Тагильский инвестор стал жертвой екатеринбургского финансиста и недосчитался почти 7 миллионов рублей

Житель Нижнего Тагила Василий (имя изменено. — Прим. ред.) в 2018 году решил инвестировать свои сбережения в проект «Like Центр». Тагильчанин обратился к Алексею Крайнову, финансисту из Екатеринбурга и владельцу компании «Лайк Бизнес» («Like Центр» в Екатеринбурге), которая ранее работала по франшизе с группой компаний Like. Василий вложил 1 млн рублей, ожидая получить около 6–7 млн рублей дивидендов. В итоге мужчина не смог вернуть даже вложенную сумму, но вместо объяснений или извинений Крайнов предложил ему инвестировать ещё 5 миллионов.

«Весной 2018 года я заключил соглашение с ООО “Финстартер”, а фактически — с единственным участником общества Алексеем Крайновым. Компания Крайнова продавала бизнес-курсы. Между нами было заключено инвестиционное соглашение, по которому я передаю “Финстартеру” 1 млн рублей и начиная с 7-го месяца после предоставления инвестиции должен получать по 8% в месяц от выручки до 36-го месяца включительно. На тот момент я уже имел опыт инвестирования в бренд Like, поэтому не думал, что деньги могут не вернуться», — рассказал АН «Между строк» Василий.

Как утверждает тагильчанин, он подписал инвестиционное соглашение с ООО «Финстартер», даже не проверяя наличие у компании договора франшизы с головным офисом Like в Москве. Более того, деньги он перевёл на счёт жены Крайнова. Как выяснилось позже, договора франшизы на продажу бизнес-идей Like у «Финстартера» нет, а само общество было ликвидировано как организация в октябре 2018 года. Это событие, по словам Василия, как раз совпало с тем моментом, когда Крайнов должен был начать выплачивать деньги.

После этого инвестор долгое время пытался добиться начала выплат, но каждый раз получал отказ под разными предлогами. Спустя почти 3 года, в декабре 2021-го, Крайнов всё-таки начал выплачивать деньги Василию, но только в рамках долговой расписки. Своё решение вернуть деньги финансист в переписке с пострадавшим объяснил необходимостью сохранить свою деловую репутацию.

Какое-то время Крайнов исправно платил Василию, пока сумма траншей не достигла 720 тысяч рублей. Потом вообще перестал делать переводы. Несмотря на ранние договорённости, на которые ссылался Василий, Крайнов заявил, что старый договор расторгнут и никаких обязательств он больше перед ним не имеет. Бизнесмен также предложил поучаствовать в новом инвестиционном проекте ещё за 5 млн рублей.

В итоге Василий обратился в полицию и прокуратуру, чтобы подать заявление по факту мошенничества. Крайнов, по словам пострадавшего, перестал выходить на связь, также на сегодня у финансиста прошло уже 6 судов — и все по долгам и кредитным обязательствам. Сам Василий нашёл ещё троих товарищей по несчастью, которые также недосчитались дивидендов от Крайнова.