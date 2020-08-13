Экономика

Тагильский металлопрокат используют для строительства завода Hyundai WIA Rus

13.08.2020 15:22
Тагильский металлопрокат используют для строительства завода Hyundai WIA Rus

ЕВРАЗ поставил около 900 тонн металлопроката для строительства завода по производству двигателей Hyundai WIA Rus площадью более 36 тысяч квадратных метров. Возведение масштабного объекта началось в Санкт-Петербурге в конце июня. Инвестиции в проект должны составить более 13 млрд рублей.

Отгрузку 900 тонн металлопроката производила трейдинговая компания «ЕВРАЗ Металл Инпром» (ЕМИ), рассказали АН «Между строк» в пресс-службе холдинга. Это был фасонный и сортовой прокат производства ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК — двутавр, уголки и швеллер. До конца 2020 года планируется произвести ещё несколько поставок. Производственную линию нового завода запустят уже в октябре 2021 года.

«Металлопрокат ЕВРАЗа активно используют в промышленном строительстве, отметил гендиректор ЕМИ Сергей Синцов. Мы участвуем во всех крупных проектах России. Это говорит о высоком уровне качества продукции, реализуемой ЕМИ, и доверии к нам со стороны заказчиков».

Отметим, ЕВРАЗ НТМК выпускает более 300 видов двутавров. Кроме того, он является единственным в России производителем цельнокатаных строительных балок высокой прочности. Металлопрокат обладает лучшей несущей способностью, выдерживает высокий уровень напряжения, даёт экономию металла.

Фото: ЕВРАЗ
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