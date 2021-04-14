Тагильский муниципальный детский спортлагерь «Золотой луг» получит крытый спортзал и станет всесезонным

В детском оздоровительном лагере «Золотой луг», который находится под Нижним Тагилом в районе станции Анатольской, собираются построить зал для занятий по волейболу и баскетболу. Сейчас в оздоровительном учреждении нет помещения, где можно было бы заниматься игровыми видами спорта в плохую погоду. Ранее был проведён конкурс на проектирование спортивного здания, который выиграла компания «Союз-Пермь». Но подрядчик не справился с заданием, и сейчас предпроектную деятельность ведёт МУП «Тагилгражданпроект».

На заседании городской думы начальник управления по развитию физической культуры, спорта и молодёжной политики администрации Нижнего Тагила Ирина Еремеева показала предварительный проект спортивного зала.

«Спортивный зал должен быть универсальным. Сейчас волейбол и баскетбол проводятся на улице. Но когда идёт дождь, естественно, заниматься ребятам невозможно, поэтому нам нужен спортивный зал, который будет соответствовать определённым требованиям. Так, в этом объекте должно быть предусмотрено отопление. В дальнейшем мы планируем переход лагеря на круглогодичный режим работы. И здание должно функционировать в любое время года», — рассказала Ирина Еремеева.

Согласно проекту, в здании будет стандартная площадка размером 36 на 18 метров для волейбола и баскетбола. Также внутри будут располагаться подсобные помещения, раздевалки, душевые, гардероб, тренерская, инвентарная комнаты и туалет. Место под будущую постройку уже выделено.

По словам Ирины Еремеевой, закрытых корпусов для занятий спортом в лагере нет. Есть зал для дзюдоистов и небольшое помещение для гимнастов. Оба находятся непосредственно в корпусе, а все остальные площадки для занятий спортом располагаются на открытом воздухе.

Прошлым летом оздоровительная кампания в лагере прошла в усечённом режиме. Были проведены три смены продолжительностью 14 дней. За это время было оздоровлено 282 ребёнка. В этом году планируют провести уже пять смен также по 14 дней. Ограничения руководство лагеря отменять не собирается. Предполагается организовать лагерные смены в полной обсервации. Перед заездом педагоги и дети должны будут сдать тесты ПЦР и оставаться на протяжении всей смены в лагере. Родительские дни в этом году так же, как и в прошлом, не планируются.