Тагильский фонд «Живи, малыш» попал в престижный рейтинг благотворительных организаций

Благотворительный фонд «Живи, малыш» Нижнего Тагила занял 40-е место в рейтинге некоммерческих организаций по критерию «Прозрачность деятельности». По этому показателю фонд обошёл «Совет Гринпис», «Обнажённые сердца» Натальи Водяновой и «Русфонд», который возглавил общий рейтинг. Всего в списке значатся 820 крупнейших НКО.

Рейтинг составили агентство RAEX и Ассоциация составителей рейтингов. Список составляется во второй раз, ранее его выпускали в 2020 году, но тогда фонд «Живи, малыш» в него не попал.

«Представляете, “Живи, малыш” занял 40-е место по критерию “Прозрачность деятельности”. Это выше, чем у “Гринпис”, “Обнажённых сердец” Натальи Водяновой или “Русфонда”, который возглавил общий рейтинг. Не хочу обидеть коллег, они классные, эти данные привожу только для понимания, что маленький фонд из Нижнего Тагила держит очень высокую планку. Приятно, что эксперты признали наш фонд одним из самых прозрачных в стране и самым прозрачным в Свердловской области. Это очень круто», — написал создатель и директор благотворительного фонда «Живи малыш» Егор Бычков у себя в соцсетях.

В общем рейтинге «Живи, малыш» занял 103-е место из 616. Кроме прозрачности деятельности, эксперты также оценили масштаб деятельности, признание достижений обществом и активность в медиапространстве. Составители рейтинга отмечают, что все эти критерии помогут людям сориентироваться в выборе фонда для пожертвований.

Помочь подопечным тагильского благотворительного фонда можете и вы. Для этого нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Узнать подробную информацию о деятельности фонда «Живи, малыш» и о том, какая помощь нужна, можно на официальном сайте организации.