Тагильский ХК «Кристалл» вышел в плей-офф чемпионата Свердловской области

Команда «Кристалл» из Нижнего Тагила вышла в плей-офф чемпионата Свердловской области по хоккею среди взрослых команд. Накануне тагильчане в ФОК «Президентский» встречались с лидером соревнований екатеринбургским «СКА». Из-за ограничений, связанных с терактом в «Крокус Сити Холле», матч проходил без зрителей. Встреча закончилась победой гостей со счётом 2:5. В итоговой таблице «Кристалл» занял 4-е место и получил право на выход в плей-офф. Соперником тагильской команды в 1/2 финала станет всё тот же «СКА».

Первую игру команды проведут 31 марта в Екатеринбурге, вторую — 7 апреля в Нижнем Тагиле. При необходимости третья игра пройдёт вновь в Екатеринбурге. Вторую полуфинальную пару составили «Синара» из Каменска-Уральского и «Авто-Спартаковец» из Екатеринбурга.