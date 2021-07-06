Тагильский художник Валерий Хасанов расскажет о символизме в своём творчестве на мастер-классе в музее искусств

В этот четверг, 8 июля, в главном здании Нижнетагильского музея изобразительных искусств в 18:00 пройдёт творческая встреча Artist talk (6+) с художником Валерием Хасановым. Он проведёт мастер-класс и расскажет о процессе создания произведений.

Валерий Хасанов — тагильский художник с восточными корнями. В основном автор работает с абстрактными композициями в живописи и графике. Как правило, полотна тагильского художника и педагога экспрессивны и многослойны. Хасанов является участником многих выставок, проектов и симпозиумов, в том числе международных.

«Во время творческой встречи обсудим роль артефактов и символов, значение цвета и формы в творчестве Валерия Хасанова. Тонкую грань между восточными и западными мотивами в его работах, тему их музыкальности и эмоциональности», — анонсируют музейщики.

Гостям встречи предлагают заранее отправить вопросы художнику или задать их непосредственно на самой встрече. Прислать вопросы можно на почту artmnt_mass@mail.ru или в личных сообщениях в сообществе музея.

Чтобы принять участие в мероприятии, нужно заранее записаться по телефону 8 (3435) 25-26-47.