мы используем бионорд. В течение трёх лет до этого использовался галит, материал сертифицированный, но он имел какое-то негативное влияние на растения. Бионорд прошёл все виды санитарно-эпидемиологических исследований. Есть нормы по его использованию… Многие жалуются, что в кашу всё превращается. Эту массу нужно просто вовремя вывозить, мы с дорожниками обговорили эти вопросы. Сегодня “Тагилдорстроем” закуплено порядка шести единиц дорожной техники, у УБТ две единицы техники появились, которые убирают этот снег. Мы исключили использование бионорда на тротуарах, там используется только шлак или щебень мелкой фракции, песок», сказал Владимир Юрченко сегодня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Ранее по результатам проверки за содержанием улично-дорожной сети сотрудниками Госавтоинспекции в отношении юридических лиц МУП «Тагилдорстрой» и АО «Свердловскавтодор» составлены административные протоколы за невыполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений по обеспечению безопасности дорожного движения.

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