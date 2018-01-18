Тагильский общественник предупредил об эвакуации машин, мешающих уборке снега в центре города

Сегодня с 20:00 МУП «Тагилдорстрой» будет производить уборку снега с проезжей части и тротуаров на улице Газетной, от Красноармейской до Октябрьской революции. Закончить работы запланировано до шести часов утра. По словам председателя ОД «Тагил без ям» Никиты Чапурина, в районе работы снегоуборочной техники будет работать автоэвакуатор. Однако в ГИБДД эту информацию опровергли.

«Никаких согласований с ГИБДД о работе с эвакуаторами не было, а без сотрудников ДПС эвакуировать автотранспортное средство нельзя, — заявили АН “Между строк” в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. — Сегодня мы в усиленном составе будем дежурить в местах массового скопления людей».

Директор МУП «Тагилдорстрой» Дмитрий Халтурин также не подтвердил информацию об эвакуаторах. По мнению дорожника, такое заявление общественником было сделано, чтобы напугать автовладельцев и заставить их перепарковать свои автомобили с проезжей части и тротуаров.

Уборка снега ведётся во всех районах города, рассказал сегодня на заседании думской комиссии начальник управления горхозяйством Владимир Юрченко. С начала зимы, по его словам, было вывезено 17 тысяч тонн снега. Ведётся подсыпка противогололёдным реагентом.

«Мы используем бионорд. В течение трёх лет до этого использовался галит, материал сертифицированный, но он имел какое-то негативное влияние на растения. Бионорд прошёл все виды санитарно-эпидемиологических исследований. Есть нормы по его использованию… Многие жалуются, что в кашу всё превращается. Эту массу нужно просто вовремя вывозить, мы с дорожниками обговорили эти вопросы. Сегодня “Тагилдорстроем” закуплено порядка шести единиц дорожной техники, у УБТ две единицы техники появились, которые убирают этот снег. Мы исключили использование бионорда на тротуарах, там используется только шлак или щебень мелкой фракции, песок», — сказал Владимир Юрченко сегодня на заседании думской комиссии по городскому хозяйству.

Ранее по результатам проверки за содержанием улично-дорожной сети сотрудниками Госавтоинспекции в отношении юридических лиц МУП «Тагилдорстрой» и АО «Свердловскавтодор» составлены административные протоколы за невыполнение ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений по обеспечению безопасности дорожного движения.