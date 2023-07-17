Тагильский ФК «Уралец-ТС» в Барнауле сыграл вничью с «Динамо»

Накануне, 16 июля, ФК «Уралец-ТС» из Нижнего Тагила в рамках первого тура сезона первенства России в Дивизионе «Б» Второй лиги встречался в Барнауле с местным «Динамо». Весь матч прошёл в вязкой борьбе. Хозяева пытались играть флангами, а тагильчане изредка огрызались контратаками. В итоге ни одной из команд не удалось распечатать ворота соперника — 0:0.

«Матч получился боевой, обе команды старались выиграть. Хозяева немного доминировали, поскольку мы новички в этой лиге, а состав у хозяев более сыгран. Мы же всего за несколько дней до начала сезона получили несколько игроков, поэтому о какой-то сыгранности говорить рано. “Динамо” объективно выглядело помощнее в атаке, но мы справились с давлением, в том числе психологическим. Результат для нас очень положительный», — заявил на пресс-конференции главный тренер «Уральца-ТС» Игорь Бахтин.

Следующий матч тагильчане также проведут на выезде. 23 июля «Уралец-ТС» встретится с ФК «Оренбург».