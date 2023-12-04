Тагильский ХК «Кристалл» на выезде победил «Кедр»

В минувшую субботу в Новоуральске тагильский ХК «Кристалл» встречался с «Кедром» в рамках чемпионата Свердловской области по хоккею. В первом игровом отрезке команды обменялись забитыми голами. У тагильчан отличился Николай Бахтин. Второй период прошёл полностью под диктовку гостей. Три безответные шайбы забили Евгений Путилов и Тимур Идиятуллин (дважды). В заключительном периоде на шайбы Николая Бахтина и Виктора Мельникова хозяева ответили одним забитым голом. Итоговый счёт — 2:6 в пользу «Кристалла».

После трёх игр тагильчане занимают вторую строчку в турнирной таблице. Следующую игру «Кристалл» проведёт в Нижнем Тагиле с командой «Авто-Спартаковец» (Екатеринбург) 6 декабря.